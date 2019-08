Milla vuelve a sonreír tras los "malos momentos"

Atrás quedan los días difíciles de Luis Milla, que ha recuperado la sonrisa y su mejor rendimiento en estas dos jornadas de Liga. El fútbol puede con todo. También con las decepciones. "Tenía la ilusión de jugar en Primera, no me escondo, no ha salido bien y he pasado días malos, pero siempre he mostrado mi compromiso con este club. Seguiré defendiendo esta camiseta, siempre agradecido al Tenerife, porque he sido feliz y estoy feliz en la Isla", contaba ayer el centrocampista blanquiazul después de un mercado de verano más que movido.

Aunque cierra el próximo lunes y "todo es posible", el de Manzanares ya ha "cambiado el chip" y está plenamente centrado en este curso liguero. "Siempre voy a estar agradecido a Alfonso (Serrano), que dio ese paso para que yo viniera aquí. Lo que pasa ahora es decisión del Tenerife y yo no puedo hacer nada. Mi compromiso siempre ha sido máximo y lo sigue siendo", dejó claro un Milla "agradecido" por el cariño que siempre le ha dispensado la afición y que es "recíproco".

"He pasado días malos, días jodidos, pero es normal cuando uno tiene la ilusión de crecer", aseguraba ayer el centrocampista blanquiazul que no considera "un paso atrás quedarse en la Isla porque se puede hacer un gran año". Su compromiso, para empujar en ese sentido, será total. "Quien crea que yo voy a dar menos por la situación no me conoce. Este equipo es el que apostó por mí", incidió agregando que es de agradecer "el cariño de la gente, del club, de Concepción y de todos".

En este sentido, Milla pidió que no se pusieran objetivos a largo plazo al equipo "porque hablar de ascenso no aporta nada" a estas alturas de la temporada y valoró las "buenas sensaciones" de estas dos jornadas. " Hay cosas que mejorar pero estamos en el camino correcto", aseveró antes de pensar ya en mejorar a domicilio "siendo fuertes en todas las áreas".

"Jugar con Aitor Sanz es una maravilla"

La presencia de Aitor Sanz en el once no ha pasado desapercibida para nadie en estas dos jornadas. Milla, que defiende "a todos los centrocampistas" del equipo, admite que jugar con su recién recuperado compañero es "una maravilla" para cualquiera. "Aprendo mucho de él tanto dentro como fuera del campo. Es un ejemplo para todos y estamos felices por tenerle de nuevo y yo de poder coincidir con él", comentó el 6 del Tenerife que ve a Sanz "aportando mucho después de tanto tiempo inactivo".