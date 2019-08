Rubén se inmortaliza y la UD firma un punto heroico

La inmortalidad de Rubén Castro y un punto desde la furia del colectivo. La UD, con diez bajas, arrancó un botín de oro en La Rosaleda (1-1) ante un Málaga que escenificó el acoso total. El Moña, con un tanto de cine desde más de cuarenta metros, puso en franquicia a los de Mel, que recibieron el gol del empate merced a un tanto de penalti de Adrián -por agarrón de Aythami a Juanpi-. Entró Javi Castellano en un tramo agónico y Curbelo remató a unos centímetros de la madera. En el 94', falta lateral y casi se obra el milagro de los milagros.

El primer acto fue un suplicio. Los despistes de Josep y Timor pudieron costar carísimos. En el caso del segundo, el balón, chutado por Juanpi, se estrelló en la madera. Solo un tiro de Pedri y otro de Martín Mantovani conformó el pírrico bagaje ofensivo de una UD inofensiva. Con el Moña lastimado físicamente -sigue a años luz de su mejor versión-, la UD tiró de oficio y compromiso durante los primeros 45 minutos. Pero el asedio malacitano fue categórico (6 saques de esquina y cinco remates).

El cartel de la película estaba cantado: 'La contienda de los despropósitos'. Condenados por una gestión carente de reflejos, la UD, con Drolé en el palco, trató de imponer su estilo eléctrico desde el primer suspiro en La Rosaleda. Pero la transición agonizaba cuando acariciaba el área de Munir. El Málaga tampoco pudo disponer de sus fichajes Okazaki y José Rodríguez por el 'mal salarial'.

Mel se plantó con diez ausencias en un duelo con empaque de otra categoría. Centro desde el costado derecho de Cifu y atrapa con apuros Josep Martínez. La pincha Pedri y deja el primer regate acrobático. El Málaga, sin nueve, tuvo que recurrir al espíritu salvaje de Adrián y a la clase de Juanpi. Falta lateral del cuadro de Víctor y el envío termina de nuevo en las manos del arquero amarillo. Dos aproximaciones del conjunto boquerón que deja punta al inspirado Juanpi como cabecilla de otro proyecto descabezado por los errores del fax. En el dibujo de Mel: Curbelo, Martín, Aythami, y De la Bella en la retaguardia. Timor, Galarreta, Kirian, Álvaro Lemos, Pedri y Rubén Castro completan la legión de Mel. La banda izquierda de la UD es un agujero. Todo el peligro del Málaga nace de las botas de Cifu y Renato.

Pacheco se espabila y el balón es propiedad del Málaga. La única consigna válida para los amarillos es soportar el chaparrón. Caño de Kirian y la UD (8') pisa el área. Ahí se termina la novela. Falta remate. No hay pólvora. La misma canción de todo el verano. Tiro a bocajarro del Málaga que salva Eric Curbelo (9'). La acción se generó por la izquierda, con Cifu y el tiro de Renato lo desbarató el satauteño. Angustia y pesadilla en La Rosaleda. Pedri trata de marcharse del acoso de Cifu y provoca el saque de banda.

En el 11', primer saque de esquina para la UD. Peina Aythami Artiles y no hay rematador. Despiste infantil de Josep, que se hace un lío con el esférico en el área pequeña, con un amago que terminó en acción cómica. El lanzamiento de Adrián se marcha rozando la madera. Cabalgada de Pedri y abre para Álvaro Lemos. No llega al remate Rubén Castro que estaba muy bien vigilado. Centro desde la banda derecha del Málaga y Mantovani despeja el balón. Golpeo de Pacheco muy cerrado y lo aborta Josep Martínez. Agarrón de Aythami Artiles sobre Adrián pero Sagués Oscoz no decreta pena máxima. No recurrió al VAR y primer disparo de la UD. Es Pedri (20') el que prueba fortuna desde la frontal, ante un Rubén tremendamente estático. Las penetraciones de Cifu y Renato son criminales para Las Palmas. Se ve superado De la Bella, no le basta con el respaldo de Pedri.

Falta sobre Aythami Artiles en el círculo central. Nueva falta de Adrián sobre Galarreta.Es un pulso sin nueves. Adrián por el Málaga y Rubén que se viste de llanero solitario. Cifu busca el centro y provoca un nuevo saque de esquina. Despeja Timor de cabeza y tiene que acudir Alberto de la Bella al rescate. Juanpi se está destapando como el mejor del encuentro.

Le cede el esférico a Aythami Artiles y vuelve a la carga el Málaga. Vaya control de Juanpi que se quedaba solo ante Josep. La acción fue invalidad por fuera de juego. Resiste la UD, que recurre al coraje y al rigor como único mecanismo de cordura. Balón largo de Mantovani y es muy blandito para Munir. Ninguna parada para el arquero malacitano. Kirian no conecta con Rubén. Galarreta -izquierda- y Kirian -por la derecha- están por delante de Timor, falla el valenciano y el misil de Juanpi se estrella en el palo. Corta De la Bella en la enésima acometida del

Málaga por su costado derecho -el izquierdo del cuadro amarillo-. Balón interior de Pedri sobre Kirian y bronca del técnico amarillo al organizador de la UD. La acción termina con un tiro lejano de Martín Mantovani. Balón cruzado de Mantovani al que no llega De la Bella.

Menuda lucha la de Keidi con Galarreta, más preocupado en labores de intendencia que las de creación. Pase de tacón de Pedri para De la Bella. Otro error de Timor que pudo costar carísimo. Le quema el balón a la UD, que se empecina en la entrega horizontal. Falta clamorosa de Keidi sobre Galarreta en la medular. Y ahora vuela Martín Mantovani sobre Adrián (40'). Timor traslada el esférico hacia la figura de Pedri, perfectamente custodiado por Diego González. Tablas y no hay manera de perforar el arco rival. Mantovani es un tren de mercancías y se ha jugado el penalti ante Cifu. Trata de esconder el esférico el conjunto isleño. Juankar frena ahora la penetración de Curbelo. Tarjeta

amarilla para Pedri por una entrada sobre Adrián. El teguestero llegó muy tarde. Tiro de Keide se marcha desviado. Final del primer acto.

Despierta la segunda parte con una falta muy golosa para Álvaro Lemos. Diego González saca el codo y ve la amarilla por frenar de forma ilegal a Timor. El lanzamiento de Lemos se marcha por encima del larguero (46'). Mikel golpea a Álvraro Lemos. Sin contemplaciones. Falta de Kirian Rodríguez que ve la segunda amarilla de la UD. Esférico dividido y Rubén Castro desde más de 40 metros supera a Munir. Mikel no despejó de forma contundente, pase de Pedri y gol de genio. El tanto es una barbaridad. Falta de Eric Curbelo sobre Juankar. Pacheco completa el

centro y Bou no acierta en el cabezazo. El Moña logró el tanto más difícil (48') y ahora es Álvaro Lemos (53'). Mano de hierro del meta marroquí. El tiro de Lemos era la sentencia. Remate junto al palo del Moña y hay posición ilegal.

Falta sobre Álvaro Lemos y la acción la finaliza Rubén con un remate de cabeza. Se marcha Bou y entra Hugo Vallejo. Pierde la pelota Pedri ante la figura de Mikel.Lo intenta Pacheco pero malogra en el último pase. Despeja Álvaro Lemos y el asedio del Málaga es infernal. Controla Galarreta en el corazón del área pero se le anticipa Diego González. Vaya cantada de Josep (64') que escenifica una salida de puños catastrófica. Reclama la grada una pena máxima sobre Juanpi -la segunda que se reclama en este encuentro, ahora de Mantovani-. Tarjeta amarilla para Timor. Tiro de Cifu y despeja Josep. Controla Rubén dentro del área un pase de Galarreta y Kirian finaliza de forma muy tímida.

En el 70', se retira Pedri y entra Srnic. Resiste la UD. Prueba fortuna Timor desde el centro del campo y el balón sale por encima del travesaño. A la ruleta rusa, el Málaga se lanzó a por todas. Ante un rival que bastante hizo en mantenerse en pie. Remate a bocajarro de Hugo y lo desbarata Josep. Juanpi cae ante Aythami y se decreta pena máxima. Hay un leve agarrón que es suficiente para Sagués Oscoz. Se prepara Adrián y hace el empate (79'). En el mismo minuto se marcha Álvaro Lemos y entra Dani Castellano. Srnic queda ubicado en el

costado derecho. Remate de cabeza de Curbelo y el cuero sale rozando el palo de la meta de Munir (82'). Juankar, ya en el interior del área, se planta solo ante Josep pero la acción queda anulada. Fue un pulso de vértigo que convirtió en titanes a los 13 juagdores amarillos.

Más allá del resultado, la UD jamás entregó su alma al diablo.