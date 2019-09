El defensor del título comenzó la Liga con victoria

Primera jornada de la Liga Canaria de juveniles. El actual campeón, el Tenerife, se impuso en los minutos finales. El San José aguantó bien, pero acabó cayendo. Las Palmas sufrió más de lo esperado para sumar los tres puntos ante un San Fernando que tuvo sus opciones en el Anexo.

El Laguna no pudo con un serio y ordenado Maspalomas, que se acabó llevando un punto del Francisco Peraza. No empezó con buen pie el Ofra. El equipo de La Cuesta cayó en el Chano Hernández ante un buen Huracán. Derrota del Sobradillo en su visita al Jorge Pulido, donde cayó por la mínima ante el Real Victoria. Los Llanos no pudo debutar con triunfo, ante un combativo Acodetti. Derrota del Marino en su visita al Juventud Marítima. El Viera goleó al Juventud Laguna y es el primer líder.