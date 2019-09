La perspectiva regional del derbi

Para ellos, semanas así han sido un ejercicio de equilibrismo

El periodista deportivo ha caído en desgracia en los últimos años. La moda de enseñar la camiseta, y hasta vestirla con orgullo, ha restado a la profesión parte del aura de respeto con el que antaño contaba. José Manuel Pitti, ahora consejero del Cabildo pero durante muchos años jefe de deportes de Televisión Española en Canarias, y Juanjo Toledo, jefe de deportes de Canarias Radio La Autonómica desde su nacimiento, son dos buenos ejemplos de profesionales que siempre defendieron el equilibrio delante del micrófono.

En tiempos distintos, ambos fueron el centro de las críticas en semanas como esta. Sin comerlo ni beberlo, pese a su exquisito trato del derbi. "En mi época, el pleito estaba muy vivo y, claro, esto es más que un partido de fútbol. El informador regional recibía una presión durísima, había que medir todo", cuenta Pitti al que le correspondía "dar sensación de equilibrio en la narración, el tono, el énfasis, la imagen...". Aún así lo disfrutaba, como hace Toledo en la actualidad: "Es una semana fantástica para trabajar, me ilusiona muchísimo".

Ambos han sufrido ataques de las dos orillas, aunque siempre han tenido la conciencia tranquila. "Yo lo llevo muy bien porque estoy en esto desde 1991 y soy un profesional, nacido en Santa Cruz y orgulloso de ello. Pero delante del micrófono no soy un forofito. Sé que he de informar con mucho equilibrio, en amarillo y en blanquiazul" afirma el jefe de deportes de Canarias Radio. A Pitti se le escapa enseguida alguna anécdota que explica lo que vivió: "Recuerdo que una vez El Insular, estando Las Palmas en Segunda B, empezó a gritarle al Tenerife hijos de Pitti. Pero es que en el Heliodoro llegó a haber grandes pancartas llamándome traidor o canarión... A mí, en aquel momento, me produjo sufrimiento. Obviamente por la familia y por el equipo de trabajo".

Entonces, era "en las calles" donde se recibían otros mensajes más directos. Ahora son las redes sociales donde cualquier crítica se amplifica. Por eso, todo se controla más. Toledo echa de menos aquellos tiempos en los que "podías sentar a los dos presidentes, a los dos entrenadores, a los capitanes. En la misma isla y el mismo micrófono".

A ambos les han preguntado y les siguen preguntando, "aunque ahora menos" coinciden en asegurar, de qué equipo eran. "Yo soy del Tenerife. Por supuesto que sí. Y ahora puedo ir al Heliodoro, con mi gente y mis colores", defiende con orgullo el exjefe de deportes de RTVE-C. "Antes me lo preguntaban más, cuando nació Canarias Radio. El caso es que nunca me he escondido. Soy del CD Tenerife, pero quiero lo mejor para la UD Las Palmas", señala Toledo antes de contar una anécdota: "En uno de los primeros derbis, en el que sentamos a varios jugadores de Las Palmas, Nauzet me decía que yo era más del Tenerife que la Virgen de Candelaria. No podía parar de reír con aquello".

Con brillantes trayectorias profesionales, viven estos días de forma distinta. Pitti se prepara para ir al Heliodoro como aficionado. "tengo la ilusión de que gane el Tenerife, claro. Y ya no me acuerdo del partido anterior, pienso solo en el sábado", aclara antes de que se le pregunte por la goleada sufrida en El Toralín por su equipo. Toledo no para de trabajar estos días con una programación especial en su emisora sobre el clásico. "Da igual cómo lleguen los equipos, si están en un momento álgido o bajo. Que el Tenerife venga de perder así o Las Palmas no haya ganado. Es como una final, que no se juega sino que se ganan. Será lo que estén transmitiendo los que tienen ADN blanquiazul o amarillo en los vestuarios", vaticina.