La UDG Tenerife B se adjudicó el derbi

Granadilla Tenerife B y Tacuense se estrenaban en la nueva Liga Reto del fútbol femenino, y lo hacían en un campo con mucha historia como el Municipal de La Salud. A la cita no falló la afición, unos 400 aficionados, que vieron cómo el conjunto de Enrique Castro lograba la victoria, ante un Tacuense al que le siguen pesando sus derrotas ante el filial del conjunto sureño, Granadilla Tenerife Egatesa.

La primera mitad fue muy igualada, pero se vio al conjunto local, que comenzó a generar acercamientos por su banda derecha, donde Cira llevaba siempre mucho peligro en sus llegadas. De sus botas llegaba un centro, que Benchara no pudo rematar como ella hubiera querido. La respuesta del equipo de Jorge Pérez no tardó en llegar, de Aroa, con un disparo que se iba fuera por poco. Lo seguían intentando Cira y Benchara, que no podían lograr anotar el primer gol del Granadilla porque la portera Patricia Curbelo enviaba a córner. Jugaba bien el cuadro local ante un Tacuense que buscaba la contra, pero no llegaba con peligro a la puerta de Nayluisa. El 1-0 para el Granadilla Tenerife B llegó en una jugada trenzada de la delantera local, cuando Benchara y Paola dejan para Lara González, que de un fuerte disparo bate a la guardameta del Tacuense Patricia Curbelo. Ariadna pudo igualar, cuando antes del descanso se quedó sola ante la portería local, pero la defensa del Granadilla estuvo rápida para enviar a córner. Con la mínima ventaja local se llegaba al descanso.

Comenzaba bien la segunda mitad para los intereses del equipo sureño, cuando tras un centro al área de Marilén, a la portera del Tacuense Patricia Curbelo el sol le juega una mala pasada, y el esférico queda para la goleadora Lara González, que remata de cabeza al fondo de la portería. El gol le hizo mucho daño al equipo de Taco, que salía con la intención de lograr la igualada, pero se encontró con el segundo tanto local, que le iba a pasar factura.

Con el marcador a su favor, el Granadilla Tenerife B continuaba dominando el balón y llevando el peso del partido. En el minuto 60, un centro al área de la capitana local Noe Salazar lo remata de cabeza Cathy para alojar el balón al fondo de la portería visitante. Con el Tacuense muy tocado por el marcador, la tuvo de nuevo el cuadro sureño en las botas de Benchara, pero no acertó con la portería. Aithiara pudo hacer el 4-0, pero su disparo se fue al larguero. En los minutos finales pudo llegar algún gol más local, ante un Tacuense que no se entregó, pero al que le faltó más llegada.