López Garai lleva a todos los jugadores a la doble salida

El Tenerife inicia hoy una estancia de siete días en la Península con la presencia de veinticuatro jugadores en una lista de convocados en la que no faltará nadie. Aritz López Garai citó ayer a todos los profesionales, incluyendo a Mauro dos Santos, que vuelve a contar para el técnico después de que se cerrara el mercado de verano sin que se resolviera su salida del club, y a Samuel Shashoua, el único blanquiazul incluido en los partes médicos por una lumbalgia.

La convocatoria está formada por los tres porteros, Adrián Ortolá, Dani Hernández y Ángel Galván, y por los jugadores de campo Luis Pérez, Shaq Moore, Carlos Ruiz, Alberto Jiménez, Álex Muñoz, Nikola Sipcic, Mauro dos Santos, Isma López, Róbert Mazán -volvió el jueves tras su experiencia con la selección eslovaca-, Aitor Sanz, Luis Milla -será baja ante el Albacete por una sanción-, Iker Undabarrena, Borja Lasso, Álex Bermejo, Suso Santana, Nahuel Leiva, José Naranjo, Samuel Shashoua, Filip Malbasic, Dani Gómez y Ramón Miérez. López Garai optó por no llevar a Javi Alonso, uno de los canteranos que trabajan habitualmente con el grupo de profesionales.

La plantilla al completo partirá esta mañana hacia Albacete, donde se ejercitará esta tarde y quedará concentrada con vistas al partido de mañana (11:00) en el Carlos Belmonte. A continuación se dirigirá a San Pedro del Pinatar. En esa localidad murciana se ejercitará para preparar el encuentro del jueves en el Martínez Valero ante el Elche (18:00). El regreso a casa está programado para el viernes, solo dos días antes del compromiso de la séptima jornada de Liga con el Fuenlabrada, en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

López Garai aclaró ayer que en esta doble visita necesitará a "todo el mundo", no solo por tener que disputar dos partidos, sino para realizar entrenamientos de calidad. "Así podremos hacer movimientos en el caso de tener dudas en las alineaciones", apuntó el técnico antes de confirmar que Shashoua no llegará a debutar mañana. "Será complicado porque no entrenó esta semana, pero veremos si nos puede ayudar en Elche", señaló López Garai.

Mauro vuelve a contar

No solo forma parte de la convocatoria para el viaje del Tenerife a Albacete y Elche, con estancia intermedia en San Pedro del Pinatar, sino que será tenido en cuenta por Aritz López Garai para los partidos. La situación del central argentino ha cambiado. Una vez cerrado el mercado de verano, vuelve a ser uno más en la plantilla. Ya quedó atrás la posibilidad de que cambiara de club. "Mauro está entrenando mejor cada día y si creo oportuno que nos eche una mano en la competición, ya sea saliendo del banquillo o jugando de inicio, lo hará sin ningún problema", avanzó López Garai. "Tuvo una situación determinada hasta que se cerró el mercado y ahora tiene otra, que es la de ayudar al máximo y, si lo creo oportuno, participar", añadió el técnico.