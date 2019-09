Díaz de Mera: "Un derbi es especial y siempre apetece"

Isidro Díaz de Mera, árbitro del derbi canario de este sábado, reconoció ayer en Canarias Radio La Autonómica que "aunque todos los partidos son importantes, un derbi siempre es especial. Los estadios se llenan y siempre apetecen". También desde el punto de vista de los colegiados porque son "encuentros importantes en tu carrera". El trencilla natural de Daimiel tuvo la oportunidad de impartir justicia el curso pasado en el Sporting-Oviedo y "la experiencia fue positiva".

Sin embargo, la preparación de este tipo de duelos no es distinta a la de otras semanas. "Practicamos lo habitual cada partido, tanto física como técnicamente. Hacemos seguimientos de los equipos en las plataformas de internet para tenerlo bien preparado. Pero el procedimiento es el mismo, siempre siendo profesional. Buscas conocer el tipo de juego de cada uno, acciones de estrategia y cómo se comportan en las áreas. Nos sirve para tenerlo más atado", contó.

Díaz de Mera pidió "tranquilidad" a los futbolistas porque él y su equipo trabajarán "de la manera más profesional posible". A la afición solo le transmitió su deseo de que "cada una anime a su equipo y se vea el mejor partido posible, un partido bonito". Cuestionado por el VAR, el colegiado del derbi se mostró "contento de tener una ayuda para hacer más justo el fútbol".

Recuerda los anteriores

El árbitro del Comité de Castilla La Mancha volverá al Heliodoro después del cierre parcial por el monedazo del Tenerife-Huesca por segunda vez (ya estuvo en la visita del Rayo Majadahonda). Díaz de Mera lo recuerda bien, aunque no entró en detalle. "Al Tenerife le he pitado cuatro partidos. Sabemos el camino", señaló recordando que "como estuvo en Primera División, a Las Palmas solo lo he dirigido una vez, en Elche. Acabó en empate". En el caso de los blanquiazules, fueron cuatro solo el curso pasado. Tres de ellos a domicilio y sin victorias: un empate contra Almería (1-1) y dos derrotas contra el Oviedo (1-0) y el Elche (3-0), este último en el estreno de Sampedro.