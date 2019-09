Aritz López Garai: "En la segunda parte lo tuvimos para ganar"

Con el único borrón del gol de estrategia que marcó el Elche para adelantarse en el minuto 7, Aritz López Garai dio por bueno el resultado logrado ayer en el estadio Martínez Valero. "Es un buen punto", dijo recordando el anterior marcador, el 0-4 en Albacete y el balance de un triunfo y un empate en las dos salidas consecutivas.

El técnico blanquiazul opinó que el Elche "salió mejor" y aprovechó esa tendencia para marcar su gol "en una jugada que estuvo mal defendida". López Garai lamentó que, a pesar de "conocer" la pizarra del rival en ese tipo de acciones, el Tenerife se vio superado. "Conocíamos bien esa jugada y la habíamos entrenado, y eso es lo que más me molesta", manifestó el vizcaíno.

El encuentro transcurrió con una reacción insuficiente de los blanquiazules, al menos hasta el descanso. "Fuimos llegando al área cada vez mejor, pero sin crear grandes ocasiones", continuó Aritz.

En cuanto lo sucedido tras el descanso, López Garai se quedó con la impresión de que el Tenerife hizo méritos para llevarse el triunfo. "En el segundo tiempo, desde que marcamos el gol y hasta el minuto 80, tuvimos el partido para ganarlo, pero luego pasamos por un asedio del Elche, que acabó el encuentro con mucho ritmo y generó situaciones de peligro. Tuvimos un rato de incertidumbre, pero lo sostuvimos bien y sumamos un punto que es bueno por el partido del que venimos (el 0-4 en Albacete) y el lugar al que queremos llegar", dijo.

Por otra parte, explicó que decidió la alineación titular entre la intención de darle continuidad al once que inició la goleada en el Carlos Belmonte y la conveniencia de dar descanso a algún futbolista. "El equipo lo hizo muy bien en Albacete, pero necesitaba algo de frescura y le dimos descanso a Aitor Sanz, que es el que más me preocupaba. Preferí que no jugara tres partidos completos en tan pocos días. Con los cambios durante el partido quisimos refrescar más al grupo. Luego, para el encuentro con el Fuenlabrada del domingo habrá más gente fresca, porque el equipo ha acabado cansado, así que se verán más cambios", anunció el entrenador.

López Garai fue cuestionado por el efecto que tendrá en el tinerfeñismo el balance positivo de los compromisos en Albacete y Elche. Ante todo, pidió "calma" al entorno y aseguró que los jugadores avanzan con "los pies en el suelo". A pesar de llevar "poco tiempo en la Isla", el técnico ya se ha dado cuenta de que la afición es "muy propensa a ir del todo a la nada", de manera que aconsejó "tener calma en todos los sentidos".

Sin olvidar que el Tenerife cerró de manera satisfactoria su estancia en la Península, dirigió su mirada hacia el siguiente desafío. "Sumamos cuatro puntos de seis en estas dos salidas seguidas, pero ahora hay que prepararse bien para la visita del Fuenlabrada, trabajando desde la humildad y sabiendo llevar todo ese ruido del exterior, aunque los chicos están con los pies en el suelo", remarcó.

Por último, advirtió de que el próximo rival, condicionado esta semana por un brote de gastroenteritis, ha realizado un inicio de temporada "excepcional y está en la parte alta de la tabla".