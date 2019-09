"El balance de las dos visitas es positivo"

Luis Milla regresó al once y lo hizo rindiendo a gran nivel en el Martínez Valero de Elche. Colaboró, como el resto de sus compañeros, en la obtención de un punto que sabe bien. "Queríamos sacar los tres, pero no ha sido posible. Aún así, nos vamos contentos, con cuatro de seis, con lo que nos costaba sumar lejos de casa", empezó diciendo el mediocentro antes de entrar en detalle sobre lo sucedido durante los 90 minutos. "Nos ha faltado ritmo de balón en la primera mitad, no logramos sorprender, pero controlamos el partido. En la segunda mitad mejoramos, y tras empatar pudimos marcar el segundo", expuso.

A su juicio, el Tenerife realizó ayer "un partido muy serio" después de realizar "un partidazo ante un gran rival" en el Carlo Belmonte de Albacete. "Somos conscientes de que para ganar lejos de casa habrá que sufrir. Hubo momentos de superioridad nuestra, pero supimos juntarnos, sufrir y hay que valorar el punto como se merece", terminó reconociendo en alusión al tramo final de un encuentro en el que el Elche estuvo más cerca de conseguir el segundo tanto que los insulares. Aún así, Milla insistió en que "hay que hacer un balance positivo de las dos visitas".

Como asistente en el tanto del empate, el mediocentro del Tenerife contó que comparte habitación con Borja Lasso y que tienen "una conexión especial". No obstante, entregó el protagonismo a su compañero porque "entró con mucha fe al gol" y se mostró "muy contento por él".

Sobre su regreso a la titularidad, Milla alabó el buen nivel del colectivo. "Es buena la competencia, todos aportamos y peleamos por un puesto. Esto es muy largo y habrá tiempo para todos. Hay que estar preparados para cuando nos toque", señaló destacando que existe "un ambiente muy sano", algo que hará "mejor equipo al Tenerife durante la temporada".

Ahora llega el turno de enfrentarse al Fuenlabrada, equipo del que procede Milla. "Estoy feliz de poder enfrentarme al Fuenlabrada en el fútbol profesional. Le han puesto muchas ganas para llegar, y lo están haciendo genial", comentó antes de advertir sobre la dificultad del encuentro. "Pero en casa hay que sacar los tres puntos", dejó claro.