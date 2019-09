Juan Manuel, una visión desde el origen

Juan Manuel Rodríguez mira a esta Unión Deportiva con un orgullo especial. En el terreno de juego hay media docena de productos de su trabajo como entrenador del filial amarillo: Cedrés, Toni Robaina, Curbelo, Kirian, Fabio, Josep, Juan Fernández... "Estamos muy contentos, es un éxito del departamento de formación y de captación. Tenemos bastantes añadas, hay que darles tiempo. Ahora ese trabajo hace falta promocionarlo". Rodríguez es un enamorado de la cantera. "Hace mas de 20 años que vengo diciendo que los jugadores canarios jugarían mejor en categorías mayores. Para ellos es más difícil hacerlo en Segunda B que en Segunda A o en Primera, porque tienes más espacios, hay más calidad, te presionan menos y te acompañan mejores jugadores", explica.

Juan Manuel aporta a este juicio sobre el partido de esta noche su experiencia y esa facilidad para ser concreto hablando de fútbol. "Los derbis no están sujetos a una clasificación ni a un estado de ánimos. Si bien es cierto que son tres puntos, las connotaciones son diferentes. Te motivas de una manera distinta, tu concentración es mayor... el que gana sale eufórico, mientras que el otro sale algo derrotado. Es un partido distinto en todos los conceptos, bonito de jugar y grande en toda su extensión por el ambiente creado por la rivalidad". En su opinión, el hecho de que llegue tan pronto matiza la trascendencia del resultado. "El que gana y el que pierde saben que hay mucho camino que andar. Si la competición está avanzada repercute más en cada uno", considera.

El balance precario de los amarillos en los derbis de este siglo en el Heliodoro no es para una referencia. "Siempre he dicho que las estadísticas son como los bikinis: se ve una parte, pero no se ve todo. Según las recojas desde un punto de vista o desde otro, verás una cosa u otra. Las estadísticas en fútbol no valen. Cuando más se abunda en ellas llega el momento de romperlas", dice.

Desde la orilla amarilla, la presencia mayoritaria de canteranos no terminar de entenderse como una ventaja, en clave de sentimiento. "Habría que mirar dos cosas -dice Juan Manuel-, la UD dispone de más canteranos, pero yo preguntaría si esa es una clave para ganar el partido o para tener una motivación mayor. Creo que no. La realidad viene dada de otra manera, hay que ver quien tiene más experiencia en jugar derbis. No por ser canterano, que lo llevan dentro del corazón y eso es motivante, hay que dejar de reconocer que el derbi es un partido distinto y que hay que saber jugarlo. La experiencia es la que te hace caminar de una manera distinta en un partido como este", opina. La foto de la formación amarilla en estas tres primeras semanas descubre un aspecto casi juvenil en varias zonas del campo. "Por eso, teniendo más canteranos, al tener más juventud puedes tener menos experiencia. Aunque es verdad que esa teoría se contradice con algunos casos, como el debut de Josep, el portero, que en Tenerife hizo un partido magnífico la pasada temporada. Todo es muy relativo", asegura.

Juan Manuel Rodríguez es un libro abierto. Una de sus teorías sirve para relativizar el irregular comienzo del Tenerife. "Es muy pronto para hacer juicios de valor. El partido que ganó en casa pudo hacerlo por un mejor resultado, luego perdió por una goleada, eso es un comportamiento un poco irregular, pero el equipo se está conjuntando. La gente cree que la pretemporada acaba cuando empieza la competición. No estoy de acuerdo con eso, para mi sigue, lo que pasa es que al estar compitiendo estás conjuntando. A estas alturas tienes un equipo, pero nadie tiene un bloque hecho todavía, para eso se necesitan dos meses o dos y medio", dice el técnico, que vaticina un derbi con "alternancias. Las Palmas tiene poder ofensivo para llegar con brillantez, pero viendo el último partido del Tenerife en casa, también tiene una capacidad parecida. Incluso en algún momento se puede convertir en un correcalles", termina.

Un debut brillante

Juan Manuel Rodríguez comparte la teoría de que la mejor versión de la UD en el Heliodoro en estos últimos 18 años fue el día de su estreno en el banquillo, (3/11/207). El choque acabó con empate (2-2). "No hay dudas. Fue un magnífico partido. Lo he recordado con Oltra y el también dice que pudimos ganar. Llegamos en una situación crítica, colistas en la jornada 10 y el Tenerife estaba muy bien situado. Fuimos con siete u ocho bajas, hicimos ver que Márquez iba a jugar cuando en realidad tenía dos costillas rotas y salimos sin eje en punta. Arriba jugó Yuri. En nuestro primer gol, de Darino, dimos 14 toques sin que la tocara el rival. Siempre hablo de los 500 valientes que viajaron, en la situación que íbamos..".

Volver a empezar con el B

Rodríguez afronta ya una nueva temporada con el filial, en Segunda B. "Hacer un bloque no es fácil y mantenerlo tampoco. Además, hay que tener en cuenta que acaba de terminar el período de fichajes, por lo que nadie tiene un bloque casi totalmente definido, a no ser que hayas renovado al 80 o 90 por ciento de la plantilla", asegura.