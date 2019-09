Prestaciones opuestas, misma impronta

El control del rebote (50 a 27), otro factor diferencial

Otra estación superada. El Iberostar Tenerife sumó ayer su segundo triunfo de pretemporada en una especie de deja vu invertido de lo vivido dos días antes. Mismo rival, idéntico resultado, e incluso similares sensaciones globales las dejadas por los de Txus Vidorreta. Muy superiores a un Fuenla que volvió a sufrir los arreones exteriores de los laguneros (16/24), que además controlaron por completo el rebote (50 a 27) e hicieron mucho daño cerca de canasta con Shermadini, Atkins y Guerra. Prácticamente un calco de lo visto en Adeje con la diferencia de que esta vez los isleños fueron de más a menos.

Un juego a trompicones y muchos contactos presidieron los primeros compases del encuentro. Precipitación a ambos lados de la cancha de la que salió mejor parado el Iberostar Tenerife, que supo controlar el rebote de su aro (20 capturas al descanso) y se encomendó en ataque a Lundberg. El danés, indirectamente señalado el viernes por Vidorreta en ese ida y vuelta pernicioso que mostró el Canarias en especial durante la primera parte, se redimió por completo. Anotó dos triples, asistió tres veces a los interiores (con Atkins muy insistente en las finalizaciones) y remachó con éxito sendas penetraciones. Todo, para participar en 16 puntos del 18-8 inicial de los aurinegros.

Vivieron los laguneros de este colchón pese a algún que otro bache (20-14), del que salieron gracias a la verticalidad de Yusta y el desparpajo de Cabrera (dos triples) para alcanzar incluso una renta que llegó a la veintena y en la que también ayudaron Gielo y Singler (36-16, 13'). Si 48 horas antes hubo igualdad dos cuartos y medio, esta vez los de Vidorreta habían roto el duelo en apenas un acto. Alguna que otra intermitencia de los isleños, la calidad individual de Liggins, los muelles de Eyenga y un triple de Gillet mostraron un pequeño atisbo de remontada por parte de los madrileños (48-34), pero la superioridad interior de Shermadini volvió a dar aire a los locales, que se fueron 17 arriba al intermedio.

Al Iberostar no le bastó con sus buenas prestaciones desde el 6,75 en los dos primeros cuartos (8/10), sino que a la vuelta de vestuarios trató de rememorar su tercer acto explosivo de Adeje, de nuevo con Salin como ejecutor (67-41, 25'). La ventaja tocaba techo, pero ello no evitó el monumental cabreo de Vidorreta por la inexistente comunicación interior que permitió a Bobrov ponerse las botas (69-48).

Con todo ya decidido, y como en la cita anterior entre ambos conjuntos, en los últimos minutos bajaron las revoluciones y el choque casi se convirtió en un entrenamiento de calidad donde los locales estuvieron más trabados de lo deseado. Momentos para ver a Atkins de cinco o a Lundberg como dos, y también para que Suárez sacara lustre a su muñeca. Minutos de rodaje en medio de otro triunfo, como el del viernes, muy cómodo. Quizá demasiado para un conjunto, el canarista, que dejó sensaciones positivas, pero al que le habría venido mejor, en su fase de acoplamiento, un choque más cerrado para obligarse a una mayor exigencia.

Txus: "La inercia es positiva, pero hay mucho que mejorar"

Txus Vidorreta no escondió que ayer su equipo fue de más a menos. "Empezamos bien, con buen tono defensivo, moviendo la pelota para lograr buenas posiciones en el tiro de tres, y pese a algún error en la defensa, la primera parte fue muy buena. En el segundo tiempo nos costó más, estando más espesos, mala comunicación en defensa y aunque seguimos anotando con un gran acierto en el tiro de tres, no movimos tan bien la pelota", dijo el preparador vasco a modo de resumen, poniendo en valor que "el Fuenla no ha tirado el partido, ya que fueron agresivos defendiendo y no dieron un balón por perdido". Txus resaltó, en líneas generales, lo que "está siendo capaz de hacer el equipo sin sus dos bases. La inercia es positiva, pero nos queda mucho margen de crecimiento".

Superiores bajo el aro

Se mostró netamente superior el Iberostar bajo los aros. Así, Dani Díez se fue hasta los nueve rebotes, los mismos que Fran Guerra. Con ocho acabaron Atkins y Shermadini, estos dos muy incisivos en las segundas oportunidades, de las que llegaron 18 puntos.

Iffe Lundberg, MVP

Un inicio arrollador, siendo partícipe de buena parte de los puntos del Canarias, resultó clave para que Iffe Lundberg acabara siendo elegido MVP del partido. El danés estuvo atinado dirigiendo (siete asistencias), penetrando, en el tiro exterior y defendiendo (dos robos) para acabar con 16 puntos y 22 créditos de valoración.

Nueva decoración

Más allá del atrezo montado para la celebración de la Copa Isola, el Santiago Martín estrenó ayer un nuevo elemento digital dentro de la modernización a la que viene siendo sometido en los últimos dos años. Se trata de un LED que rodea todo el primer anillo y que sustituye a las tradicionales pancartas de publicidad estática.

Descanso hasta mañana

Txus Vidorreta ha dado libre a sus jugadores hasta mañana, día en el que tendrán doble sesión (ya con la presencia de Marcelinho Huertas) antes de viajar el miércoles a tierras peninsulares. El jueves aguarda el Baskonia en Vitoria y el sábado el Manresa en Zaragoza. Hoy sí tendrán trabajo específico los jugadores tocados.



Ficha técnica

Iberostar Tenerife: Iffe Lundberg (16), Sasu Salin (10), Dani Díez (8), Darion Atkins (7), Gio Shermadini (12) -inicial-, Tomasz Gielo (12), Santi Yusta (5), Kyle Singler (5), Fran Guerra (10), Alberto Cabrera (9), Álex Suárez (9) y Danilo Brnovic (0).

Montakit Fuenlabrada: EJ Rowland (9), Deandre Liggins (16), Christian Eyenga (8), Pierre Antoine Gillet (9), Egidijus Mockevicius (1) -inicial-, Osas Ehigiator (1), Karvel Anderson (6), Vyacheslav Bobrov (14), Fran Alonso (8) y Njegos Sikiras (3).

Árbitros: Paco Araña (Canarias), Alfonso Olivares (Madrid) y Juan de Dios Oyón (Cataluña). Sin eliminados. Señalaron técnica a Jota Cuspinera (19')

Parciales: 14-6, 27-16, 41-21, 54-37 -descanso-, 67-46, 83-60, 90-66 y 103-75.

Incidencias: Pabellón Santiago Martín, ante unos 2.627 espectadores.