Aritz López Garai: "En las fases buenas no supimos adelantarnos"

Aritz López Garai lamentó que su equipo no aprovechara las "fases buenas" del partido para imponerse y dar una alegría completa a sus seguidores. Por eso, a la hora de realizar un análisis más concreto del derbi empezó diciendo que "hubo de todo" durante los 90 minutos. "Ha habido fases muy buenas, con muchas llegadas, sobre todo en el primer tiempo, y situaciones de gol para ambos bandos", explicó antes de referirse a la acción que deja sin opción de victoria al Tenerife: "La expulsión nos daña".

Esa tarjeta roja a Luis Milla culmina un tramo de encuentro en el que ya no controlaba la situación el cuadro local. "En ese momento estábamos pasándolo un poco peor", dejó caer el preparador vasco al respecto sintiendo que se le escapaba la posibilidad de modificar la estructura de su equipo para buscar la reacción y recuperar el control. "Tenía pensado meter los cambios en ese momento", confirmó para asegurar a continuación que cuando el rival te supera "tienes que reinventarte porque ha habido momentos para ganarnos y no pudimos hacer ese giro".

Sin embargo, López Garai aseguró que no se vio sorprendido por el cambio táctico de Mel. "Ese sistema lo jugó ante el Racing y pensamos que lo podía hacer de inicio, pero no fue así. Creo que hemos sido mejores que ellos en la primera parte. En la segunda se blindaron un poco más. Hemos tenido cinco o diez minutos buenos en el inicio, pero luego nos ha faltado fuelle. Creo que hay que hacer una lectura de todo, de lo bueno y lo malo, para mejorar las cosas malas", esgrimió el entrenador blanquiazul.

En este sentido, señaló que no se siente satisfecho por el resultado porque "parecía que el partido iba a caer de nuestro lado", aunque admitió que "ellos han mejorado luego y temíamos que se escapara el partido después de quedarnos con diez". En ese tramo, alabó a los suyos porque supieron "soportar la situación" y hasta "en los último seis o siete minutos hemos tenido la de Isma (López)".

Lamentó López Garai que su equipo, a pesar de competir "a gran nivel", no aprovechara sus mejores momentos. "En el primer tiempo tienes que intentar adelantarte porque si no, en esta categoría, luego lo acabas echando en falta". Buscando en ese lado positivo, el técnico local destacó que el Tenerife "llegó y generó fútbol ofensivo" suficiente para lograr ventaja en el marcador. "Creo que teníamos situaciones claras que no hemos aprovechado. El fútbol se define en detalles y nos está costando acertar", aceptó antes de lanzar un mensaje de confianza en sus jugadores: "Dentro de la plantilla hay gol, y debemos tener tranquilidad, dentro de la máxima exigencia, para encontrar el camino".

Una de las variantes utilizadas por el preparador vasco en el derbi fue la de juntar a Luis Milla con Aitor Sanz. "Fue para contrarrestarles. Era mejor situarle junto a Aitor para evitar los espacios en los costados, aunque luego dio un paso al frente con el cambio de sistema de Las Palmas para saltar a la presión. Ha habido muchos momentos en los que lo hemos hecho muy bien", explicó.

También tuvo palabras de elogio hacia la sorpresa del once: Álex Bermejo. "Viene entrenando muy bien y no le había dado la alternativa para jugar de inicio. Creo que es un jugador con capacidad de trabajo, que conduce bien y entiende bien el juego. Pensé que nos podía ayudar", indicó sin confirmar si hacer más sólida la banda por la presencia de Isma López en el lateral había tenido más peso en esa determinación de incluir al canterano perico en la alineación titular.

En este sentido, quiso romper una lanza en favor del jugador navarro. "En el primer tiempo no hemos sufrido porque jugaba Pedri en la banda y le ha sabido tapar bien. Luego, entre líneas, sí encontró más situaciones de apertura a banda y ha habido momentos en los que ha sufrido Isma. Pero no era fácil el partido para él. Su nombre había salido en el mercado de posibles salidas y venía de estar fuera de la convocatoria. Creo que hay que arroparle, que es un futbolista con mucho bagaje. Yo he sido compañero suyo en el Sportng y sé que nos va a dar cosas. Hay que quitar la lupa que pesa sobre él", sostuvo.

Algo parecido intentó con Nikola Sipcic, al que finalmente descartó para el derbi. "Durante la semana hablo mucho con mis jugadores y le manifesté las sensaciones que me transmitía, que quizás había acelerado demasiado los procesos para que se adaptara al equipo. Él me dijo que no le afectaría la decisión que tomara. No quería exponerle mucho. Y más teniendo en cuenta la carga emocional del partido. Si además cuento con Carlos Ruiz, que sabe jugar este tipo de partidos, pues más fácil decantarse por esa opción".

En el tramo final de la comparecencia, López Garai elogió al tinerfeño Pedri, al que considera "un chico que tiene mucho desparpajo, es un muy vertical y que en el primer tiempo ha estado bien fijado, pero en el segundo nos ha hecho más daño. Si sigue esta evolución tendrá un futuro brillante".

También confesó sus sensaciones en el primer clásico que vivía como entrenador, reconociendo que era "un orgullo poder estar viviendo el derbi", Desde el inicio de la semana notó "el apoyo de la gente" y ayer "desde la salida del hotel hasta el final. No había vivido algo así nunca. Es un lujo entrenar a un club con esta masa social".