Aritz López Garai: "Ni antes éramos un desastre ni ahora una maravilla"

López Garai no ha perdido como entrenador en sus tres visitas al Carlos Belmonte. LOF

Prudente y reservado, Aritz López Garai elaboró un discurso en rueda de prensa tendente a evitar la euforia. "Ni un desastre después de Ponferrada ni una maravilla ahora", se encargó de dejar claro a la hora de poner cada cosa en su sitio con apenas cinco jornadas de competición.

"Ha salido todo bien", empezó diciendo, "porque hemos jugado un partido muy completo y hemos demostrado que somos capaces de competir fuera de la Isla". Feliz además con los cambios realizados en el once, el técnico recordó que "ha habido gente que debutaba como titular o que llevaba sin participar tiempo y ha ofrecido un gran nivel", algo que debería acentuar la competencia en la plantilla blanquiazul.

"Solo trato de ser justo y es verdad que hoy (por ayer) no juega Suso, que venía bien. O lo hace Alex por primera vez y ha esado extraordinario. Pero es que tenemos una plantilla amplia y es para algo. El que rinda tendrá más opciones", explicó sobre las variaciones en el once.

Una de las claves del encuentro estuvo en el primer tanto, que llegó a los 27 segundos. "Encajar un gol nada más que empezar te trastoca todo. Sin quitarnos mérito, es verdad que eso le hace mucho daño al Albacete. Te golpean nada más empezar y eso es duro. Antes del descanso tuvimos dos o tres contras para dejar el partido sentenciado", admitió López Garai que vio un rival al que "no le ha salido bien el plan que traía". No obstante, dejó claro que "la diferencia entre las dos plantillas no se refleja en el marcador".

Entendiendo que fue "un buen día, en el que salió todo bien", el técnico del Tenerife se mostró "tranquilo". Cree que es como debe estar, tanto en las malas como en las buenas. Ahí afloró la comparación con la goleada recibida en El Toralín. "En Ponferrada no tenía la sensación de que éramos un desastre ni ahora de que somos una maravilla", expuso en este sentido pidiendo "no esconderse debajo de la mesa en las malas ni sacar pecho ahora porque lo que hay que hacer es darle continuidad en Elche a esta sensación de haber hecho las cosas bien. Esa sería mi misión ahora".

Cuestionado por la falta de gol que se le había visto al equipo en otras ocasiones y que desapareció ayer, López Garai reiteró que "ocasiones siempre generamos, pero quizás faltaba el acierto de hoy. Nuestra primera clara es gol, la segunda es gol... y luego las hemos seguido teniendo". Por eso, aprovechó para dejar claro que "nunca" ha dudado de los delanteros. "Los que siempre están acertados juegan en el Barcelona, el Madrid o la Juventus", remató echando un capote a los suyos, ayer especialmente atinados.

Pese a la exhibición de su equipo, el entrenador del Tenerife no disfrutó durante el encuentro. "El único momento es cuando marcas el tercero porque con el 0-2 todavía sabes que una de ellos te complica el partido", contó aprovechando para dejar un recado al VAR que "como revisa todos los goles, te deja con la incertidumbre unos minutos". Además, recordó que "el Albacete venía de ganar en Riazor y el año pasado hizo playoff".

Luis M. Ramis, entrenador del Albacete: "Ha habido un equipo muy superior al nuestro"

Luis Miguel Ramis no quiso ocultar la realidad y sentenció, nada más comenzar, que se había visto "un equipo muy superior al nuestro". En el resumen no entró en mucho detalle más allá de afirmar que "en líneas generales han hecho las cosas bien, les han salido y a nosotros no".

El técnico se mostró dolido porque "no se reflejen las ganas que tiene el equipo de hacer las cosas bien. No es que no queramos, es que hemos tenido cero recompensa al esfuerzo de la semana".

Además, pidió tener los pies en el suelo. "La gente mira al ascenso directo y yo respeto la ilusión. Pero yo miro a los 44 puntos para estar tranquilo", dijo antes de reconocer que su equipo es "capaz de dar mucho más". Del Tenerife aseguró que no le sorprendió su imagen dominante, "pero sí que no lo contrarrestáramos".