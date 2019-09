Aritz López Garai: "No podemos ser un equipo diferente por jugar fuera"

Una reválida que denote que el equipo va en línea ascendente. Por eso suspira Aritz López Garai en su segunda salida del curso; esta vez al siempre complicado El Toralín de la Ponferradina. Como viene siendo habitual en los desplazamientos del representativo, 19 futbolistas fueron convocados; la entrada en la lista de Shashoua, Miérez y Carlos Ruiz, en detrimento de Álex Muñoz e Isma López, fue lo más llamativo de la relación ofrecida tras la última sesión preparatoria en la isla. El míster reveló la correcta recuperación de Luis Pérez y la polivalencia de Shaq Moore, capaz de actuar en el lateral izquierdo en caso de contingencia con Robert Mazan.

El precedente de la victoria ante el Numancia en la primera comparecencia como local del curso no asegura que López Garai repita once. "Seguramente haré algún cambio. Jugamos en un campo diferente al nuestro, ante un rival diferente y venimos de hacer un partido en el que tengo que valorar cosas que me gustaron y otras que no; cuando veo que hay cosas que son mejorables, tengo que tomar decisiones. Esto acaba de empezar y tengo que tener a todo el mundo apto, listo y con ilusión por participar. Tengo que pensarlo bien, pero puede haber algún que otro cambio", reconoció el técnico blanquiazul.

"Es un partido complicado porque es un equipo que viene de ascender; viene de ganar muchos partidos y de hacer muchas cosas bien. Mantiene el mismo entrenador y jugadores del año pasado", empezó diciendo Aritz sobre la Ponferradina. Para los bercianos, el de mañana (19:00 horas) será su segundo partido consecutivo actuando como local. "El otro día contra el Zaragoza hicieron un gran partido en el que tuvieron opciones muy serias de ganar. Nos espera un partido diferente al que hemos jugado aquí (por el Heliodoro) e, incluso, al de Zaragoza (primera jornada)", aseveró. Mientras, expuso que la Ponfe es un rival con "características especiales", igual que su campo, El Toralín.

López Garai espera que su equipo "sepa competir" en Ponferrada y que, de ese modo, demuestre que es "capaz" de dar un óptimo rendimiento en campos complicados de la categoría. "Ahí es cuando tenemos que saber defender fuerte, ser contundentes y luego intentar imponer nuestro juego y pegada. Al final, en este tipo de partidos hay que tener acierto para ganarlos", subrayó.

Respecto a cómo espera que salga el rival en el duelo de mañana, el entrenador tiene la expectativa de que la Ponferradina sea agresiva. "Creo que van a salir a por nosotros. Es un equipo alegre que ataca con mucha gente. Aparte, es un campo en el que da la sensación de que las situaciones de área pasan rápido de un lado a otro. Aunque no es un campo pequeño, da la sensación de que todo está muy junto; la gente les anima muchísimo", advirtió Garai.

"Tenemos que entender que el partido va a ser largo y que habrá momentos en los que tendremos que sufrir y defender. Si queremos ganar en este tipo de campos, habrá que pasar esos momentos", remarcó.

Consciente del errático rendimiento como visitante en la pretérita campaña, que incluso originó una "psicosis de que el equipo era incapaz de competir fuera de casa", el baracaldés pretende conseguir que su equipo sea "lo mismo en casa que fuera" y que no precise de una modificación drástica de la "versión. Si estamos consiguiendo una progresión en el juego y se está cogiendo la idea, no podemos ahora tener un bajonazo y ser un equipo diferente por jugar fuera de casa. Esa es mi misión y responsabilidad", acuñó. En Zaragoza, aun no ganando estuvimos bien, ante el Numancia igual y, ahora en Ponferrada, tenemos que estar bien; si no estamos bien, va a ser difícil puntuar en todos los campos que visitemos", apostilló el técnico.

A colación de lo anteriormente expuesto, Aritz López Garai reconoció que le preocupa que su equipo como visitante "sea endeble. Eso me tiene un poco de cabeza. Queremos demostrar que sabemos defender cuando hay que hacerlo, y fuera de casa, por desgracia, te toca más veces que como local. Tenemos que ser un equipo sólido", dijo.

La portería a cero, un objetivo a cumplir. En su insistencia por el apartado defensivo, el ex del Numancia sostuvo que, "sin llegar a obsesionarse", no encajar, sobre todo a domicilio, es fundamental para "puntuar habitualmente. Si tú eres capaz de mantener la portería a cero, tienes mucho hecho".

En la oposición, una delantera castellano-leonesa "muy dinámica" que, estando cerca del área, "genera. Tenemos que mentalizarnos de que habrá mucha situación de área. Todo depende de la resistencia que opongas y lo que seas capaz de hacerles sufrir a ellos. Este tipo de partidos dicen mucho de un equipo", concluyó López Garai.

"Intentaremos contrarrestar el juego del Tenerife"

El técnico de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, después de extraer conclusiones del amistoso disputado el pasado miércoles ante el Astorga (2-2), sabe a lo que se atiene ante un Tenerife con una seña de identidad clara: defenderse con la posesión de balón.

Bolo lo tiene claro. Pugnará para que los tinerfeñistas "no puedan conseguir" desplegar su ideario futbolístico. "Hemos trabajado en ello y vamos a intentar que el Tenerife esté incómodo. Ellos tienen su forma de jugar y nosotros tenemos la nuestra. Vamos a intentar contrarrestar su juego con el nuestro", afirmó el exariete.

El entrenador del ascenso a la categoría de plata recuerda que el de mañana, "al igual que el resto", será un encuentro "difícil. Tenemos ganas de que llegue el domingo para intentar conseguir la primera victoria y que las buenas sensaciones se traduzcan en tres puntos", dijo.

Por último, el míster desveló que José Ríos ya está disponible, mientras Fabián, Maxi, Buenacasa y Guille serán las ausencias.

Shashoua y Miérez, con opciones de debutar

López Garai convocó a los siguientes futbolistas para el desplazamiento que inicia hoy el equipo: Ortolá, Luis Pérez, Undabarrena, Alberto, Luis Milla, Naranjo, Borja Lasso, Dani Gómez, Suso Santana, Bermejo, Carlos Ruiz, Aitor Sanz, Mazá?, Shashoua, Miérez, Moore, Malba?i?, ?ip?i? y Dani Hernández. De los 19 citados, habrá un descarte previo al choque de El Toralín. Dos de las novedades en la lista para el encuentro de mañana las protagonizaron dos de los nuevos: Samuel Shashoua y Ramón Miérez. En el caso del británico, el técnico blanquiazul confirmó que el club ya dispone de "toda la documentación en regla", con lo que, si Garai lo estima oportuno, "podrá participar. Necesita un poco de adaptación; tiene que ir conociendo los automatismos del equipo, así como a los compañeros. Tiene que ir cogiendo el ritmo de la categoría", indicó el preparador blanquiazul, satisfecho por su despliegue en los entrenamientos. Mientras, en el caso del punta, con el que tuvieron "paciencia" por las molestias que arrastraba desde antes de su llegada a la isla, Aritz refrendó que su estado "está totalmente solventado" y que ofrece a la expedición birria un perfil de "delantero centro diferente. Es más rematador, un jugador que nos puede ocupar más el área cuando lleguemos. Depende de cómo vaya el partido, puede tener su momento", adelantó.

"Luis Milla ha aceptado y acatado la situación"

A falta de dos días para el cierre del mercado, y tras las últimas declaraciones del propio futbolista, se descarta la salida de Luis Milla. Para el entrenador, el mediocentro es "diferencial en la categoría. Al igual que siempre, digo que no hay nadie imprescindible; sí que hay jugadores que son especialmente importantes, y él lo es por su rendimiento", relató sobre el madrileño. El técnico tuvo la "inquietud" al observar que podía salir porque "había equipos que lo pretendían. No obstante, el club se mantuvo firme y el chico, con sus altibajos lógicos y normales, ha ido aceptando y acatando la situación", afirmó. De igual forma, alabó la profesionalidad de lo que es "uno de los mejores centrocampistas de la categoría", concluyó.

"Nuestro derbi está en Ponferrada"

En siete días, el Rodríguez López acogerá el derbi ante Las Palmas. Aritz quiere que las connotaciones del clásico no distraigan a la plantilla antes de tiempo. "No les he dado pie a pensar en ello. Ni les he preguntado ni yo tampoco me he querido empapar de nada, porque ahora mismo nuestro derbi está en Ponferrada. Lo que venga después ya lo analizaremos, pero, ahora, perder un pelín de energía no tiene sentido ninguno. Tenemos que canalizar toda la energía para ganar este domingo", sostuvo.