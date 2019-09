Cedrés quiere "volver a marcar" en el derbi, "pero que sea con victoria"

Cristian Cedrés quiere volver a sentir el dulce sabor de marcar un gol en casa del eterno rival, pero espera que el resultado sea distinto. "Fue muy especial por el partido que era. Fue un partido bonito y tengo ganas de volver a marcar, pero que sea con una victoria", confesó el grancanario, autor del tanto de la UD Las Palmas en el Heliodoro Rodríguez López el pasado 4 de mayo (2-1).

"Es una ilusión grande poder disputar este encuentro, el derbi canario. Es un orgullo. Nosotros vamos a salir con las máximas ganas, el equipo está muy bien", aseguró el extremo, que se estrenó esta temporada el fin de semana pasado tras superar una lesión en la rodilla que se produjo en el amistoso de preparación frente al Almería (2 de agosto).

Por ese motivo, el extremo asegura no estar todavía al 100%. "Tuve una lesión bastante larga la temporada pasada y quizá por eso no estuve bien físicamente. Este año empecé muy bien, trabajando duro, pero tuve la lesión. Estoy trabajando extra en el gimnasio para estar lo mejor posible, pero todavía me queda bastante", comentó.

Cuestionado por el entrenador Pepe Mel, que le hizo debutar en Segunda División el curso anterior en el encuentro ante el Lugo -el anterior al derbi-, Cristian Cedrés, que desde entonces es un fijo en los esquemas del técnico, se desató en elogios: "Mel para mí está en lo más alto. Sólo tengo palabras de agradecimiento para él. Haga lo que haga, me ponga donde me ponga, para mí está en lo más alto. Yo seguiré trabajando e intentaré devolverle la confianza con mi actuación en el campo".

"Yo veía tranquilidad desde la pretemporada. En el equipo somos todos muy buena gente y desde el primer día estábamos tranquilos, apoyándonos entre todos. Ahora que está todo cerrado también nos estamos ayudando bastante", señaló en referencia a que nada ha cambiado con el cierre del mercado.

Por último se refirió a dos de sus compañeros: "Rubén Castro y Jonathan Viera son únicos. Cada uno tiene sus cualidades, pero los veo en los partidos y en los entrenamientos y cada día aprendo algo nuevo. Hay que disfrutar de ellos".

"Su uno contra uno nos sorprendió el año pasado"

Cristian Cedrés ya jugó el derbi de la pasada temporada en el Heliodoro. Su presencia dejó huella, porque fue el autor del gol de su equipo, el que ponía por delante a la Unión Deportiva, incluso con 10 jugadores. Hace unos días, José Luis Oltra, entrenador del Tenerife aquella tarde, admitía que Cedrés "fue el jugador que nos sorprendió, por su calidad en el uno contra uno". El canterano amarillo, que llegó a probar fortuna en los filiales del Real Madrid, parece tener fija una plaza en el costado derecho del medio campo amarillo, aunque la irrupción del africano Drolé ante el Racing, eleva el nivel de competencia en el equipo.