La Liga respeta el aurinegro

"Tiene una plantilla muy compensada", dice Tomás Bellas

Otro jugador que puede hablar con propiedad de este Iberostar Tenerife es Goran Huskic, pívot del San Pablo Burgos y que hasta el pasado curso compartió cancha y vestuario con el tinerfeño Álex López. "Creo que el Tenerife ha fichado muy bien y tiene un equipazo. Ahora solo les falta conectar las piezas, pero sobre el papel tienen un muy buen plantel", comenta el interior serbio, que habla maravillas del jugador lagunero. "Ha sido uno de mis mejores amigos estos años; solo tengo palabras buenas para este tío, dentro y fuera de la cancha", señala.

Define Huskic a López como "un jugador muy humilde, trabajador, peleador y que no da ni un balón por perdido", al margen de considerar que "posee un alto nivel técnico". El baloncestista balcánico también da valor a la nueva situación del tinerfeño en la cancha. "Ha vivido un cambio desde el escolta para jugar como base. No es fácil hacer esta transición y el equipo no solo se sintió raro, sino todo lo contrario. Álex jugó muy bien como base. Seguro que lo seguirá haciendo", añade al respecto Goran.

Apenas existen referencias de una plantilla totalmente nueva, y solo han podido medirse contra ellos tres conjuntos. Pero lo cierto es que Iberostar Tenerife 19/20 infunde respeto entre sus rivales a escasos cuatro días para que arranque la competición. Esa es la sensación que se desprende por las palabras de varios jugadores de la Liga Endesa, que coinciden a calificar a la canarista como "una muy buena plantilla" y que, sobre el papel, debe postularse como clara candidata a jugar Copa del Rey y playoff.

Así lo piensa, por ejemplo, Tornike Shengelia, que como jugador del Baskonia se enfrentó a los laguneros este mismo jueves. "Es muy buen equipo, y aunque solo quede el entrenador y un jugador del año pasado, y al igual necesite algo de tiempo para arrancar, creo que está muy bien", explica el georgiano, que piropea a su compatriota Shermadini. "En estos partidos ha sido complicado para él medirse a alguien tan grande como Fall, pero ante la mayoría de rivales seguro que aporta muchas cosas positivas". También entiende el ala pívot del cuadro alavés que su excompañero Huertas será "uno de los líderes" del cuadro lagunero. "Tiene muchísima experiencia y sabe cómo manejar un equipo", añade sobre el de Sao Paulo. "Me sorprendería si no lucharan por estar en el playoff".

Kostas espera mucho de Singler

También habla con propiedad el excanarista Kostas Vasileiadis, ahora en el Obradoiro. "Para mí es un equipo para entrar, entre comillas, fácil en playoff y, por qué no, de nuevo en la Final Four de la Champions", dice de entrada el griego, que no esconde la debilidad que siente por su "amigo Kyle Singler", al que define como "un trabajador, un chico 100 y que va a ayudar mucho".

Según el heleno, este año en el Canarias se verá a "un mejor Singler" y aunque "tenga que pasar por un tiempo de adaptación, seguro que tiene toda la confianza del entrenador y rendirá muy bien". Del norteamericano, Kostas destaca su versatilidad. "Como tres puede hacer muchos puntos en el poste bajo, pero como cuatro abierto también puede tirar porque ha mejorado mucho su lanzamiento", expuso.

En términos parecidos habla Jaime Fernández, jugador del Unicaja, de donde proceden tres integrantes del nuevo Iberostar. "Han cambiado mucho, pero han configurado una plantilla muy buena, con Marcelinho en el base, Sasu, que es un tirador espectacular, Singler, Shermadini, Yusta, Dani... Es un muy buen equipo al que será complicado ganar", dice el madrileño, que pone en valor a un "Vidorreta con el que el equipo hará el mejor baloncesto posible. Nos visitan en la segunda jornada y aunque no les tenemos miedo, sí un gran respeto; será muy complicado derrotarles porque además recientemente se han convertido en una piedra en nuestro camino", comenta el director cajista, que ve a los aurinegros como claros "candidatos a Copa, a playoff y a llegar muy lejos en la Champions League".

Mejor scouting aún puede hacer Tomás Bellas, base del Fuenlabrada, al que el Iberostar se midió en dos ocasiones la semana pasada. "Me parece que están muy bien, con una plantilla muy compensada, jugadores de nivel, extranjeros que conocen la Liga, un entrenador que sabe lo que hace y que ya ha cosechado éxitos en el club y en la liga...", explica el veterano madrileño, que además destaca acerca del Iberostar Tenerife que "se pasa bien el balón, defiende y tiene criterio". "Sé que luego me darán por todos lados si no acierto, pero no me extrañaría en absoluto si los veo entre los ocho primeros", apostilla.

Representante del Coosur Betis en la presentación de la Liga Endesa de ayer, Nacho Martín considera que el CB Canarias "ha realizado muy buenas incorporaciones", a la vez que se alegra "por el regreso a la Liga ACB" de su "amigo Pablo Aguilar". También se suma a los piropos a los aurinegros uno de los capitanes del Herbalife Gran Canaria, un Oriol Paulí que prevé "un equipo bien complementado y que durante el año será muy duro". Ahora toca que los canaristas ratifiquen estas optimistas previsiones.

Huskic piropea la "inteligencia" de López