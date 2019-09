Suso Santana: "Vivo cada derbi como si fuera el primero"

Diablo para los amarillos, Dios para los blanquiazules. Suso Santana es uno de esos nombres que todo aficionado tiene en la boca la semana previa al derbi. Él lo sabe, pero lo asume con naturalidad. Le gustan estos partidos porque "soñaba con ellos desde pequeñito". Jugarlos y hasta ser protagonista ha sido cumplir uno de sus grandes objetivos. Ahora no se pone otro reto que ganar el sábado y "hacer disfrutar a la afición". Pero siempre desde el respeto al eterno rival.

¿En qué medida puede afectar en el derbi el varapalo sufrido el pasado sábado en Ponferrada?

Esperemos que no afecte en nada. Es el típico partido de todas las temporadas en el que tienes un accidente. Eso es lo que creo y me parece que hay que darle carpetazo. Nosotros lo hicimos desde el lunes y nos centramos en Las Palmas, que es lo que importa ahora. Es un partido especial, bonito de jugar y queremos dejar los tres puntos en casa.

Cuando falla todo lo que se ha preparado para un partido es que hay un problema de actitud o de tensión competitiva.

No creo que fuera la actitud, pero sí la concentración por ejemplo. Empezamos bien, pero con cualquier cosa nos están haciendo gol. Cada detalle significa una ocasión para el rival. Tenemos que cuidar esos pequeños detalles para decantar los partidos. Yo creo que el equipo propone, juega bien, sabe donde quiere llevar el balón? El día del Numancia jugamos bien. En Zaragoza, también. Fíjate en Ponferrada, donde empezamos como debíamos el primer cuarto de hora e íbamos perdiendo uno a cero. Es increíble, pero no podemos quedarnos parados pensando en eso, sino cuidar los detalles para no cometer esos errores.

¿Es momento para taparse los oídos, cerrar los ojos y no escuchar las críticas para proteger la idea de juego?

Nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Tenemos que ser conscientes de lo que el míster quiere. Creo que, para el poco tiempo que llevamos, lo hemos ido cogiendo bien. Tenemos que creer en nuestra idea a muerte y mantenerla hasta el final. Sabemos que va a dar resultado. Si ponemos una referencia sería la segunda parte contra el Numancia, pero cuidando esos detalles.

Como capitán, se habrá implicado en la recuperación anímica de Sipcic.

No solo ha fallado él, sino todos. Cuando ganamos, lo hacemos todos. Cuando perdemos, también. Somos un equipo y tiene que ser así. Cuando es el portero o un defensa se nota más. Pero este no es un deporte individual. Aunque haya pasado todo por su lado, también sucedieron otras cosas. La derrota no fue culpa suya, sino de todos.

Hablemos del derbi. Uno más para Suso y acercándose a Ricardo León. ¿Aspira a ese récord?

Es evidente que quiero jugar todos los posibles, pero no pienso en eso. Lo importante es el del sábado, intentar aportarle cosas al equipo y ganar el partido.

¿Por qué considera que lleva Las Palmas 19 años sin ganar en el Heliodoro?

Esa pregunta es más para ellos. Al final creo que nosotros hemos hecho muchas cosas bien, sobre todo en casa. Y ojalá siga siendo así y podamos celebrar una victoria el sábado.

Decía Álvaro Cervera que cuanto más tiempo lleves sin perder, más se acerca esa derrota.

No creas que no he recordado esa frase. Se me ha quedado grabada, pero esperemos que no sea este año y que se queden otra temporada sin ganar en el Heliodoro.

Se ha medido en siete ocasiones con la UD y solo vivió una derrota. ¿Qué le aporta a nivel anímico y motivacional citarse con los amarillos?

Me motiva siempre enfrentarme a Las Palmas. A cualquier joven jugador de Canarias le motiva disfrutar alguna vez de los derbis y yo llevo unos cuantos disfrutados. Pero vivo cada uno como si fuera el primero. ¿Quién no se motiva en un partido así?

¿Qué tiene la UD Las Palmas que logra pulir su mejor versión competitiva?

Pues motiva enfrentarse al eterno rival. Defiendo el escudo que siempre quise vestir. No sé, es lo lógico.

Cuatro victorias y dos empates en partidos oficiales completan su hoja de servicio ante la UD. ¿Con qué momento se queda de sus enfrentamientos con los grancanarios? ¿Quizás su gol en el Estadio de Gran Canaria en diciembre de 2018?

Con ese me quedo porque es especial marcar en un derbi. También con aquel 3-0, con dos goles de Ayoze Pérez (habla del derbi de diciembre de 2013). Al final te quedas con los que ganas, sobre todo.

Como capitán y emblema del Tenerife, ¿qué factor cree que decidirá este pulso ante Las Palmas?

Va a ser un partido muy complicado y muy disputado. Tenemos que llevarlo a nuestro terreno, hacer lo que estamos trabajando durante la semana para contrarrestar su juego y que todo salga bien.

¿Por qué se le tiene tanta animadversión en la afición amarilla?

Habría que preguntárselo a los de La Provincia que dicen eso del Volcán del Teide o el infierno del Heliodoro y tal (sonríe). En serio, no lo sé. Soy, supuestamente, el referente en el Tenerife. Los partidos siempre son calientes y yo he estado en todas. Es normal que me cojan esa cosa.

Ahora que ha llevado la imagen de Gran Canaria en el pecho, con ese gesto de solidaridad del club por los recientes incendios en la isla vecina, ¿espera que la afición de la UD le coja algo de cariño? Pero del bueno, digo.

Es que la rivalidad está solo en el campo. Al final todo se queda en lo futbolístico y bienvenido sea. Si no hay ese ambiente, los derbis no son derbis. A mí no me importa ser el blanco de sus objetivos si no se traspasa la línea. Pero lo que está claro es que ese gesto con Gran Canaria nos nacía a todos y es algo a aplaudir. Me sentí orgulloso del Tenerife y lucir esa camiseta.

¿Es mejor esta UD Las Palmas que la que vino en mayo?

No sabría decirlo, pero el partido es complicado. Ellos no han ganado y tendrán esas ganas de conseguirlo ya. Debemos estar muy atentos, minimizar errores y tratar de cerrar sus puntos fuertes, como puede ser Rubén Castro.

¿Qué le diría a la afición para este sábado?

A la gente hay que decirle poco porque siempre responde. Esperemos que sea una fiesta, que se queden los tres puntos en casa y podamos disfrutar todos después del derbi.

Dijo Rubén Castro que a él le valía el 0-1, pero luego vaticinó un 1-2. Parece que le vale la victoria. ¿Se anima a dar un pronóstico?

No. El resultado me lo guardo, casi me da igual. Lo importante es que se sumen los tres puntos de la forma que sea para darle esa alegría a la gente.

¿Qué le parece el fichaje de Jonathan Viera?

Yo no tengo que descubrir a Jonathan. Es un jugador de mucho nivel, al que le queda pequeña la Segunda División. Ahora ha vuelto a su casa y le deseo que vaya bien y que se recupere de su lesión. De los grandes jugadores disfrutas, como es su caso.

¿Cómo analiza el fenómeno Pedri?

Es un chico de 16 años y hay que dejarlo tranquilo, dejarlo trabajar para que haga las cosas como las está haciendo. Ha irrumpido con mucha personalidad.

En este sentido, ¿considera que el trabajo de cantera de la UD es más efectivo que el del Tenerife?

Ahora todo el mundo está con eso porque ha salido un chico con 16 años. Hay momentos en los que salen jugadores aquí y otros que no. Igual que en Las Palmas. Ahí están los ejemplos de todos los jugadores que han salido del Tenerife estos años como Ayoze Pérez, Cristo González, Jorge? También hay chicos de la otra provincia que han triunfado en el Tenerife. Es algo lógico. Ahora sale Pedri, con esa edad y siendo de aquí, y lo están disfrutando allá. Es normal que se hable de eso.

¿Por qué jugador de la historia reciente de la UD siente una especial predilección?

Yo diría Jonathan Viera o Rubén Castro. Este último parece que no está en el partido, pero tiene una y la enchufa. Es un delantero de muchísimo nivel y a todo el mundo le gustaría contar con él.

Ya lo ha repetido en varias ocasiones: jamás vestiría el amarillo. ¿Preferiría antes la retirada que jugar en la UD?

Yo lo que quiero es jugar en el Tenerife, aportar lo máximo y ganarme mi continuidad aquí como he hecho estos años.

A tres derbis de Ricardo

Ricardo León es el jugador con más derbis disputados hasta la fecha, pero Suso Santana le va recortando el terreno poco a poco. El de este sábado, si no hay contratiempos, será el octavo del actual capitán del CD Tenerife. Su estreno en un clásico del fútbol canario se produjo el 24 de marzo de 2007. El encuentro, disputado en el Heliodoro, acabó 3-1 y él entró a falta de siete minutos. Fue el derbi de Iriome. Tardó seis años, los de su trayectoria fuera del cuadro blanquiazul y el año del ascenso de Segunda B a Segunda A, para volver a disfrutar de las mieles de un duelo así. Ocurrió en diciembre de 2013 con el 3-0 en el que Ayoze Pérez hizo un doblete. Pero el que abrió el partido fue el propio Suso, forzando un penalti. Esa temporada llegó su única derrota contra Las Palmas en la vuelta (1-0). A partir de ahí, otras dos victorias y un empate, en el que llegó su primer gol en un derbi.