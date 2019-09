De la épica a la pesadilla en la UD Las Palmas

De la hazaña al cementerio. En el último suspiro, la UD entregó la victoria con un tanto de Cejudo (95'). Una cabalgada de Pedri, que terminó en un remate cruzado, costó el triunfo bajo la bocina. Rubén y Drolé, héroes bajo la tormenta perfecta de Moreno Aragón. La UD tuvo en sus manos tres puntos vitales en un sufrida encuentro marcado por la nefasta actuación del colegiado ante el Racing de Santander hasta que llegó el zarpazo final de Cejudo (2-2). El tanto del Moña llegó en el 89', tras una gran acción del costamarfileño Drolé. Potencia, habilidad y magia. Con Aythami Artiles expulsado, de forma polémica, el cuadro amarillo resucitó gracias a una pena máxima y luego se puso en franquicia con una obra de arte del genio de La Isleta. Tres goles y cuatro puntos. Pero llegó la puñalada de un ex del conjunto amarillo como Álvaro Cejudo.

El imponente caudal ofensivo del primer acto se quedó sin recompensa -dos tiros de Cedrés, remate de Kirian, mal despeje de Alexis y puños de Lucas, cabezazo de De la Bella...-. En un ejercicio de resistencia, la UD lo intentó de mil y una maneras sin la precisión milimétrica exigida. La UD no tiene gol. Lleva arrastrando este mal toda la pretemporada. El experimento táctico de Mel -bajo la partitura del 4-4-2- dejó a Pedri y Rubén Castro como referencias ofensivas. En la medular, Kirian y Galarreta para portar el timón. En las bandas, Álvaro Lemos y Cedrés.

El calvario comenzó con las dos amarillas exprés que vieron los centrales Aythami Artiles y Martín Mantovani en apenas quince minutos.En el 7', Álvaro Lemos completó el primer remate de peligro ante el inspirado Lucas. Le quema el balón a la UD, que no tiene el control del partido. En el 19', un balón interior de Cejudo lo aprovecha Karim Yoda para superar a Josep. Queda en evidencia, una vez más, De la Bella que está blando y sin reflejos. La misma pesadilla que ante Lago Junior en la pasada campaña con la visita del Mallorca. Yoda recibe la amarilla por un codazo a De la Bella. El arbitraje resultó penoso. Se repite un gesto antideportivo del artillero del Racing que no ve la roja. Disparo de Kirian (25') y centro de Eric Curbelo al que no llega el Moña por muy poco. Misil de Cedrés que se estrella en el lateral de la red (29'). Enorme el detalle técnico de Pedri y a Rubén Castro se le apaga la luz. Patada de Sergio Ruiz, para frenar a Pedri, y tampoco hay amonestación. Simula Noha, el arte del peliculero, y tampoco hay castigo para el francotirador del cuadro cántabro.

Este colegiado es todo un despropósito. Abraham frena la penetración de Álvaro Lemos y amarilla. Disparo de Cedrés y lo tapona Buñuel (41'). Rebote en el área pequeña y mano milagrosa de Lucas. Cabezazo de De la Bella y lo desbarata Lucas con otra intervención de mérito. Descanso y la sensación de un fraude manifiesto. Pero faltaría lo peor. Arrancó el segundo acto con un remate de Álvaro Lemos. Otra cabalgada de Nuha y Mantovani vuelve a quedar en evidencia. Entra Drolé y se retira Álvaro Lemos. Cabreo del gallego, que no entiende la primera sustitución (58'). Remate de Nuha y se estrella el cuero en el travesaño. La acción estaba invalidada por posición ilegal.

Drolé da un recital con bicicletas y potencia. Debuta Juan Fernández y Aythami Artiles ve la roja. Segunda amonestación para el zaguero de Arguineguín. Penalti (82') sobre Martín Mantovani que recibe un codazo de Olaortua. Lo convierte Rubén Castro para sellar el empate.

Cuando se preparaba para entrar Mauricio Lemos, Aythami vio la roja pero finalmente el uruguayo debe entrar por De la Bella. Empata con diez la UD y brinda un esfuerzo imperial pero marcado por un arbitraje nefasto. Pero llegó el baño de épica hasta que Cejudo impuso el final más macabro.