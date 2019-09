El Salud pasa la prueba del algodón

Llega el momento de la verdad para el Salud Tenerife. Exactamente 104 días después de haber logrado el ascenso y jugando de prestado aunque ejerza de local, el cuadro capitalino debuta esta tarde (18:00 horas, Pabellón Quico Cabrera) en la Liga Guerreras Iberdrola. Lo harán las de Octavio Pérez midiéndose al Liberbank Gijón, sobre el papel uno de los clubes más potentes de la competición. Pero más que confrontar la calidad del rival, las chicharreras se probarán a sí mismas para conocer, de manera feaciente, si están preparadas para este mayúsculo reto.

Han configurado las isleñas una plantilla con la que deberían alcanzar, con cierta holgura, el objetivo de la permanencia. La continuidad de buena parte del bloque duro que lograra el ascenso el pasado curso así y la llegada de jugadoras con un importante pedigrí dentro de la División de Honor, caso de Judit Vizuete, la máxima goleadora del pasado ejercicio, parecen argumentos suficientes para ello.

Sin embargo, a su condición de novato en la élite, el Salud añade otro importante hándicap, el de apenas haber tenido pruebas en pretemporada. Dos amistosos contra el Remudas -saldados, eso sí, con muy buenas sensaciones- componen la raquítica hoja de amistosos de las isleñas, a las que bien les podría pesar la falta de rodaje en estos compases iniciales del curso. Pérez es consciente de ello, pero por "el gran nivel en el día a día" de estas últimas semanas y por el cierto desconocimiento que de su equipo existe en los demás rivales, se muestra "optimista" de cara al estreno.

Más allá de su puesta en escena, el Salud se las verá hoy contra un adversario de cuidado. "La del Liberbank puede ser la tercera o cuarta mejor plantilla de toda la liga", comenta Octavio Pérez, para recordar que el cuadro asturiano "ya ganó hace dos años la Copa", sin olvidar que "el pasado curso estuvo a un nivel muy grande". "Ahora han realizado un par de fichajes que le han dado mayor solidez, como la central que gobernaba Porriño", añade en referencia a Cecilia Cacheda.

Octavio Pérez: "El equipo llega como debía"

"El equipo llega como debía. Con una pretemporada corta en cuanto a partidos, pero con una intensidad muy alta en el día a día". Así define el estado actual de las suyas el técnico Octavio Pérez, que aún así no pretende ir de sobrado. "Soy optimista respecto al inicio, pero hay que ver si realmente nuestro nivel está ya al de la Liga", comenta el preparador isleño. Si se cumplen sus previsiones, el Salud no solo luchará "por evitar el descenso", sino incluso "por algo más fuerte, tal y como creen las propias chicas". Además, no esconde Octavio la mudanza obligatoria que sufrirán las suyas. "Me fastidia mucho jugar en el Central porque en La Salud subimos enteros. Son las mismas dimensiones, pero las sensaciones en el juego son diferentes", señala al respecto.

Bajas en las locales

No llega al completo el Salud a este debut. Y es que a las bajas ya previstas de Nazaret Calzado (con permiso del club) y Stephanía Oliveira (aguarda para ser operada), se añaden Adriana Medvedova (su hueco en la portería lo ocupará Irene Sánchez, así como la juvenil recién llegada Alicia Robles) y Aina Fernández, aquejadas de una fractura en la mano izquierda y molestias en la rodilla respectivamente. Será duda Angela Cioca, con problemas en una mano.

Téllez, ausencia astur

En el cuadro astur, por su parte, no estará la cubana Lorena Téllez, que aún no ha podido regresar a España al tener problemas con su visado. Debería reaparecer en las guajas la portera Raquel Álvarez, inédita en pretemporada (donde las gijonesas llegaron a tutear al Bera Bera) por problemas de espalda.

Buen ambiente

Pese a no poder jugar en la que ha sido su cancha habitual, el Pabellón de La Salud, y verse obligado a hacerlo en un Quico Cabrera más frío, el cuadro isleño podría ver cómo a su estreno acude un buen número de aficionados. Y es que la disputa del Tenerife-Las Palmas en el aledaño Heliodoro Rodríguez López permitirá que más de un futbolero caliente su garganta antes del derbi con el balonmano femenino.

Gana el Atlético Guardés

La Liga Iberdrola Guerreras echó a andar ayer con la disputa del CB Elche-Atlético Guardés, que acabó con victoria visitante por 21-24. Hoy se disputan otros tres encuentros (al margen del Salud-Liberbank), mientras que el Aula de Valladolid-Remudas queda para el día 11 por compromiso europeo de las teldenses.