El bloqueo de la operación salida deja sin un último fichaje al Tenerife

El último día del mercado de fichajes se saldó sin movimientos en el CD Tenerife después de que la operación salida bloqueara cualquier posibilidad de reforzar el plantel que dirige Aritz López Garai. Víctor Moreno, director deportivo de la entidad blanquiazul, intentó durante el fin de semana una última operación: la contratación de un lateral izquierdo para competir con Robert Mazan por el puesto.

El elegido era Cristian Ganea, que pertenece al Athletic de Bilbao, y la fórmula era la de una cesión. Pero todo pasaba por la marcha de Isma López. Dispuesto incluso a compartir ficha con el equipo en el que desembarcara el navarro, el club insular se encontró con que este no tenía mercado. Con uno de los salarios más altos de la plantilla y un rendimiento mejorable desde que aterrizara en la isla el mes de enero, el exjugador del Sporting se queda para ganarse la confianza perdida de su entrenador.

Tampoco aceptó salir Mauro dos Santos, pese a contar con numerosas propuestas para ello. Asumió su situación y se ejercita con el grupo sabiendo que parte como quinto central y que tendrá casi imposible entrar en los planes de López Garai. El argentino también está en el segundo escalón salarial del Tenerife, por lo que su adiós era prioritario para ganar margen a la hora de realizar un último fichaje.

Por último, Ángel Galván se queda como tercer portero. Solo el Inter de Madrid, de Segunda B, llegó a concretar una oferta en firme por él. Descartada esa opción por el propio jugador, Moreno le ofreció incluso a equipos de otros países. Como quiera que nada fraguó, el canterano tendrá ficha del primer equipo sabiendo que tiene por delante a Ortolá y Dani Hernández y que se arriesga a un año en blanco que puede perjudicarle mucho en su carrera.

Tope salarial casi agotado

Diez fichajes después, el Tenerife tiene el tope salarial prácticamente agotado. La pequeña cantidad sobrante tendrá otros destinos (mejoras o ampliaciones de contrato), con lo que cualquier movimiento en el mercado de invierno pasaría por ingresos extraordinarios o por la salida de algún jugador a coste cero desde enero en adelante. Ganaría entonces la cantidad ahorrada.

Brian Martín y Nahuel, sin salida

Otros dos jugadores de la cantera del Tenerife se quedan sin nuevo destino. Brian Martín, que no ha encontrado un equipo que colme sus aspiraciones, ha dado marcha atrás en su decisión de abandonar la entidad blanquiazul y cumplirá su contrato. La pasada campaña estuvo cedido en el Melilla, donde no disfrutó del protagonismo que deseaba. Por su parte, el lateral Nahuel Omiliani no ha podido ni realizar la pretemporada con el primer equipo debido a la lesión que arrastra. Este hecho ha cortado de raíz sus posibilidades de salir de nuevo cedido a un Segunda B.

Choco Lozano, al Cádiz

Se repetirá la delantera que tantas alegrías dio al Tenerife en la segunda parte de la temporada 15/16, pero en las filas del Cádiz. Ayer se confirmó que el delantero hondureño jugará cedido en el conjunto que dirige Álvaro Cervera. En el contrato quedan fijadas las condiciones para una hipotética compra a final de temporada en caso de satisfacción cadista con el rendimiento del exatacante del Girona. Además, otro exblanquiazul, el valencianista Salva Ruiz, se marchó también a préstamo al Deportivo de La Coruña. Saúl también cambia el Alavés por el Rayo Vallecano.