Leclerc se gradúa en Spa

Charles Leclerc (Ferrari) logró este domingo su primera victoria desde que es piloto de Fórmula 1, la primera para Mónaco en toda su historia, al anotarse el Gran Premio de Bélgica, disputado en el circuito de Spa-Francorchamps, donde el español Carlos Sainz (McLaren) abandonó, por un problema de motor, a las primeras de cambio el día de su vigésimo quinto cumpleaños.



Leclerc, de 21 años, firmó el primer triunfo de Ferrari en lo que va de temporada, que pudo dedicar a su amigo francés Anthoine Hubert -fallecido el sábado en trágico accidente en la prueba de F2 disputada en esta pista-, al ganar por delante de los dos pilotos de Mercedes, el inglés Lewis Hamilton -que reforzó su liderato- y el finés Valtteri Bottas, tercero en una carrera que también abandonó, en la primera vuelta, el holandés Max Verstappen.



La joven estrella monegasca culminó un fin de semana de ensueño en el que dominó claramente todas las tablas de tiempo salvo la del primer entrenamiento libre del viernes. Un ensayo intrascendente que dominó su compañero alemán Sebastian Vettel, al que mejoró en siete décimas en la calificación del sábado y que este domingo acabó cuarto, avivando de nuevo el debate sobre la capitanía en Ferrari, tan sólo unos días antes de que el Mundial se reanude en Monza, el templo 'ferrarista' por excelencia, que acogerá el Gran Premio de Italia.



Leclerc, que lució, en memoria del fallecido, el lema 'RIP Tonio', en el halo; y el de 'Racing for Anthoine' ('Compitiendo por Anthoine') en su coche, arrancó primero en la mítica pista de Las Árdenas, después de haber firmado el sábado, con enorme exhibición incluida, la tercera 'pole' de su carrera, todas ellas esta temporada.



Lo hizo sin problemas, en unos primeros metros en los que Hamilton cuestionó la primera fila íntegra de la 'Scuderia' rebasando a Vettel, que le devolvería adelantamiento al final de la gran primera recta, antes de Les Combes.



En la salida, el Alfa Romeo del finés Kimi Raikkonen y el Red Bull de Verstappen se tocaron antes de la primera curva. El holandés perdió el alerón delantero de su coche, perdió el control del mismo y se chocó justo después de Eau Rouge.



LAP 2/44



A look back at the contact between Raikkonen and Verstappen at Turn 1 on the opening lap



All drivers are ok - but Verstappen is out of the race#F1 #BelgianGP ???? pic.twitter.com/mxU7Vp5tb9