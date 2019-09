El Tenerife encaja una "derrota dura"

Shaq Moore reconoce que no fue "el mejor día" del Tenerife

El debut de Shaq Moore como jugador del Tenerife en un partido oficial no estuvo acompañado por un resultado positivo. El lateral estadounidense terminó el encuentro con "buenas sensaciones" por su aportación, pero apenado por la derrota. "Estoy muy poco desilusionado, pero no nos queda otra que seguir adelante", dijo en la sala de prensa del Heliodoro. "No fue nuestro mejor día", añadió Shaq. "Hay partidos que salen así, no todos van a ser bonitos", continuó el defensa. Moore aseguró que en la plantilla blanquiazul tenían "muchas ganas de vencer" al Fuenlabrada para dar continuidad a los resultados positivos de las últimas jornadas. En cuanto a su actuación, comentó que se sintió "bien" en su estreno con el uniforme blanquiazul. Shaq quiso destacar el apoyo que recibió por parte de sus compañeros ?"me ayudaron mucho"- y también de la afición. "Me quedé con buenas sensaciones en la parte personal, pero el resultado del partido fue una pena", insistió el defensa norteamericano del Tenerife.

El reencuentro con el Heliodoro, después de dos partidos seguidos a domicilio, se presentaba como el momento ideal para que el Tenerife diera un salto en la clasificación y firmara uno de sus mejores inicios de Liga de las últimas temporadas. Pero los planes salieron al revés y el Fuenlabrada le asestó un golpe "inesperado".

Así lo expuso uno de los titulares en el equipo tinerfeño. Álex Muñoz confesó que en el vestuario "no se esperaba" un resultado adverso en este encuentro. "La derrota ha sido dura y ahora nos toca reflexionar y mejorar en algunos aspectos", dijo antes de remarcar la "confianza" que tiene en un grupo que "dará alegrías".

El central insistió en que tanto él como sus compañeros habían depositado "mucha ilusión" en este partido, ya que el Tenerife esperaba "refrendar las buenas sensaciones" mostradas en las dos jornadas anteriores. "Queríamos sumar 7 puntos de 9, pero no aprovechamos las ocasiones, no marcamos y nos pillaron en una contra", continuó haciendo alusión a un rival que fue "más eficaz, pese a no generar tantas llegadas".

Siguiendo con su análisis, reconoció que el Tenerife salió al campo "un poco espeso", inconveniente que provocó pérdidas de balón y faltas nada convenientes por tener enfrente a un adversario "fuerte a balón parado". Así continuó el encuentro, con un conjunto local intentando "tener más tiempo el balón, pero sin ser profundo ni hacer el daño que debería", y un Fuenlabrada que aprovechó su momento. "No estábamos tan fluidos ni eficaces como otras veces, y eso se paga", lamentó Álex, que ayer enlazó su tercera participación como titular tras jugar de inicio en Albacete y Elche. "El míster decide, yo trato de hacer las cosas lo mejor posible para ayudar", manifestó.