José Luis Oltra: "Ganar el derbi supondría un espaldarazo tremendo"

José Luis Oltra sigue ahí. Vinculado afectivamente para siempre al Tenerife, hace ahora además un seguimiento latente de la Liga Smartbank a través de su nueva actividad como comentarista de Movistar LaLiga. Su aportación como analista antes del derbi canario es un tesoro. Hablamos, ante de la goleada de Ponferrada, con el único entrenador que no conoce la hiel de la derrota en un partido tan especial.

¿Cómo vive el fútbol en el micrófono?

Es otra manera de verlo y de analizarlo, me obliga a estar muy al día de todo lo que está ocurriendo en la categoría, de hecho ya he visto a casi todos los equipos. Si estuviera entrenando también lo habría hecho, pero así me obliga a apuntarlo todo para estar informado y poder comentarlo. Es una manera de estar presente en todo lo que sucede en una categoría que me sigue pareciendo, como siempre, bonita, emocionante, apasionante, igualada, difícil...

¿Cómo analiza el derbi canario que se avecina?

Este partido tiene muchos condicionantes. Llega muy pronto esta vez. Lo encara mejor el Tenerife, pero luego en este tipo de partidos, el hecho de llegar mejor o peor clasificado, que sea pronto o tarde, que tengas un objetivo u otro, que tu presupuesto sea mayor o menor... todo queda en un segundo plano. Hay muchos aspectos emocionales, no solo los técnico-tácticos, que son esenciales, sino los que afectan desde la psicología, que son muy importantes en encuentros de este nivel.

A diferencia de la pasada temporada, el Tenerife ha empezado un proyecto basado en la coherencia. Hay un ambiente muy positivo. ¿Ganar el sábado puede ser la plataforma de lanzamiento definitiva?

Sin ninguna duda, como también lo puede suponer para Las Palmas. Siempre he dicho y lo he mantenido, que los derbis marcan tendencia. Hacer un buen partido en el derbi y, sobre todo, obtener un buen resultado, te da un plus de confianza, de energía y de positividad. El proyecto del Tenerife ha empezado bien, porque se han hecho las cosas correctamente, hay ilusión en el entorno, el equipo está jugando bien y hay cierta tranquilidad. Ganar un partido de esta índole daría un espaldarazo tremendo, un respaldo de seguridad, confianza y de optimismo en el entorno, que siempre va a ayudar.

Analizamos a los contendientes. ¿Qué le parece este Tenerife?

Es un equipo con un modelo muy definido, el de López Garai, que ya lo puso en práctica en el Reus y en el Numancia. Quiere ser protagonista con el balón, iniciar jugando, ser muy asociativo y combinar con un sistema 1-4-3-3, bien organizado. En el aspecto defensivo el equipo presiona muy arriba, trata de recuperar la pelota alta e intenta ser incómodo para el rival. Ha traído buenos futbolistas, la plantilla ya era buena y se ha mejorado y hay un entorno que ayuda. El Tenerife es un equipo reconocible, que está poniendo en práctica lo que sabe que tiene que hacer.

También ha visto a Las Palmas, ¿como lo analiza?

Pues es un equipo que está más en construcción, a pesar de que su entrenador lleva más tiempo. Los temas relacionados con el límite salarial le han condicionado para poder cerrar el plantel a gusto del entrenador. Aún así, sigue siendo muy buen equipo, que sabe lo que tiene que hacer. No es tan protagonista en los partidos, pero está bien trabajado y es incómodo. Es más de contraataque, espera al rival defensivamente bien organizado y sale al contraataque. Luego tiene a Rubén Castro, que es una garantía. No participa mucho, pero cuando lo hace cerca de la portería es letal. Tienen mucha gente canaria de calidad que está apareciendo, como Pedri, Cedrés o Juan Fernández, que tienen calidad, velocidad y desequilibrio. El equipo está buscando equilibrarse entre lo defensivo y lo ofensivo, y aunque aún no han ganado cada vez está más cerca de lograrlo.

¿El argumento previsible del partido es entonces el de un Tenerife con la pelota y Las Palmas esperando su momento?

Esa es la percepción que tengo. Ya he visto a Las Palmas, en tres partidos diferentes, y lo ha hecho así. No le importa tener el balón, busca ser incómodo para el rival y cuando roba sale con mucha velocidad y es peligroso. Más teniendo en cuenta que es un derbi, juega fuera de casa, y que enfrente tiene al Tenerife con ese estilo, que le va bien y le gusta a la gente, que es salir jugando, combinar y ser protagonista. El porcentaje de posesión va a ser para el Tenerife. Dependerá de como va el resultado para que unos y otros crean en el trabajo que están haciendo.

A los entrenadores les gusta menos, pero ¿podemos poner el foco en los jugadores más influyentes en un partido así?

A nivel de canariedad, Suso es la referencia sin ninguna duda, es el que más lo vive. Hay otros que sin tener esa canariedad son líderes y van a reforzar: Aitor Sanz desde dentro, que es un jugador muy importante, Carlos si participa, ya el año pasado tuvo la suerte de salir y cambiar el resultado, Alberto, que no es tinerfeño pero sabe lo que supone este partido, y los jugadores a nivel ofensivo, como Naranjo, Filip , Milla, Borja (Lasso), Dani (Gómez) y Álex (Bermejo), son gente que tiene que aparecer.

En Las Palmas aparece rutilante la figura emergente de Pedri.

Es el que está llamando la atención, pero es un chico muy joven, que no sabemos como va a reaccionar ante este tipo de ambientes. El año pasado nos sorprendió Cedrés, por su calidad en el uno contra uno. Yo creo que va a hacer algún cambio y va a aparecer Drolé, que contra el Racing estuvo muy bien y tiene mucha velocidad. Es más partido de equipo que de individualidades, pero estas siempre aparecen y en este tipo de encuentros más. Hay un nombre por encima de todos, Suso, en el Tenerife. Y en Las Palmas, si me tuviera que quedar con uno sería con Rubén Castro.

El papel del entrenador esta semana, ¿es motivar o atemperar ánimos?

Lo que hay que hacer es equilibrar. Cuando estás dentro, notas que desde fuera todo el mundo te hace ver que no es un partido más. Por un lado tienes que hablar de motivación, hacerle ver al jugador que no puede faltar la intensidad y el esfuerzo, pero igual de malo es quedarte corto que pasarte, por lo tanto hay que jugar con el nivel de activación correcto, en ese sentido, que nadie vaya pasado de revoluciones, porque eso te puede costar una expulsión absurda o una protesta que acarree una tarjeta que te puede condicionar. Hay que hacerles ver que es un partido importante, diferente y especial, pero que es necesario jugarlo desde la cabeza. Sin quedarte corto y sin pasarte.

¿Dónde lo verá?, ¿cómo piensa vivirlo?

No sé qué partido voy a comentar la próxima jornada, pero me gustaría verlo. Lo sufriré desde la distancia; sigo teniendo claros los sentimientos, con respeto a Las Palmas, porque es un equipo importante. Si lo tengo que comentar lo haré con la mayor objetividad y si me toca vivirlo como aficionado, haciendo fuerza a favor de los colores que llevo dentro, que todo el mundo sabe cuales son.

Es una visión documentada del derbi por dentro, con el mejor experto posible en buenos desenlaces. José Luis Oltra, conocimiento y señorío.

Tres victorias y tres empates

Oltra resta importancia al dato. Nunca perdió un derbi canario. "Es anecdótico. Ha habido partidos que merecimos perder, como hubo otros que merecimos ganar y no lo hicimos. Es uno de los partidos más emocionantes que he vivido, si no el que más. Me sorprendió mucho la primera vez. No se pueden desplazar en guagua, sino en barco y en avión, pero viajan de forma masiva de un bando y del otro. Se vive como mucha pasión. Son partidos muy grandes y muy bonitos, no juegas solo por 3 puntos, sino para quien representas".