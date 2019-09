Miérez: "Este equipo no va a parar"

Confía en comenzar una racha este domingo en Albacete

Ramón Miérez, uno de los fichajes de este verano, ve al Tenerife "luchando por cosas más grandes" que la de ser un equipo de la zona media de la clasificación. El delantero argentino sostiene que la escuadra blanquiazul "no está" para eso; e intuye que el despegue no tardará en producirse. De hecho, se muestra seguro de que el representativo "no va a parar" cuando inicie una racha y lleve al máximo su confianza.

Después de cuatro jornadas de Liga, en las que el Tenerife sumó cuatro puntos de doce, el futbolista cedido por el Alavés encuentra en la doble salida que le espera al equipo, a Albacete y Elche, una oportunidad para empezar a escalar puestos en la tabla. "La mejor opción vendrá ahora, de visitantes", opinó refiriéndose al compromiso de este domingo en el Carlos Belmonte. "Vamos a salir a ganar, y si lo logramos, este equipo no va a parar", afirmó Ramón sin ocultar su "ilusión" por lo que está por venir. "El Tenerife no está para ocupar la posición de ahora (décima sexta), sino para lucha por cosas más grandes", añadió el atacante.

Miérez comparó la situación del Tenerife con la de un goleador, y situó la clave en la confianza. "Si marco, pensaré que en la próxima jornada también voy a meter, y el equipo está igual: una vez que haga un buen partido y gane, será difícil que los rivales vengan a pasarnos por encima".

Puntos y resultados aparte, Ramón considera que el Tenerife también necesita compensar su decepcionante actuación en Ponferrada, de hace dos domingos, con una respuesta convincente en Albacete. "Queremos demostrar que tenemos una idea de juego y salir a defenderla", dijo antes de apuntar que el equipo ya puso de manifiesto en el derbi del pasado sábado que "confía" en el modelo de juego de Aritz López Garai y dejó claro que "puede lograr muchas cosas", pese a no poder vencer a Las Palmas.

Con todo esto, Ramón aseguró que tanto él como sus compañeros se sienten "preparados" para ir a por el triunfo en un duelo "duro" frente el Albacete Balompié.

Para ello será conveniente que el Tenerife incremente su producción ofensiva, reducida hasta ahora a los tres goles que le permitieron derrotar al Numancia. El futbolista de Resistencia relacionó este dato con la fortuna en los intentos de superar a los porteros . "Hemos creado muchas oportunidades, pero por unas cosas o por otras, el balón no ha entrado", recordó Miérez, que salió en defensa de los compañeros que pisaron el campo con la finalidad de anotar, porque "lo hicieron de buena manera". En esta línea, Ramón insistió en que el gol depende "un poco de la suerte, porque unas veces el balón te da en la espalda y va hacia dentro".

El Tenerife es el decimotercer equipo de Segunda División con más lanzamientos entre los tres palos: 13. Dentro de cuatro días se enfrentará al colista en este apartado, un Albacete que solo ha orientado bien cuatro tiros.

Asombrado con el derbi

Miérez había vivido ambientes calientes en partidos de su país natal, Argentina, pero no en el año que lleva en Europa, primero en Croacia y ahora en Tenerife. "Me quedé sorprendido por la gente, por la emoción que se vivía y por la pasión que hay", confesó. Luego, sobre lo sucedido en el campo, garantizó que el equipo inició el clásico con la intención de ganar, pero se vio obligado a ajustar sus planes tras la expulsión de Luis Milla. "Como no se pudo ganar, tampoco quisimos perder", explicó el delantero.

Listo para ser titular

Después de dos participaciones como suplente, en los partidos con la Ponferradina y UD Las Palmas, Miérez se siente preparado para ser titular. Ayer admitió que entendió la decisión de López Garai de no darle esa oportunidad en las jornadas anteriores, ya que se unió al Tenerife tras "varias lesiones que no terminaban de curarse". Pero contó que ya le ha trasladado al técnico su voluntad de competir de inicio.