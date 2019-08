Nahuel completa el ataque del Tenerife

Objetivo conseguido. Nahuel Leiva ya es jugador del CD Tenerife y firma hasta el 30 de junio de 2022. Llega, por tanto, en propiedad después de haberse desvinculado del Olympiacos griego, donde no encontró la continuidad necesaria para plasmar sus condiciones sobre el césped. Ahora lo intentará en Tenerife, donde Víctor Moreno le ha mostrado esa confianza que tanto anhelaba en el punto de partida del nuevo proyecto.

El extremo hispanoargentino de 22 años (cumplirá 23 en noviembre) aportará versatilidad, puesto que sus características le permiten actuar en todo el frente de ataque. Se adapta bien a las dos bandas y puede jugar incluso como nueve o por detrás de un punta de referencia. Competirá, por tanto, con José Naranjo, Suso y Shashoua sobre todo. Aunque será Aritz López Garai el encargado de encontrar el puesto en el que mejor rendimiento puede ofrecer a su nuevo equipo.

Las negociaciones para su llegada no resultaron sencillas. Se estudió la posibilidad de pedir una cesión, aunque el director deportivo blanquiazul siempre prefirió quedarse con los derechos del jugador al cien por cien. El coste, elevadísimo en las primeras conversaciones, frenó su fichaje. Los contactos se retomaron hace unos días, ya con un precio más asequible. Aún así, Nahuel entra en el segundo escalafón salarial de la plantilla. Lo hace como una gran apuesta de Moreno y después de que su anterior equipo permitiera su desvinculación.

Se completa así un ataque en el que hay jugadores con afán de reivindicarse, como Naranjo y Malbasic, otros con el deseo de crecer desde su juventud como Dani Gómez, Miérez o Shashoua y un Nahuel Leiva al que le llega una oportunidad de recuperar su mejor versión, aquella que afloró en su etapa juvenil en el Villarreal y que le llevó a debutar en Primera División y a ser internacional sub-19 (11 partidos y Campeonato de Europa) y sub-21 (dos encuentros). Betis, Barcelona B, Olympiacos y Deportivo fueron sus siguientes destinos. En ellos no se vio lo que espera mostrar en la Isla.

"Ortolá y Naranjo me ayudaron a decidirme"

Cerca de las once de la noche aterrizó en la Isla el décimo refuerzo del CD Tenerife, Nahuel Leiva, que apareció ante los medios "feliz" y algo cansado. Pero también deseoso de unirse a sus compañeros. "Llevo un mes en el que no he competido, pero he trabajado por mi cuenta y creo que pronto podré ayudar", señaló el exfutbolista del Olympiacos que vivió días de cierta incertidumbre porque "unas veces parecía que se hacía y otras que se complicaba". Finalmente se dio su fichaje por el Tenerife, con el que espera romper una "mala dinámica", con mucho cambio de equipo en las últimas campañas. "Es una de las razones por las que me decidí. Son tres años de contrato y espero hacer una gran temporada aquí para empezar", expuso Nahuel que eligió la Isla ayudado "por Ortolá y Naranjo, a los que ya conocía". Ahora le toca trabajar "para que la gente vea como soy y sumar todo lo posible".

Popular Alta, agotada

El Tenerife comunicó ayer que se ha agotado el cupo de entradas de la grada de Popular Alta para el partido del próximo fin de semana ante la UD Las Palmas. De esta manera, hay dos gradas completamente cubiertas, las dos del fondo sur. Hasta el próximo día 3 de septiembre, martes, las entradas para el partido pueden ser adquiridas únicamente para los acompañantes de abonados. Desde el miércoles en adelante, hasta el sábado, se pondrán a la venta las localidades para el público en general. Los abonados no pagan y los acompañantes tienen precios especiales, que van desde los 45 euros de la Tribuna hasta los 30 de Herradura. Para el público en general, los precios oscilan entre 65? y los 40 de la granda de Herradura.

Iván Alejo, cedido al Cádiz

El extremo Iván Alejo, que pertenece al Getafe, jugará cedido en el Cádiz. Alejo, de 24 años, fichó en 2018 cinco temporadas por el Getafe, procedente del Eibar. La pasada campaña jugó la primera vuelta en Getafe y media Liga cedido al Málaga.

León, al Fuenlabrada

El Fuenlabrada anunció la contratación por una temporada con opción a otra del zaguero de 24 años José León, quien estaba libre tras rescindir el contrato que le unía con el Rayo. León, que puede jugar como pivote además de como central.

La FIFA, con el Huesca

La FIFA ha dado la razón al Huesca por el fallido fichaje del jugador sueco-iraní Samman Ghodos y en consecuencia el conjunto oscense percibirá 4 millones de euros. El Huesca contrató y firmó a Samman Ghodos, que militaba en el Ostersunds, pero el jugador, antes de recalar en la capital oscense, fichó por el Amiens francés.