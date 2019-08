El CD Tenerife quiere ser un buen visitante con su primer éxito a domicilio

Aritz López Garai podría repetir once en El Toralín, un campo que no suele ser propicio para los intereses blanquiazules Ramón Miérez y Shashoua esperan debutar hoy

Ponferrada como reto. El Tenerife afronta su segunda visita del curso con la intención de refrendar las sensaciones de La Romareda, pero conseguir un mejor resultado. Lo hace en un estadio que no se le da especialmente bien, ante un recién ascendido con colmillo y que no está dispuesto a dar alas a los de Aritz López Garai. Para responder a las expectativas generadas con una idea de juego que gusta y al deseo de olvidar la decepcionante temporada pasada, hacen falta gestos como una pronta victoria a domicilio. A eso se entregarán hoy los blanquiazules en la antesala del derbi.

No hay quien hable del duelo contra la UD Las Palmas. El "partido a partido" ha calado en un grupo que no quiere repetir el mal inicio de la campaña anterior y que ha tomado buena nota de las cosas a mejorar de las dos primeras jornadas. El acierto en la primera cita y los regalos defensivos en la segunda tienen que ser cosa del pasado. Para ello, el técnico no tiene pensado hacer cambios. Repetir el once del pasado domingo contra el Numancia es más que probable, con Sipcic totalmente restablecido de su esguince de tobillo y Mazan como única alternativa en la convocatoria para el lateral izquierdo.

Se estrenan, aunque esperarán su oportunidad en el banquillo, Miérez y Shashoua. Gana riqueza de recursos el técnico blanquiazul ante un rival que recupera a su lateral izquierdo Ríos Reina. Podría no ser la única novedad en el once inicial de Jon Pérez Bolo, que medita dar mayor protagonismo a los que reaccionaron en la segunda parte contra el Zaragoza. Larrea, por ejemplo, recuperará el mando en el centro del campo. En cambio, el veterano Yuri podría empezar como suplente.

Las segundas jugadas y la estrategia se presentan como cuestiones a tener muy en cuenta en un duelo donde la Ponfe no se sentirá precisamente incómoda si los insulares asumen el mando de las hostilidades.

El viaje más pesado

Las preciosas tierras de El Bierzo suponen para el Tenerife un esfuerzo en el desplazamiento. El equipo partió a las 9:50 horas desde Los Rodeos y llegó cerca de las 19:00 a Ponferrada. Es, sin duda, el viaje más tortuoso para los blanquiazules. El horario del encuentro permite, no obstante, una recuperación adecuada.

Último entrenamiento

Sin contratiempos, salvo un choque entre Mazan y Luis Pérez del que se dolió este último, en la sesión preparatoria de ayer en el Anexo de El Toralín. Poco más de una hora con rondos, ejercicio de centros y remate a portería y un partidillo final en el que participó hasta López Garai para compensar un diez contra diez.

El plan de Bolo

Jon Pérez Bolo, entrenador de la SD Ponferradina, intentará que "el Tenerife esté incómodo" contrarrestando el juego del rival con "la forma de actuar" que tiene la Ponferradina. El técnico no desveló si realizará variaciones en el once y se limitó a decir que espera "acertar" con los elegidos y que "todos son importantes".

Buenacasa no llega

Algunos de los fichajes estivales del conjunto berciano deberán seguir esperando. Es el caso del meta Caro, los defensas Maxi Villa y Fabian Noguera o el centrocampista Leilei Gao. Además, el delantero Sergio Buenacasa está casi recuperado. Sin embargo, Bolo prefiere esperar una semana más por precaución.