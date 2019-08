El CD Tenerife muestra su cambio para cautivar al Heliiodoro

El VAR se estrena en el Estadio Los jugadores blanquiazules lucirán en sus camisetas un mensaje de apoyo a Gran Canaria, con la autorización de LaLiga

LaLiga vuelve al Heliodoro. Es un partido con alicientes y simbolismo. El Tenerife inicia esta tarde (19:00) su séptima presencia consecutiva en la categoría, como local, tras el inicio con derrota de Zaragoza. Y lo hace con una imagen renovada: nuevo entrenador, estilo de juego atractivo, nueve fichajes en la plantilla, aunque tal vez solo dos en el campo inicialmente... Además, el VAR llega al Estadio. Es un partido que también hace posible la expresión pública de solidaridad de Tenerife con Gran Canaria. El equipo de López Garai llevará en el frente de sus camisetas un logotipo de apoyo a la isla vecina, que ha sufrido la crueldad de dos incendios pavorosos. LaLiga ha autorizado al Tenerife a saltarse las normas para incluir esa imagen en su indumentaria.

En el plano estrictamente deportivo, el nuevo Tenerife pasa el examen del Heliodoro, pero lo hace con los mejores pronunciamientos, habida cuenta de la notable impresión que causó el equipo de López Garai hace una semana en el estreno liguero. El modelo 4-3-3 del técnico baracaldés gusta, por su estilo y por las intenciones que persigue, que reservan un papel prioritario al objetivo de agradar a la afición a través de un juego combinativo, alegre con el balón y serio sin la pelota.

En esta primera cita, ante un Numancia que se parece mucho en nombres al de la pasada campaña, el Tenerife tiene, no obstante, dos asignaturas que aprobar: su solvencia defensiva, para no encajar goles tan evitables como el primero de La Romareda; y su eficacia en el remate, con el fin de hacer productivas sus numerosas llegadas. En busca de mejorar el remate, López Garai, que ayer dijo que no es partidario de hacer cambios en su equipo, podría modificar la delantera. Suso parece seguro en la derecha, pero entre Malbasic y Naranjo podría caerse uno de la alineación en favor de Dani Gómez. De resto, lo normal es que jueguen los mismos que lo hicieron en Zaragoza.

Día especial para Aitor

Aitor Sanz volverá a jugar hoy en Liga ante su afición. Los datos numéricos de su larga ausencia han sido repetidos durante las últimas semanas, pero el hecho de verse en casa, ante su propia afición, debe resultar una experiencia gartificante para el madrileño, que ha ganado su reto con tesón y resistencia.

Sipcic y Luis, recuperados

Los dos lesionados en Zaragoza podrán formar esta tarde. El serbio sufrió una torcedura de tobillo de la que se ha recuperado, y Luis Pérez jugará sin máscara a pesar de la herida que sufrió en el entrecejo, que necesitó siete puntos de sutura. Carlos Ruiz se queda fuera por la sanción de un partido, por su roja.

Estreno del VAR en casa

El partido de esta tarde será el primero en el Rodríguez López que contará con videoarbitraje. El partido será seguido en Madrid por el colegiado David Pérez Palllás, que será el árbitro VAR para ayudar al colegiado Miguel Ángel Ortiz Arias. La incidencia de esta herramienta está siendo alta en este inicio.

Un colegiado debutante

El colegiado Miguel Ángel Ortiz Arias se estrena hoy en el fútbol profesional. Esta semana grabó unas declaraciones en las que valoraba el Heliodoro como "un gran Estadio" y resaltaba el carácter especial de este encuentro. "Es un partido más, pero el debut es algo que he soñado", dijo el árbitro.