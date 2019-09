"Que se vea que no fue flor de un día"

El técnico anuncia cambios porque "hay jugadores más cansados de lo normal"

Aritz López Garai, entrenador del CD Tenerife, tiene claro que la victoria en Albacete no alimenta más días que el pasado domingo y que hoy, ante el Elche, empieza de cero. "Queremos demostrar que no fue flor de un día", declara con rotundidad en la previa de una nueva visita de los insulares. Del Carlos Belmonte queda, sobre todo, el respaldo anímico que supone sumar los tres puntos de la forma en que se logró. "El partido del otro día nos dio confianza y nos demostró a nosotros mismos que somos capaces de competir fuera de la Isla contra cualquier rival", deja claro el técnico.

Pero la proximidad del siguiente envite liguero tampoco ha dejado disfrutar en exceso de la conquista, ya que el Tenerife se marchó directamente a Pinatar para preparar el asalto al Martínez Valero. "La predisposición de los chicos y el entorno ha sido ideal para estos días. Los jugadores querían recuperarse para mañana (por hoy) y han sido buenos días de entrenamiento", contaba ayer el preparador vasco antes de mostrar sus intenciones: "Hay que intentar repetir en Elche lo que hicimos en Albacete, sabiendo que el rival es distinto, que viene de ganar y que es un equipo bien trabajado, con una buena plantilla y un gran entrenador".

En esta línea, López Garai calificó al ilicitano como "un buen equipo, que ya la temporada pasada acabó en una dinámica ganadora". Además, destacó que "el míster ha continuado" y que han seguido "jugadores importantes". La última referencia, su visita al Carlos Tartiere, sirvió como demostración de que "vuelve a ser ese Elche que ya acabó la temporada fenomenal.

Para derrotar al cuadro franjiverde propone "estar muy solidarios en los esfuerzos y muy generosos en las ayudas" porque, a partir de ahí, es cuando el Tenerife "puede imponer su juego. Entonces es cuando se puede intentar ser el CD Tenerife que a mí me gusta".

Lo hará con retoques en su once inicial porque cuenta con "un par de jugadores que están más cansados de lo normal, algo lógico por las posiciones que ocupan en el campo". No obstante, al entrenador blanquiazul no es una situación que le preocupe porque "para eso están las plantillas, porque creemos en los 22 o 23 futbolistas". Como consecuencia, anuncia "alguna variación" en la formación inicial "porque lo importante es que el equipo salga fresco".

Esta idea se vio reflejada en el Carlos Belmonte, donde se cayó del once el capitán Suso, estaba sancionado Luis Milla y ni siquiera formó parte de la convocatoria José Naranjo. "Pensamos que nos pueden ayudar cuando sea necesario y la gente ya me demostró en Albacete que está lista. Lo más importante es eso", concluyó López Garai.

En cuanto al estado anímico del equipo tras golear 0-4 al cuadro manchego, alertó sobre la conveniencia de no caer en la euforia. "Hay que mantener la calma y el equilibrio. Igual que cuando vengan mal dadas habrá que saber estar, responder y reponernos, ahora que logramos una victoria importante hay que saber que esto es fútbol, que el de mañana es otro partido diferente y centrarnos en el Elche", enunció el técnico natural de Baracaldo.

A la plantilla la ve "bien", reconociendo que "también necesitan la victoria para sentirse queridos y que no sea todo negativo". Por eso, reiteró que sin desear "una presión desmedida", pero sí queriendo "demostrar que no fue flor de un día" y que la afición se sienta "feliz viendo jugar a su equipo".