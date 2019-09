El Tenerife vuelve a casa cargado de confianza

Aritz López Garai puede recuperar el doble pivote Aitor Sanz/Milla.El Fuenlabrada, que no jugó entre semana, llega fresco

No hace mucho tiempo regresar de dos visitas consecutivas era un suplicio para el Tenerife, acostumbrado como estaba a recoger frutos escasos en territorio ajeno. Retornaba a casa obligado por los resultados y presionado por la ausencia de alegrías para su afición. Todo ha cambiado esta semana. Los partidos de Albacete y Elche han recargado las pilas de un equipo blanquiazul con más confianza y muchas ganas de seguir inflando la ilusión que ya emana de sus actuaciones y números.

El balance de cuatro puntos de seis trae tranquilidad clasificatoria, pero también una realidad con la que conviven todos los equipos de Segunda: no se puede vivir del pasado porque cada jornada es una batalla y no se pueden regalar. De esas máximas que enseña la competición hay otra que Aritz López Garai pretende grabarle a fuego a sus futbolistas: no hay rival sencillo. Ni aunque, como el Fuenlabrada, sea un recién ascendido. Que se lo digan a la Ponferradina, por ejemplo.

La enseñanza de El Toralín invita a no relajarse y a tomarse en serio la contienda de esta tarde para seguir contentando a una hinchada ávida de ver a su equipo cerca de la parte noble. Los tres puntos por los que litigarán insulares y madrileños en recinto capitalino pueden suponer incluso la entrada en playoff del que los introduzca en su casillero. Para lograrlo, el Tenerife prepara algún cambio que no estropee el rumbo que parece haber encontrado desde el Carlos Belmonte.

Alberto podría dejar su puesto en el centro del campo a Aitor Sanz, que formaría pareja con Milla de nuevo. En función del cansancio acumulado, López Garai podría realizar alguna modificación en las otras dos líneas. Dani Gómez opta al puesto de Miérez, los hombres de banda acumulan cierto desgaste y Carlos Ruiz suma 180 minutos en apenas cuatro días. Enfrente, un rival más descansado y con las ideas claras.

Solo tres bajas

Héctor Hernández, Oriol Riera y Alberto Fernández son las tres bajas del Fuenlabrada para el partido de hoy. La gastroenteritis aguda que provocó el aplazamiento del partido contra el Zaragoza no ha dejado secuelas graves entre los afectados para el choque, aunque sí ha variado la dinámica de trabajo.

Antecedentes y árbitro

Solo un recuerdo ante el Fuenlabrada en el Heliodoro: 2-0 en la temporada 12/13 en Segunda B, con goles de Aridane y Baltasar Rigo. Pita un viejo conocido, que ya ha dirigido en once ocasiones a los blanquiazules con un balance muy equilibrado: tres triunfos tinerfeños, cinco empates y tres derrotas.