Rein se ve luchando por algo "ambicioso"

El Salud Tenerife cuenta ya las horas para su debut en la Liga Guerreras Iberdrola. Estreno que tendrá lugar este sábado contra el Liberbank Gijón, una primera prueba casi a ciegas, ya que al peaje de militar por primera vez en la máxima categoría, se unen las limitaciones vividas en la pretemporada, toda vez que las de Octavio Pérez solo han podido disputar un par de amistosos -aunque ambos exigentes- frente al Rocasa Remudas.

Desconocidas, por tanto, ahora mismo para muchos de sus rivales, las chicharreras no podrán palpar de forma fehaciente hasta el sábado si realmente están preparadas para dicha empresa. Desde dentro del propio club capitalino la ilusión es tremenda, aunque para ganar partidos es necesario algo más. Sobre todo en lo técnico y táctico. Y eso, asegura Inés Rein, lo tienen. "Veo al equipo muy bien, hay mucho nivel individual, y nos comunicamos muy bien tanto dentro como fuera de la cancha; somos un grupo", señala la extremo.

También considera Inés que el Salud debe aprovechar "ese punto a favor" que supone el desconocimiento por parte de sus rivales. "Hemos tenido dos amistosos y mis amigas de otros equipos me han preguntado por los vídeos de los partidos porque no nos han podido ver; es bueno para nosotras que no nos conozcan", explica la malagueña, que con esta combinación de factores se atreve a ser "ambiciosa". "El objetivo es la permanencia, está claro, pero somos deportistas y en este equipo hay muchas chicas que quieren algo más que eso, entre ellas yo", comenta con rotundidad, poniéndose como un reto "el tratar de acabar por encima de la media tabla".

En términos similares se expresa Arabia Peña, que cumple su segundo año en el Salud. La extremo cree que "el equipo está al nivel que se esperaba el cuerpo técnico", tal y como "se demostró en los dos partidos contra el Remudas". "Además, casi nadie nos ha visto y eso nos puede ayudar tratar de darle una sorpresa a los de arriba", señala la grancanaria, que no pierde de vista la permanencia como "objetivo principal" y espera "rendir igual de bien" fuera de casa. Las dudas se despejan a partir del sábado.

El debut, a las 18:00 horas

El Salud Tenerife ya tiene la confirmación oficial por parte de la Federación Española de que su debut liguero contra el Liberbank Gijón se producirá este sábado a partir de las 18:00 horas en el Quico Cabrera, y no a las 20:00 en el Pabellón de La Salud por culpa de las obras en el recinto del barrio alto capitalino. La Liga Guerreras Iberdrola 19/20 se abrirá el viernes con el CB Elche-Atlético Guardés.

Dos meses de prestado

Resignado a que su debut se produzca lejos de su fortín, las blanquiazules quieren tratar en las próximas fechas con el Ayuntamiento de Santa Cruz el cerrar que esta mudanza al Central se mantenga unos dos meses más. Y es que el retraso en las mejores del Pabellón de La Salud parecen demorarse más de la cuenta.

Tres bajas y una duda

Llegará el Salud Tenerife al estreno con al menos tres bajas. Son los caso de las lesionadas Stephanía Oliveira (a la espera de operarse) y Adriana Medvedova (con doble rotura de metacarpo de la mano izquierda), así como de Nazaret Calzado, con permiso del club hasta finales de este mes de septiembre. Además, será duda hasta última hora la catalana Aina Fernández, que arrastra desde hace unos días molestias en una rodilla.

Los últimos entrenos

Con cuatro de preparación por delante, el Salud Tenerife alternará su trabajo en tres escenario diferentes. Así, hoy tendrá lugar una sesión física en la Mesa Mota, mientras que los demás entrenamiento serán de gimnasio (algunas mañanas) y, sobre todo, pista, no solo para pulir algunos detalles tácticos, sino para trabajar también sobre el rival del estreno.