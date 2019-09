De la concejalía a la grada del Heliodoro

El deporte de Santa Cruz y de La Laguna está en manos de dos grandes aficionadas al CD Tenerife. Elena Mateo, concejala de Deportes del consistorio capitalino, es abonada y ocupa un sitio en Popular Alta cada quince días junto a su familia y un grupo de amigos. Idaira Afonso, máxima responsable del deporte lagunero, hace lo mismo. No es abonada, pero adquiere sus entradas sin falta para animar desde Popular Baja. "Fui al primer día a las taquillas para no perderme el derbi", explica. Su homóloga tampoco quiere faltar a tan importante cita. "No me lo pierdo por nada del mundo, es de esos partidos cruciales en el calendario", argumenta.

El cargo no ha cambiado su sentimiento birria. "En los partidos no piensas en el cargo, eres simplemente una aficionada", señala Mateo recordando que aceptó la invitación del club para estar en el palco durante el Tenerife-Numancia y no pudo contenerse. "Estuve en el palco en el primer partido y me levantaba como un resorte. Casi como en mi sitio de la grada", afirma sonriente.

Este sábado no cambiarán las cosas. "Yo lo voy a vivir igual. Lo afronto con ilusión y ganas. En el derbi toca saltar, animar y dejarnos la garganta empujando al equipo", concreta Afonso, a la que poco le importa el mal resultado de El Toralín: "En ese momento sí dolió. No era lo que esperábamos, pero no va a significar nada para el derbi". En el diálogo aporta la concejala santacrucera que "el Tenerife se crece en situaciones así. Y más siendo un partido de rivalidad". No obstante, reconoce que "asusta un poco" recibir esa goleada "porque te genera sensaciones negativas".

Apelando a la fuerza del Heliodoro ambas ven al Tenerife ganando a Las Palmas. "El Tenerife tiene fuerza y equipo para afrontar el partido y estoy convencida de que vamos a ganar", vaticina Mateo. La concejala lagunera, "segurísima" de las posibilidades blanquiazules en el clásico del fútbol canario, llegará temprano a las inmediaciones del Estadio: "Los derbis de casa, por las horas previas, son maravillosos. Ver tanta gente en Santa Cruz, compartiendo sensaciones... Hay magia en el Heliodoro y se transmite".

Elena Mateo recuerda que el Tenerife "lleva sin perder unos cuantos años" y espera "que siga así el sábado, más allá de la sana rivalidad que sentimos". Su partido favorito contra los amarillos es el más reciente. "Es un buen ejemplo por lo que significó la remontada", explica para generalizar a continuación con todos los de casa: "Es que fuera me he llevado alguna mala sensación y los del Heliodoro suelen ser muy buenos para el Tenerife".

Coincide Idaira Afonso en que el 2-1 del mes de mayo sirve como referencia "de esa emoción que puede llegar a sentirse en un derbi canario", un encuentro de fútbol que considera "una fiesta" y que lleva sin perderse muchos años. "Voy a todos los partidos que puedo", insiste.

Ahora que ostentan un cargo político relacionado con el deporte suelen coincidir con los protagonistas, pero no utilizarían esa situación para dar algún consejo. Sí se apuntan a hacerlo a través de El Día. "Elena y yo hemos coincidido en algún acto en el que podíamos haberlo hecho, pero ahí te reservas tu opinión. Pero aprovechando a esta oportunidad a Aritz López Garai le desearía toda la fuerza del mundo y le pediría que saliera a ganar", detalla Afonso. Mateo, que "a veces" piensa en la alineación que le gustaría, solo pide que el Tenerife juegue "al ataque, que si tiene que arriesgar que arriesgue".