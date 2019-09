Rubén Castro: "Al Tenerife no se le tiene miedo, se le tiene respeto"

El eterno artillero Rubén Castro Martín, pichichi de la UD Las Palmas en este inicio de la competición con tres dianas en tres jornadas, es el único superviviente del triunfo (1-3) en la máxima categoría gracias a los tantos de Tevenet, Josico y Nacho González. El Moña entró en el 76' por Tevenet y participó en los últimos 14 minutos de aquel choque de la temporada 01/02, la última gran alegría amarilla en el Heliodoro.

Rubén antepone ganar al baño de gloria de convertirse en realizador: "Da igual quién meta el gol. Ojalá que consigamos la victoria, porque llevamos tres partidos sin ganar y sería un gran día para lograrlo". Los tres tantos amarillos llevan su firma: "Uno siempre busca lo mejor para la UD, no me obsesiona la cifra de goles ni que sea el único goleador. Solo me centro en el trabajo".

Del derbi no se ha hablado mucho en el vestuario porque "es el primer día de entrenamientos de la semana, pero todos sabemos lo importante que es. Ojalá pueda ser este año y se logre la victoria que tanto espera nuestra afición. Nos quitaron ese mérito el año pasado y tenemos otra oportunidad este sábado". Para Rubén "no es miedo" lo que siente la UD en Tenerife. "No hemos tenido la fortuna de ganar. Nada más. Es respeto, miedo no siento", dijo.