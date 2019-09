Último ensayo antes de la 'hora cero'

Las cinco ausencias de las jugadoras internacionales condicionan los planes de David Amaral, que tendrá que tirar de canteranas

Hoy se cumple un mes desde que la UD Granadilla Tenerife Egatesa 2019/20 echó a andar con la mirada puesta en el arranque liguero en Primera Iberdrola, que tendrá lugar el próximo sábado en Hispalis -ante el Sevilla-. Este mediodía (12:00 horas), el cuadro blanquiazul le pondrá punto final a la pretemporada disputando el Trofeo Gloria Costa Mogán ante el CD Femarguín Spar Gran Canaria. El choque se disputará en el Municipal de Arguineguín y destinará la mitad de lo recaudado en la taquilla a la reforestación de la zona castigada por los recientes incendios sufridos en Gran Canaria.

Tras 37 sesiones preparatorias y seis encuentros disputados -el de hoy será el séptimo-, el Granadilla Egatesa le pondrá punto y final a una pretemporada que su nuevo técnico, David Amaral, ha orientado hacia la profesionalización en el trabajo del día a día. También, ha logrado en una buena dosis, que sus pupilas asimilaran su ideario futbolístico.

En los encuentros disputados hasta el momento, han cohabitado tres sistemas diferentes, dependiendo del rival al que se enfrentaban: 4-2-3-1, 4-3-3 y 3-4-3. Parece que el primero es el que más gusta en el seno blanquiazul, ya que las dos pivotes e interiores cubren la banda por la que se prodiga la lateral. Con Amaral, las subidas por el flanco desde atrás son menos numerosas que con Pier Cherubino y, cuando se producen, sacan a la palestra una solidaridad del resto hasta entonces desconocida en el Egatesa.

No obstante, el de hoy parece que será un encuentro más importante y en el que sacará más conclusiones el conjunto grancanario, que un tinerfeño con numerosas ausencias. La ventana internacional ha supuesto que Aline, Joyce, Koko, Raissa y Poljak -todas apuntan al once del debut- hayan marchado con sus selecciones y no regresen, en algunos casos, hasta el jueves. Mientras, jugadoras del filial como Sara, Lara, Benchara y Marina se sumaron a la expedición que arribó ayer a Gran Canaria y tendrán oportunidad. Por su parte, la atacante georgiana Tata Matveeva, pese a viajar con el equipo, seguirá sin sumar minuto alguno, después de una pretemporada que vio truncada por una rotura en el cuádriceps.

En la oposición, un Femarguín que ve lo de hoy como la gran piedra de toque para calibrar su nivel antes del debut (Arguineguín, 8 de septiembre) en Reto Iberdrola -Segunda División- ante el filial del Levante UD. El cuadro moganero, al igual que el Granadilla, estrenará técnico en la venidera campaña. Migdalia Rodríguez, exentrenadora del Universitario femenino, será una de las pocas féminas que se sienten en un banquillo del Reto Iberdrola.

El equipo de Arguineguín ha apostado por renovar a las artífices del ascenso y ha incorporado a una de sus piezas fundamentales en campañas anteriores, la atacante Astrid. Las Guerreras se verán las caras con jugadoras como Chara, Chami, Zule, Kiang-Si, Aco Guedes, Eli, Mawi y Zaira.

Doblado: "Nos hemos adaptado a lo que nos pide Amaral"

La mediocentro Silvia Doblado jugará hoy en su Isla. "Llevamos entrenando a tope toda la pretemporada, y creo que nos hemos adaptado a la perfección a lo que nos pide Amaral", afirma Doblado. "Estamos dando el mil por mil, como se ha podido comprobar en los amistosos que hemos disputado".

El filial finaliza su preparación y ya piensa en el Reto Iberdrola

Tras más de un mes de preparación, la UDG Tenerife B, Enrique Castro, valoraba los avances que han realizado las jugadoras "A falta de la semana previa a la competición, creo que hemos hecho un trabajo importante con las chicas a nivel físico, estamos preparados para afrontar el primer partido de liga" afirmó el entrenador a una semana para el debut liguero.