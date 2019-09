El cruzado de Josué Medina trunca su etapa en Baracaldo

El canterano blanquiazul Josué Medina León, cedido hace poco más de un mes al Barakaldo FC, del Grupo II de Segunda División B, se perderá lo que resta de 2019 y parte de la segunda vuelta del campeonato. Las pruebas médicas arrojaron el peor diagnóstico para el atacante: rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

Corría el primer minuto de juego en Sarriena, escenario del derbi que enfrentó a la SD Leioa y al Barakaldo CF -destino de los canteranos blanquiazules Josué Medina, Samuel Arbelo y Fede Olivera-. Desde el extremo derecho, Josué seguía una jugada por el perfil contrario que acabó siendo la más amarga de su carrera deportiva. El centro desde la izquierda obligó a cambiar la trayectoria al atacante para intentar llegar al esférico. No obstante, notó cómo su rodilla se le iba. Medina cayó sobre el verde y, tras la entrada de las asistencias médicas, tuvo que salir en camilla del terreno de juego.

El futbolista tinerfeño, tras el partido que acabó ganando el Barakaldo por 1-3, acudió en muletas al vestuario visitante para celebrar junto a sus compañeros el importante triunfo. Simultáneamente, el entrenador del conjunto fabril, Hernán Pérez, mostró su satisfacción por el resultado y el partido de los suyos -Samuel Arbelo disputó los 90 minutos-. No obstante, no ocultó su preocupación por la lesión del canterano: "Nos tememos que Josué tiene una lesión importante en la rodilla".

Las pruebas ratificaron los peores presagios y diagnosticaron la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda del capitalino, futbolista clave para el Barakaldo y que realizó la pretemporada con el primer equipo blanquiazul.

El jugador, tras conocer el alcance de su lesión, hizo una publicación en sus redes sociales en la que demostró su valentía y resiliencia: "Hoy es un día difícil. Se confirma la lesión de rodilla. Un bache más en mi vida, pero cuántas veces me habré dicho llorando no puedo más y, oye, he podido, así que esta vez no va a ser menos. Gracias a todos por los mensajes recibidos. Volveré más fuerte que nunca".