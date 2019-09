Aritz López Garai: "No me resigno a que no compitamos fuera de casa"

Aritz López Garai: "No me resigno a que no compitamos fuera de casa"

Aritz López Garai: "No me resigno a que no compitamos fuera de casa" Montse Santos

La sombra de la insuficiente trayectoria del Tenerife a domicilio en la temporada pasada, y de otras muchas, ha comenzado a extenderse en la nueva campaña por los resultados del equipo de Aritz López Garai en sus dos primeros intentos de ganar fuera de casa. El 2-0 en La Romareda y, sobre todo, el 4-0 en El Toralín, representan un punto y seguido de lo que pasó en la Liga anterior, pero, al mismo tiempo, remarcan el desafío del nuevo cuerpo técnico de cambiar la tendencia de una dificultad que ha acompañado al club a lo largo de su historia, con muy pocas excepciones. A las puertas de la doble salida a los campos del Albacete (mañana) y Elche (jueves), López Garai asume ese reto y no se resigna a ver que el Tenerife "no es capaz de competir fuera de casa".

El corto camino recorrido en la Liga, con solo dos visitas a la Península, ya ha dejado algunos signos desconcertantes que, de momento, no ayudan a encontrar una solución concreta. Los datos recogidos por los técnicos indican, entre otras cosas, que el rendimiento general de los futbolistas ha sido opuesto en el Heliodoro y en otros estadios. "No puede ser que fuera de casa seamos el equipo que menos corre y en la semana siguiente seamos el que más corre; o que seamos el que más esfuerzos de alta intensidad hace y luego, fuera de casa, casi no hagamos esfuerzos de alta intensidad". Son ejemplos del drástico cambio que da el Tenerife en los viajes.

López Garai parte con el convencimiento de que "todos los equipos bajan sus prestaciones fuera de casa", pero también considera que no debería ser algo constante. "Hay que cortar de alguna manera esa tendencia negativa", afirma.

Aritz no tiene dudas de cuál es la "asignatura pendiente" del Tenerife. "Es una cosa obvia", agrega refiriéndose a los desplazamientos. "Es una realidad que tenemos, y no es de ahora", argumenta un entrenador que está al tanto de que los números lejos de la Isla fueron un "hándicap enorme" para el equipo durante el curso anterior. "Es algo que tenemos que cortar de raíz", insiste sin quitarse de la cabeza la idea de que el Tenerife necesita "ser bueno" en sus salidas. "No me resigno a que este equipo no sea capaz de competir fuera de casa", confiesa asumiendo la responsabilidad que le corresponde: "Tengo que acertar en la elección de los jugadores, en la idea y en muchas cosas para que el equipo sea igual competitivo dentro y fuera de casa".

Por ahora, los datos recogidos en las actuaciones en Zaragoza y Ponferrada resultan preocupantes, dado que el equipo no ha alcanzado los "baremos mínimos" necesarios. "Cuando pasan cosas negativas habitualmente, tienes que tirar de la cuerda y saber por qué no ganas, no eres tan sólido y sí eres vulnerable. Mi misión es detectar los problemas y corregirlos, y si es cambiando de jugadores o de estilo, se hace. Pero fuera de casa tenemos que ser capaces de puntuar y, sobre todo, de ganar".

El Tenerife tratará de dar ese paso en el estadio Carlos Belmonte ante un rival que presenta la particular estadística de haber tirado entre los tres palos solo cuatro veces y contar con dos goles a favor, uno en propia puerta y otro de penalti, producción que le ha permitido sumar 6 puntos. Aritz espera un encuentro "con alternancias" y en el que al Tenerife no le va a "valer solo" con defender. "Ellos intentarán llevar la iniciativa por momentos, con mucha presencia en el área y la referencia de Zozulia, que es un delantero muy peligroso, más Susaeta y Ojeda, que están siempre cerca. Y nosotros trataremos de pasar esos malos momentos para luego atacar, porque no nos va a valer con defender", pronostica el preparador vizcaíno trasladando su reflexión al asunto principal de la necesidad de vencer en campo contrario. "Hay que salir con la mentalidad de ganar y no pensando en volver".

Al margen del escenario en el que transcurra el juego, López Garai se muestra preocupado por el alto número de goles en contra (8) que presenta el Tenerife en cuatro jornadas. De hecho, asegura que este registro es más relevante que el ofensivo: el equipo marcó únicamente en el encuentro con el Numancia. "Sobre todo hay que intentar cerrar nuestra portería", apunta López Garai, a quien le parece "surrealista" que el representativo se haya quedado sin anotar en tres jornadas, porque las ocasiones generadas han sido "muchísimas". Al respecto, Aritz recuerda que un equipo "puede entrenar muchas cosas durante la semana y llegar de muchas maneras, pero luego está el acierto".

Ramis: "Firmo tirar 8 veces a puerta y sumar 24 puntos"

El Albacete es el equipo de Segunda División con menos lanzamientos entre los tres palos. Después de cuatro jornadas, el rival del Tenerife presenta el extraño registro de haber dirigido bien solo cuatro lanzamientos. Se trata de un aspecto que su entrenador, Luis Miguel Ramis, quiere corregir, aunque, por lo que dijo ayer, tampoco le obsesiona, dado que el Albacete ya ha ganado dos partidos. "Prefiero generar muchas ocasiones de gol, pero si en ocho partidos tiro ocho veces a puerta y sumo 24 puntos, que me den el papel, que lo firmo", comentó el exfutbolista del Tenerife mostrándose realista con el potencial de su plantilla. "Sé lo que tengo, a qué quiero jugar y lo que puede dar este equipo", añadió.

El tarraconense definió al Tenerife como un equipo "muy dominador", un conjunto que "cumple con todas las fases del juego y lo hace bien", de manera que planteó el objetivo de intentar que la escuadra blanquiazul "no crezca" a lo largo del partido. "Dominó en Zaragoza, ganó en su casa al Numancia, en Ponferrada no hizo su mejor partido y tuvo problemas individuales...", repasó el entrenador del Albacete. "Es un equipo que trabaja bien, tiene capacidad para adaptarse a lo que pide su técnico, progresa bien en bloque en ataque y viene ofreciendo una buena cara y buenas sensaciones", continuó Ramis, que seguramente tendrá la baja de Nico Gorosito, por una infección en un dedo, y pierde a Fran García, a causa de las dos tarjetas amarillas que vio en Riazor.

El abanico de opciones para cubrir la baja de Luis Milla es más amplio de lo aparente. López Garai expuso todas las variantes e incluyó a Undabarrena, que podría entrar "directamente" por el madrileño, a Álex Bermejo jugando "por dentro", a Nahuel Leiva, a José Naranjo y a Alberto, que pasaría de ser central a jugar de pivote. Eso sí, no avanzó quién será el elegido.La exigencia del tramo del calendario que viene aconseja que Aitor Sanz descanse en algún partido, quizás en Elche. "Jugaremos tres veces en una semana y será difícil que aguante", dijo sobre un futbolista que retornó a la competición esta temporada después de un año y medio de baja por una lesión.El respiro para Aitor no será el único entre los habituales titulares dentro de un plan de "descanso, más que de rotaciones" que seguirá López Garai. "Jugaremos domingo, jueves y domingo, y seguramente va a entrar gente de refresco", dijo dispuesto a "utilizar" la plantilla y dar oportunidades a futbolistas que aún "no han gozado de minutos" siendo titulares.López Garai extrajo la lectura de la derrota en Ponferrada de que "aparte de jugar", el Tenerife tiene que saber "sostenerse", y llegó a la conclusión de que "para eso hay que "tapar acciones, defender" e incluso "meter gente más preparada". Son pautas que no le obligarán a modificar el estilo, aunque tampoco lo descarta para determinados momentos. "Cambiar es una alternativa. No me la planteo como algo urgente, pero en vez de jugar con un 4-3-3 podemos optar por un 4-2-3-1 o un 4-1-4-1", explicó.El entrenador opinó que a Isma López "no le favorece" ser tan autocrítico, a pesar de que existe la sensación general de que el navarro no ha dado el "rendimiento necesario". El entrenador invitó al lateral izquierdo a "liberarse" y pidió que se quite la "lupa" que se ha puesto sobre él. "No le perdonamos una", advirtió Aritz.Empezó siendo titular, pero perdió esa condición tras la decepcionante actuación en El Toralín. Nikola Sipcic ha pasado de una adaptación acelerada, decidida por López Garai, a entrar en un proceso más pausado. "En su día aceleré el proceso de adaptación porque vi condiciones especiales en él", confesó el entrenador, que sigue considerando "importante" al central. "Ahora hay que intentar volver a meterlo cuando esté preparado mentalmente, porque lo demás ya lo tiene".