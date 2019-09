Fran Guerra: "Soy un jugador diferente y mucho más maduro"

Con 12 puntos (6/6 en tiros de dos), seis rebotes, cinco asistencias y 21 de valoración (también con 21 en el +/-) en poco más de 15 minutos sobre la pista, Fran Guerra fue uno de los jugadores más destacados en el incontestable triunfo del Canarias el viernes sobre el Fuenlabrada. Es solo un partido, únicamente un amistoso; pero el grancanario aprovechó su presencia en la pista para reivindicarse y tratar de dejarle claro a Vidorreta que está de regreso a la ACB para aferrarse a ella. Le cueste lo que le cueste.

Como pretendía Vidorreta, el equipo ya sabe lo que es ganar, no solo competir?

Sí, y además hemos competido bien, que era la intención principal de la pretemporada, junto con el conocernos y disfrutar en la cancha, algo que se ha visto reflejado en este partido. Hemos estado muy bien y lo hemos dado todo.

¿Contento con su actuación?

Sí, la verdad que me he encontrado cómodo. Los compañeros me ayudan tanto dentro como fuera de la pista, y estoy muy contento con el equipo. Pero esto es el principio, queda toda la temporada por delante y tenemos que seguir.

El que haya varias bajas en el puesto de cuatro que obligan a la recomposición del juego interior, ¿le ayuda para tener algo más de protagonismo en esta fase y demostrar de lo que puede ser capaz?

Es bueno, sí, pero a la vez una gran responsabilidad; estoy a tope para tratar de aprovecharlo.

¿Qué ha cambiado del Fran Guerra del Estudiantes en 2016 a este pívot ahora en el Canarias?

Bueno, soy un jugador totalmente diferente, tengo 26 años, soy mucho más maduro y sé de lo que va la liga. He cambiado en muchos aspectos.

¿Quizá esa falta de la madurez suficiente es lo que siempre se le ha puesto como su mayor debe?

Creo que sí, que si no he estado antes en la ACB es porque los entrenadores y los equipos no me veían tan maduro como ahora. Pienso que he dado un salto de calidad, y lo estoy aprovechando para poder quedarme en esta liga, que es la mejor de Europa.

Veo que tiene claro que esta oportunidad no la puede dejar escapar?

Sí, claro. Estoy entrenando a tope todos los días para conseguir mis objetivos, y sobre todo ayudar al equipo, que es mi principal intención. Y eso creo que se nota en la pista, porque me gusta compartir la bola y no ser nada egoísta.

Han pasado los años por usted, pero ¿también lo han hecho por el Txus Vidorreta que lo dirigió en el Estudiantes hace siete temporadas? ¿Es una ventaja para usted?

Le conozco, y conozco su forma de jugar y sobre todo defender, por lo que sé por dónde van los tiros y lo que él quiere de mí. Creo que eso me puede ayudar a hacerlo mejor.

Como poste puede acabar hacia canasta, pero sobre todo explotar su capacidad de sacar el balón al perímetro, tal y como demostró en Adeje. Salin fue el más beneficiado. ¿Es con el finés con quién mejor se entiende?

Me entiendo con todo el equipo, pero la verdad que con él y con Santi [Yusta] todavía aún mejor aún. Nos estamos conociendo bien.

¿Qué ventaja tiene el jugar al lado de un compañero de la calidad de Gio Shermadini?

¡Buah! La verdad que es un grandísimo jugador, que me ayuda muchísimo dentro y fuera de la pista. Shermadini es un gran referente en esta liga, trataré de coger todos sus consejos; seguro que aprenderé mucho de él para ser mejor.

Tras estrenarse en la Isla, ¿con ganas de jugar en la que será su cancha esta temporada?

Claro, claro. Será mi primera vez en el Santiago Martín y estoy con muchas ganas e ilusión de poder jugar allí, para darlo todo a favor del equipo y que sigamos creciendo.

¿Cómo se lleva el que todo el equipo sea totalmente nuevo?

Es algo complicado porque apenas nos conocíamos. Por eso uno de los objetivos ahora debe ser el formar un buen grupo dentro y fuera de la pista, algo que nos ayudará a alcanzar las metas que nos propongamos. Estamos en ello, y creo que es algo que se refleja en la pista. Estamos en una buena dirección, pero aún nos queda mucho por mejorar.