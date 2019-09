López Garai busca lateral zurdo y se plantea otros cambios en el once

Que habrá cambios en el once del Tenerife el próximo sábado ante Las Palmas es una realidad. El primero, obligado por la ausencia de Robert Mazan. Sus compromisos con la selección eslovaca le dejan sin el duelo de rivalidad y obligan al técnico a iniciar el casting para encontrar un sustituto. La lógica dice que Isma López, lateral natural, debería ser el elegido. Pero sus pobres prestaciones en Zaragoza y el intento del club por encontrarle acomodo en los últimos días de mercado dejan la duda.

Futbolistas como Álex Muñoz o Shaq Moore también podrían cubrir el flanco zurdo de la zaga blanquiazul. El primero, aunque es central, ya ha actuado alguna vez en la banda. El estadounidense, que es diestro, está empleándose a fondo en los entrenamientos y podría adaptarse circunstancialmente a la izquierda.

Pero las dudas no acaban ahí, ya que el rendimiento de los centrales también genera dudas sobre la continuidad de una pareja que no termina de ofrecer el nivel deseado. Si Alberto erró en el primer gol del Zaragoza, Sipcic cuenta con una colección de fallos entre la visita del Numancia y la goleada de la Ponferradina del pasado domingo. El camino de la paciencia puede ser el de darles continuidad. Pero fuera empuja Carlos Ruiz, siempre fiable, para acceder al once. Su protagonismo en el derbi más reciente invita al cambio. Faltaría el sacrificado. El serbio, si es por estado anímico y acumulación de errores. El majorero, si se trata de apostar por uno de los fichajes de esta campaña. Por Sipcic, no hay que olvidarlo, el Tenerife abonó una cantidad en concepto de traspaso.

En el ataque no convenció Dani Gómez en El Toralín. Volver a la fórmula anterior, con Malbasic como nueve y José Naranjo como extremo izquierdo, es otra de las posibilidades. Arriesgar con Miérez parece menos probable.

Shashoua puede estrenarse en la lista

Una de las novedades para el encuentro de este sábado puede ser la presencia de Sam Shashoua entre los 18 convocados. Ya fue incluido entre los expedicionarios para Ponferrada, aunque finalmente se convirtió en el descarte.

Nahuel llega muy justo

En cambio, Nahuel Leiva llega algo justo de preparación y, como él mismo indicó a su llegada, le toca realizar un trabajo específico para mejorar su estado de forma. La intención es que en un plazo de dos semanas se encuentre ya en disposición de ayudar al equipo.

La presentación se retrasa

El hispanoargentino no será presentado esta semana, ya que Víctor Moreno se encuentra fuera de la Isla desde ayer. Cerrado el mercado estival de fichajes, el director deportivo se ha tomado unos días de descanso y no comparecerá ante los medios hasta después del derbi.