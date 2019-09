Reparto de puntos y de partes en el Sur

María José abre el marcador a los 90 segundos y a Eva Llamas le anulan un gol, por un dudoso fuera de juego, que hubiera supuesto el 2-0

Progresa adecuadamente. La UD Granadilla Tenerife Egatesa, después del borrón de la primera jornada, dio un paso al frente ante sus acérrimos y sumó un punto (1-1) ante un EDF Logroño que aún no sabe lo que es caer derrotado en la presente campaña.



El Granadilla dio un recital en los primeros 45 minutos. María José abrió el tanteador a los 90 segundos del inicio del choque. Una vez pasó el ecuador de la primera mitad, la colegiada anuló, por un más que dudoso fuera de juego, un gol de cabeza de Eva Llamas. En la segunda mitad, las tornas cambiaron y el dominio pasó a ser del cuadro riojano, que tuvo ocasiones suficientes como para, incluso, llevarse los tres puntos.



La novedad, que no sorpresa, en el once fue la presencia de Paola Hernández en detrimento de Silvia Doblado. La canterana, junto a Eva Llamas, sacaba al equipo de atrás y tiraba la presión arriba. La mordiente en la medular, cuando apenas habían transcurrido dos minutos, hizo que Llamas recuperara, avanzara y chutara; el rechace de la cancerbera Johansen -que estuvo muy dubitativa- lo aprovechó María José para hacer el primer tanto (2').



Las guerreras siguieron apretando y ahogando la salida de balón de las riojanas, muy incómodas sobre el terreno de juego. Todo lo contrario que el Granadilla, sobre todo una Paola Hernández que actuaba de piedra angular en el 4-1-3-2 planteado por David Amaral -Raissa, cerrando-. La capitalina daba soluciones con pocos toques y siempre buscando el desmarque de ruptura de las arietes; Hernández dejó claro que lee las situaciones antes de que sucedan.



El ritmo de partido fue decayendo conforme se desgranaba el tiempo de la primera parte. El Logroño, empequeñecido por las blanquiazules, apenas pisó campo contrario en la primera parte. La ocasión más clara de la que dispusieron fue en botas de Banda, que, en el uno contra uno, remató tímidamente al pie derecho de Aline Reis (16').



La actuación del Granadilla le daba para más que para el 1-0; es más, hizo el segundo tanto con autoría de Eva Llamas. No obstante, la colegiada anuló el gol por un más que dudoso fuera de juego (26'). En contrapartida a lo acontecido en Sevilla, el Granadilla fue un equipo aguerrido, sólido y solidario en el esfuerzo.



El descanso actuó como bálsamo para el Logroño. El cuadro dirigido por Gerardo García avisó por medio de Jade en el 47' y, ocho minutos más tarde, la propia internacional por Guinea-Ecuatorial no falló en el uno contra uno. El empate noqueó a un Granadilla que había dominado hasta entonces.



El gol encajado no llevó a Amaral a cambiar el dibujo, pero sí a permutar las figuras. Koko ocupó la posición de Allegra, mientras Silvia Doblado pasó a situarse en el lugar de Paola Hernández; la grancanaria, con más recorrido, tenía la misión de recuperar la manija perdida en el mediocampo. Sin embargo, eso ya no era posible; el partido estaba roto.



Entonces, el técnico local quemó su último cartucho. La granadillera Ana González sustituía a Joyce para ubicarse en el frente de ataque; Koko y María José cayeron a las bandas (4-1-2-3). Fue en esta disposición como el Egatesa gozó de lo que sería la mejor oportunidad blanquiazul para romper el par en el tanteador. Raissa, tras previa asistencia de Koko, chutó buscando la escuadra derecha de Johansen, pero el esférico se marchó desviado.



Al final, el empate se tuvo que valorar como positivo, ya que Ida y Antewaa carecieron de puntería en sendos remates (90') que hubieran supuesto el 1-2.



Dos partes bien diferenciadas donde la nueva apuesta de Amaral surtió efecto en los primeros 45 minutos. En la segunda mitad, el Logroño dejó patente el tópico futbolístico de que los rivales también juegan. En una semana, el Egatesa visitará A Coruña para medirse a un asequible Deportivo Abanca, al que ya venció en pretemporada.









Amaral: "Tenemos que seguir compitiendo así"

David Amaral hizo mención al gol anulado a Eva Llamas: "Hay cosas que pueden alterar los partidos. Todos nos podemos equivocar, pero no es lo mismo ir 1-0 que 2-0". Mientras, se mostró proclive a "seguir compitiendo" como lo hizo el equipo ayer ante "un dignísimo rival", dijo.

María José y Estella, dos nombres propios ayer

La ariete lagunera hizo el primer gol del curso. "No doy por bueno el empate. Tenemos que sentenciar los partidos, y más en casa", dijo la delantera. Por su parte, Estella volvió a jugar después de ocho meses. "Estoy muy agradecida a las compañeras y el míster. Estella es otra después de la lesión", concluyó la lateral.

Ficha técnica

UDG. Tenerife Egatesa: Aline Reis; Estella, Jujuba, Patri Gavira, Pisco; Eva Llamas, Raissa, Paola Hernández (Silvia Doblado, 67'); Joyce (Ana González, 76'), Allegra (Koko, 60') y María José.EDF. Logroño: Johansen; Raquel García, Nágela Oliveira, Dorine Nina, Leticia; Vanesa, Silvia Ruiz (Carolina, 56'), Freitas (Asantewaa, 75'); Chini, Banda y Jade (Ida, 79').Árbitro: Olatz Rivera Olmedo, asistida en bandas por Rita Cabaeño Mompó y Naomí Bellido Alcoeta. La tinerfeña Xiomara Díaz García actuó como cuarta colegiada. Amonestó a la local Patri Gavira, así como a las visitantes Nágela y Banda.Goles: 1-0, m. 2: María José. 1-1, m. 55: Jade.Incidencias: Campo Municipal La Palmera. Unos 150 espectadores.