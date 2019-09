El derbi visto desde fuera

No ven favorito y creen que el resultado puede ser un punto de inflexión

El derbi canario se ha convertido en una de las atracciones de LaLiga Smartbank a pesar de la triste clasificación de los dos equipos en este inicio de temporada y de las pobres prestaciones de Tenerife y Las Palmas, lejos de sus objetivos, en la anterior. Si la lejanía geográfica enfriaba ese atractivo, el asunto es ya cosa del pasado.

Así, periodistas de primer nivel que siguen la categoría de plata no tienen reparos en hablar sobre el duelo de rivalidad en las Islas a escasos días de que el Heliodoro lo acoja. Sergio Sánchez, narrador y micrófono inalámbrico en Movistar, empieza recurriendo a un tópico muy real: "Hablar de favoritos es una locura". No le va a la zaga en este sentido Héctor Ruiz, la voz de los partidos de Segunda en Gol, asegurando que ve el partido "como un melón por abrir, por como han empezado los dos, por el periodo de adaptación que necesitan y porque tiene razón López Garai cuando dice que llega pronto".

Otra cosa es el análisis de las trayectorias. Sánchez cree que "en dinámica de juego quizás llega mejor Las Palmas porque, aunque le empataron al final y es un mazazo, está algo mejor". Se refiere al último partido de los amarillos contra el Racing que, comparado con la goleada recibida por los blanquiazules en Ponferrada, no parece tan malo. "No se puede repetir lo de El Toralín. Y menos en el Heliodoro, que es mucho Heliodoro", advierte agregando que "el estado anímico condiciona mucho" en estos derbis. Ruiz no quiere hablar de necesidad, pero "si vienes de caer 4-0 con un recién ascendido, sabes que hay que cambiar la imagen".

Claro que de poco sirven estas referencias en los encuentros de rivalidad. "Es que un derbi es tan peculiar y distinto que la motivación borra todo. Esas dosis extra de motivación se tienen que poner de manifiesto", señala el periodista de Gol. Su compañero de Movistar comparte este pensamiento y añade que el resultado "puede marcar un punto de inflexión" en cuanto a la "moral y confianza" con la que afrontarán ambas escuadras los siguientes pasos ligueros.

En este sentido, observa grandes márgenes de mejora en ambos equipos: "Las Palmas ha mejorado pero no está respondiendo a las expectativas. Y el Tenerife ha encajado ocho goles, una barbaridad. Por eso, creo que el que gane puede lograr un revulsivo". Ruiz entiende que los dos necesitarán tiempo, pase lo que pase el sábado. A los blanquiazules los vio mejor en las dos primeras jornadas. "Parecía en La Romareda y contra el Numancia que iba encajando esa evolución del fútbol ofensivo que quiere López Garai, pero hay cosas incontrolables. Como el error de un futbolista", afirma.

Curiosamente, los dos coinciden en que la filosofía de juego del conjunto tinerfeño debería ser matizada "para minimizar errores". Lo dice Ruiz, pero también Sánchez que apunta la necesidad de "mejorar rápido, sobre todo en el aspecto defensivo". Insiste en los goles recibidos por el Tenerife, "demasiados" para solo tres jornadas. "Es un dato bastante preocupante. Igual tienes que ser más compacto, menos abierto", propone el profesional de La Casa del Fútbol.

El mejor aval para reaccionar pasa por "jugadores importantes como Milla o la experiencia de Aitor y Alberto", entre otros. Ruiz también se moja. Cree que Borja Lasso "tiene ganas de hacer un buen derbi" y mira hacia Las Palmas con Cedrés como el más llamativo, por "descarado".