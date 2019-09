Vitolo se convierte en el referente de la familia del CD Santa Úrsula

Víctor Añino Vitolo (Santa Cruz de Tenerife 9/9/1983) inicia una nueva andadura en el CD Santa Úrsula, club del grupo canario de Tercera división que lo presentó ayer en sociedad en un acto en el cual se involucró el Ayuntamiento de la ciudad norteña, que considera un fichaje excepcional la llegada del centrocampista, protagonista de una dilatada carrera profesional ambientada en tres países: España, Grecia y Turquía.

La presentación del nuevo fichaje del CD Santa Úrsula tuvo lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento, en un acto que contó con la presencia, además del propio Vitolo, del alcalde del municipio, Juan Acosta; la concejal de Deportes, Salomé Fernández, y, por parte del conjunto santaursulero, el vicepresidente, el secretario, el coordinador y el entrenador del primer equipo, José Antonio Rodríguez, Isidoro Lechado, Jonás García y Rubén García, respectivamente.

"Me gustaría felicitar al CD Santa Úrsula por incorporar a su proyecto deportivo a un jugador tan carismático en el fútbol tinerfeño como es Vitolo. Pero, asimismo, quisiera felicitarlo a él por haber elegido este club -subrayó el alcalde-, pues estoy seguro de que se va a sentir muy a gusto en esta nueva experiencia que se ha propuesto. A poco que pensemos en la importante vertiente solidaria que desarrolla Vitolo, veremos que encaja con la filosofía del equipo, en la que se combina el amor por el deporte y la competición con la voluntad de inculcar en los más jóvenes hábitos de vida saludable y valores como la importancia del esfuerzo para alcanzar nuestros retos, el juego limpio y el respeto hacia los demás, ya sean nuestros compañeros o nuestros rivales".

El secretario del club, Isidoro Lechado, destacó todo lo que puede aportar Vitolo al conjunto santaursulero, y a este respecto también aludió a la importancia de contar con un referente como él en la labor que se realiza con los más pequeños. Jonás García aludió a la estrecha colaboración entre el club y el Ayuntamiento y dio la bienvenida al jugador a un proyecto deportivo "que se identifica con los valores y la filosofía que Vitolo intenta transmitir". Por otro lado, detalló que el futbolista tinerfeño, además de formar parte de la plantilla del primer equipo, les asesorará tanto en la formación de los técnicos como en la educación de los más jóvenes "para tratar de ser mejores futbolistas, pero sobre todo personas". Rubén García también mostró su entusiasmo por la llegada de Vitolo al club, "un profesional que es una referencia en la Isla y que estoy convencido de que nos ayudará a seguir creciendo".

En la misma línea, Salomé Fernández expresó su satisfacción por el hecho de que "un deportista de la altura de Vitolo haya decidido continuar su trayectoria en este municipio. Estamos convencidos de que su presencia en el club va a reforzar el gran trabajo que se viene desarrollando por parte de todos, directivos, entrenadores y futbolistas. Para nosotros resulta importante no solo su papel como deportista, sino también su involucración social. Creemos que puede ser un referente para los más jóvenes", recalcó.

"Es difícil dejar a un lado los terrenos de juego"

Por su parte, Vitolo se mostró ilusionado. "Para mí es una experiencia nueva, al tiempo que ilusionante -resaltó-, porque voy a compaginar la tarea de jugador con la de entrenador, el siguiente paso que quería dar en mi vida. Este era el momento. Comencé como profesional con 18 años y ahora tengo 36, y aunque me he cuidado mucho y me encontraba bien para continuar en el fútbol profesional, quería ya devolverle a mi familia todo el tiempo que he jugado fuera, casi 13 años". Vitolo quería ser solo entrenador, "pero es difícil dejar a un lado los terrenos de juego, sobre todo cuando está ahí tu familia animándote para que continúes", explicó. Vitolo explicó que elige Santa Úrsula por su amistad con Rubén y Jonás García. "Es un club que partiendo desde la humildad trabaja de forma seria. Tiene un cuerpo técnico y una directiva que me han acogido muy bien. Para mí es un orgullo estar aquí".