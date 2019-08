Alison Riske - Garbiñe Muguruza, en directo

La tenista española Garbiñe Muguruza llega al US Open con menos rodaje de lo normal en torneos y con Anabel Medina como nueva ayudante, después de que en julio rompiera su relación con el francés Sam Sumyk. Rodeada de incógnitas, Muguruza debuta en el torneo estadounidense contra la jugadora local Alison Riske, que contará con el apoyo del público.

"Llego al US Open con ganas, he jugado pocos partidos porque la lesión no me dejó jugar dos torneos, pero forma parte de todo esto. Ahora estoy aquí en este gran torneo y estoy muy contenta", comentó Muguruza, que reconoció que se entera siempre contra quien juega en primera ronda "uno o dos días antes del partido" porque "lo quiere así".