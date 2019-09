Moreno necesita un mercado más para pulir su obra

Satisfecho en líneas generales, pero con la sensación de que le faltó ofrecerle a Aritz López Garai "matices diferentes en alguna demarcación", como la de mediocentro, y resolver con mayor "naturalidad" la desvinculación de jugadores que no encajaban en el nuevo proyecto. Así se mostró Víctor Moreno en el análisis de la actuación del Tenerife en el mercado de verano, ventana que deja "alguna situación pendiente" que será abordada en un período de altas y bajas de enero en el que ya está pensando.

En la rueda de presentación de Nahuel Leiva, el director deportivo del Tenerife reconoció que necesitará "un mercado más" para que el equipo termine de "crecer en algunas demarcaciones".

En tono autocrítico, admitió que le hubiese gustado "darle un poco más de naturalidad al capítulo de salidas", no solo en los casos de los futbolistas cuyos contratos finalizaron el pasado 30 de junio o de Camille y Tyronne, que se desvincularon antes de la pretemporada, sino en los jugadores que no entraban en los planes de López Garai. "No es positivo para ninguna de las partes que un jugador con el que no se cuente esté en dinámica de un equipo", indicó Moreno. Es el escenario en el que se encuentra Mauro dos Santos, fichado en enero de este año, con contrato hasta 2021 y relegado al puesto de quinto defensa central de la plantilla, tesitura que el argentino "ha asumido", según el dirigente.

En cuanto a la mejora de la plantilla, las diez incorporaciones realizadas no redondearon la obra completa de Víctor Moreno, dado que no llegó a ofrecerle al entrenador "matices diferentes en alguna demarcación". En particular, apuntó que al técnico le habría venido bien un "mediocentro con capacidades diferentes, defensivas y físicas". Aparte de esto, colocó un "asterisco" en el puesto de lateral izquierdo, porque aún necesita comprobar "cuál será el rendimiento" de Róbert Mazán, jugador cedido por el Celta, y tiene dudas sobre la respuesta de Isma López, cuya continuidad en la plantilla no estuvo clara a causa de las "dudas" que despertó el navarro por su aportación en el curso 18/19.

Pasando a "la parte de arriba", en la que se mueven los especialistas en marcar goles, recordó que la mayoría de fichajes para estas demarcaciones fueron los últimos en unirse a la plantilla: Miérez, Shashoua y Nahuel. Refiriéndose a estos atacantes y a los que ya formaban parte del grupo, advirtió de que "si de aquí al mes de enero" el Tenerife se maneja en las "cifras" goleadoras esperadas, su elección habrá sido un acierto; pero si no es así, el club tendrá que "entrar en el mercado" de invierno.

En conjunto, Moreno aseguró sentirse "contento" con el trabajo realizado, entre otras cosas por haber "orientado las incorporaciones hacia el modelo de juego" que está "implementando" López Garai y por la "cohesión" de un grupo en el que entraron diez nuevos futbolistas. "Eso es algo que nos va a hacer crecer mucho en la competición", subrayó el conquense, convencido de que el club se movió con "coherencia" este verano, pero sin obviar que será necesario "un mercado más, por lo menos, para que el equipo crezca en algunas demarcaciones".

Entrando en algunos detalles, reveló que en el último día de la ventana estival tuvo entre manos "situaciones de salida y una posible llegada", pero no dio el paso de cerrarlas atendiendo a razones económicas. "No queríamos quedarnos al límite ni agotar toda nuestra capacidad salarial, porque ahora tenemos situaciones que afrontar, como alguna renovación de contrato", argumentó Moreno.

El dirigente insistió en que el Tenerife debe estar "preparado" para poder introducir retoques en la plantilla en el mercado de invierno, para el que ya está trabajando. "También tenemos que estar preparados para el Tenerife 2020/21 y para los finales de contrato en junio de 2020. Y para todo ello necesitamos cierta capacidad económica", remarcó Moreno.

Por último, señaló que ningún club "puede ganar al cien por cien" durante el tiempo de fichajes dentro de un mercado "tan competitivo", de manera que, exceptuando algún caso, como el de Nahuel, el Tenerife manejó "alternativas" y "perfiles semejantes" en los puestos sujetos a posibles refuerzos, sin darle "tanta importancia" a la identidad del jugador. "Eso nos facilitó la posibilidad de cerrar primeras opciones sin que tuvieran que ser primeros nombres", dijo el director deportivo.

Las mejoras de Alberto y Milla, siguiente paso

Algo más de 100.000 euros puede invertir el Tenerife aún, ya sea en el mercado de invierno, o para mejorar contratos. Cerrada la ventana de verano, será la segunda opción la que cobre fuerza. Y es que a Víctor Moreno se le han atragantado dos nombres durante el verano: Alberto Jiménez y Luis Milla. Son los dos futbolistas por los que llegaron ofertas. En el caso del majorero fueron 500.000 euros de la SD Huesca. La cantidad no fue aceptada a pesar de que acaba contrato el 30 de junio de 2020. "Queremos llegar a un acuerdo para que continúe en la Isla. Por todo lo que representa. Es uno de los planes marcados que tenemos dentro de nuestra agenda", contaba ayer el director deportivo aprovechando la presentación de Nahuel Leiva.

Situado antes del mercado de invierno de la pasada campaña en el top 5 de los salarios blanquiazules, Alberto rechazó a través de sus representantes dos propuestas para mejorar sus condiciones y ampliar los años de vinculación con el Tenerife. Ahora, en situación de ventaja por cuanto podrá elegir destino libremente el 1 de enero, Moreno afronta una negociación complicada y ante unos agentes (Promoesport) que nunca le han puesto fáciles las cosas a la entidad blanquiazul.

Caso distinto es el de Milla, con el que se pretende tener el detalle de incrementar sus emolumentos después del difícil verano que ha vivido. En su caso, también existió un intento por subir la cláusula de rescisión (situada en 5 millones de euros en Segunda y 10 en la máxima categoría). El interés de clubes como el Leganés, el Valladolid y el Getafe fue tan real como la inflexibilidad del Tenerife a la hora de negarse a bajar el precio del futbolista.

Preocupado por Isma

Víctor Moreno tuvo la oportunidad de explicar la peculiar situación de Isma López, un jugador que está "sufriendo" por no haber podido ofrecer su mejor versión y al que López Garai se ha propuesto recuperar. "Es un futbolista que ya había rendido en Segunda División y en Primera y al que no nos hemos inventado, pero en el Tenerife no se ha mostrado como el jugador que es, por los motivos que sean", declaró para añadir que López Garai llegó al club con la "clara intención de recuperar" a un jugador al que tuvo como compañero de vestuario en el Sporting de Gijón. La voluntad del técnico y la particularidad de la "difícil" temporada de debut de Isma en el Tenerife aplazaron el plan inicial de Moreno de proponerle una salida al lateral izquierdo. No obstante, el director deportivo sigue sin encontrar "el punto de rendimiento" que espera del futbolista navarro. "Es algo que nos preocupa, principalmente a nivel personal, porque Isma es un profesional excelente, pero también es el primer frustrado", siguió Moreno, que se verá en la obligación de reforzar ese puesto en el mercado de invierno si no hay cambios en los próximos meses. "Lógicamente, el club está por encima de todos los nombres", avisó el dirigente.

Paciencia con el equipo

Víctor Moreno calificó como "correcto" el inicio de Liga del Tenerife, "salvando" la "injustificable" derrota en la visita a la Ponferradina. Consciente de que el fútbol "vive" de los resultados y del corto plazo, pidió "paciencia", porque el Tenerife está "construyendo un equipo y un modelo de juego", y ese "proceso lleva su tiempo". En sus cálculos está que el conjunto blanquiazul alcance un punto de madurez entre las jornadas décima quinta y vigésima. "Si tenemos la suerte de encontrar una sucesión de resultados positivos, estaremos hablando de un equipo hecho, de un equipo que sabrá a lo que compite y que va a estar cerca de ganar muchos partidos", pronosticó el dirigente. De momento, va comprobando que el nuevo Tenerife está "creciendo en muchas fases del juego", y extrae la conclusión de que se sintió "superior" a todos los rivales, exceptuando el "lunar de Ponferrada", donde el representativo encajó un 4-0 que dejó "un poco fríos a todos". En su evaluación, puso en el "debe" del Tenerife las dificultades que está encontrando para convertir el "dominio" en "situaciones de gol". En este aspecto, Moreno no pasó por alto que "los jugadores ofensivos son los últimos que se han incorporado y hay que tener paciencia con ellos y ver cuál es su respuesta".