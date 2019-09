Un regreso 'a casa' para saldar la deuda

La tinerfeña llega después de pasar por el Deportivo Abanca, próximo rival del Granadilla Egatesa

Un regreso para saldar deudas pendientes. Patricia Curbelo Socas (Santa Cruz de Tenerife, 30/10/1994) regresa, dos años después desde que emigrara del Tacuense, para lograr lo que se esfumó en las últimas jornadas de la 2016/17; la permanencia azulona en categoría nacional. Después de su paso por el Deportivo Abanca, próximo rival de la UDG Tenerife Egatesa (domingo, 11:00 horas), la cancerbera quiere dejar su portería a cero por segunda semana consecutiva.

"Mi idea era dejar de jugar esta temporada y dedicarme un poco más a mi vida personal; tengo que reconocer que estaba algo saturada del fútbol. Cuando había declinado varias ofertas de clubes de Reto Iberdrola, llegó la llamada del equipo que me ha hecho crecer como futbolista y como persona. Al Tacuense no le podía decir que no", declara Curbelo a EL DÍA.

La guardameta capitalina insiste en que el objetivo para el cuadro del Pablos Abril es la "permanencia. Tanto Raquel (Delgado) como el cuerpo técnico se lo han currado y han traído a buenas jugadoras", expone. En esa misma línea de argumentos, Patricia reconoce que era "necesario" traer a jugadoras de fuera del Archipiélago que aportaran un "plus que ha hecho falta en las últimas campañas. Hay mimbres para mantener la categoría", esgrime.

La portera -que además actúa como líder dentro del vestuario junto a futbolistas como Selene, Tibi, Reichel, Lara, Estela y Marina- asegura que, tras la victoria ante el Pozoalbense, "el equipo ha ganado en confianza y en buenas sensaciones" que faltaron en la primera jornada ante el filial del UDG Tenerife. En cuanto al derbi insular, puntualiza que, "si no llega a ser el primer partido, el resultado hubiera sido muy diferente".

Desde su salida en agosto del 2017 -al Femarguín-, el Tacuense y Patricia han sufrido importantes cambios. "En cuanto al equipo, es totalmente nuevo, pero sigue siendo la misma familia; eso hace que me sienta muy cómoda. En lo que confiere a mí, salir de Canarias, donde hay un nivel superior, me ha ayudado a mejorar a todos los niveles", indica.

En su periplo peninsular, después de pasar por el Sporting Plaza Argel Alicante, firmó en noviembre de 2018 por el Deportivo Abanca. El cuadro de A Coruña, con la tinerfeña en su plantilla, paradójicamente, ascendió ante el Femarguín, otro de los acomodos de Patricia Curbelo después de salir del Tacuense.

"El Dépor tiene un muy buen equipo y se está demostrando en este inicio de temporada, en el que lleva pleno de victorias. Es un equipo bastante joven, pero tiene a jugadoras con mucha calidad. Teresa Abelleira -siempre pasa el juego por sus pies- y Alba Merino hacen una dupla en el mediocampo que hacen del Dépor un equipo mucho más fuerte", advierte Curbelo sobre el próximo rival de la UDG Tenerife Egatesa.

La visita que realizará este domingo el equipo de David Amaral a la Ciudad Deportiva de Abegondo reeditará la final del Trofeo Teresa Herrera, en la que se impuso (5-1) el conjunto tinerfeño al deportivista. "El encuentro del próximo domingo no tendrá nada que ver con el de pretemporada. En aquel partido pesaban mucho los nervios del Deportivo; enfrentarte al cuarto clasificado de la Liga Iberdrola 2018/19 no es fácil de asimilar y gestionar. Las dos primeras jornadas han demostrado que aquel 5-1 fue engañoso", asevera Curbelo.

Por último, la que fue compañera de Pili González, segunda cancerbera del Granadilla Egatesa, define la portería blanquiazul como un puesto de "gran nivel. Aline es una muy buen portera; tener a la internacional con Brasil es un lujo para cualquier equipo", concluye Patricia.