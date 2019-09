La estabilidad pasa por Tejina

Esta tarde le toca rendir visita al Luceros, uno de los 12 adversarios con acento gallego

Se afianzará el puente aéreo con Galicia. El Balonmano Tenerife Tejina inicia hoy, con su visita al pontevedrés Luceros -19:30 horas, Pabellón Municipal O Gatañal-, una nueva temporada en la Primera División Estatal Masculina. Lo hace con la gran novedad del cambio de grupo. Los insulares comparecerán en el A, cuando en los últimos años lo ha hecho en el F.

Su competición estará marcada por la mayoritaria presencia de conjuntos gallegos, con 12. Amén del Luceros, son el Chapela, Seis do Nadal - Coia, Ribeiro, Coruña, Teucro, Xiria, Lalinense, Cañiza, Bueu, Lavadores y Carballal. El acento canario no solo provendrá de la escuadra lagunera, dado que también se añaden el Ingenio -Gran Canaria- y el Lanzarote. Así, será un torneo impar de 15 equipos.

Juan Castro, presidente de la entidad tejinera, se ha hecho cargo del conjunto masculino, tras tres años al mando técnico del femenino. "Sin desmerecer a los jugadores que se han ido, creo que hemos hecho fichajes de una mayor envergadura", señala el preparador a El Día. Han recuperado a huestes como Alby Regalado o Tarek Abdelcader. También al veterano David García -40 años-. "Sabe muchísimo de balonmano. Nos va a ayudar. Es un jugador universal que lo puedes poner donde te haga falta", manifiesta.

Empero, la escuadra también se ha rejuvenecido con las llegadas de jugadores de las islas orientales, como Joel Armas o Cristopher Marrero. "Tenemos una mezcla de gente veterana y joven, en una plantilla con cinco zurdos, que eso es muy difícil de conseguir. Por el momento, estamos ilusionados".

El Tenerife Tejina contará con más de 30 piezas, si se tiene en cuenta la aportación de un filial que comparecerá en categoría territorial. "Existe el hándicap de que hay jugadores que no se pueden desplazar a la Península por cuestiones laborales". Es por ello que Juanín se aferra al rendimiento en el tejinero pabellón del IES Antonio González. "Confiamos mucho en lo que podamos hacer en casa. Fuera, vamos a ver qué somos capaces de hacer con la gente que se desplace".

Con un equipo netamente canario, "nuestro objetivo es el de la permanencia" -descienden los dos últimos- y no pasar tantos apuros como en la pretérita campaña, donde el representativo se salvó in extremis en la última jornada liguera. "No vamos a traer ningún foráneo, salvo que nos veamos en la tesitura de estar luchando por el ascenso a Plata -el pase será para los dos primeros-".

El entrenador y máximo mandatario entiende que los suyos arriban preparados al arranque, a pesar de haber celebrado apenas dos choques preparatorios -derrotas en el lanzaroteño Torneo de San Ginés frente a los otros canarios de su grupo-. "Llevábamos pocos días de entrenamiento y fuimos mermados".

Por delante hay 28 encuentros oficiales en un grupo más complejo que el de la temporada pasada. Y es que "los equipos gallegos son más físicos y lanzadores" con respecto a los del sur peninsular. Aunque reconoce que será arduo, Castro comenta que "los canarios también tenemos nuestras armas".

La celeridad es una de ellas, así como atacar en superioridad. "Nuestra idea es correr al contragolpe. Tenemos gente para jugar muy rápido. Los chicos que se han incorporado son flechas. Hemos cambiado jugadores de puesto para dar velocidad al juego. No está bien que yo lo diga, pero, si se nos da un poquito bien la cosa, no creo que pasemos muchos apuros para salvar la categoría, aun sabiendo que este grupo es más difícil", completa.

Las féminas debutan en casa

Las féminas de la entidad -Balonmano Tejina Tenerife- harán su debut como locales en el IES Antonio González, después de su estreno con derrota en la primera jornada. La segunda fecha del Grupo A de la División de Honor Plata Femenina les mide al Lavadores Vigo. Será a partir de las 20:30 horas de esta tarde.