Garai: "Debemos enamorar a la afición"

"Hay que ganar para

A Aritz López Garai le llega el momento de rendir cuentas ante su nueva afición. Todavía con el sabor agridulce que dejaron las buenas sensaciones y la derrota del pasado sábado en La Romareda, el técnico vasco asume la responsabilidad de "enamorar" a su hinchada, de buscar "un flechazo" para tenerla de su lado en este inicio de competición. Las victorias, como no puede ser de otra forma, tienen que acompañar al buen juego para lograrlo.

"Queremos ganar en casa. Estamos contentos con el equipo, pero necesitamos ganar para aumentar la confianza. Tenemos que demostrar que la derrota nos escuece, ir a por el partido, sin ansiedad", anunciaba enseñando su manual de intenciones para mañana. Y es que el preparador blanquiazul, que tiene "muchas ganas de jugar en casa", pretende aprovechar el aliento de un Heliodoro Rodríguez López que conoce a la perfección, pero en el rol de visitante. "Sé que empuja mucho, lo he sufrido como rival cuando he venido. La gente va a estar con nosotros, y eso es clave. Es vital que nos ayude, sobre todo en los momentos malos", remarcó.

Atrás queda el duelo de Zaragoza, en el que el Tenerife fue de más a menos. Algo que no tiene nada que ver con un bajón físico a juicio de López Garai. "Lo que nos hizo mucho daño en La Romareda fue no marcar", contó sin ruborizarse y recordando que a partir del 1-0 todo fue a peor. "Cuando estuvimos por detrás nos pasó un poco de todo: una lesión, un expulsado, luego otro lesionado, un penalti...". En ese momento, el equipo se vio desguarnecido. "Los esfuerzos son más grandes y te destapas más porque vas a remolque, pero es algo normal", insistió.

Esa jugada, la del gol de Luis Suárez que marcó la contienda, ha estado presente en la semana de trabajo de los jugadores blanquiazules. "Hemos visto la acción del primer gol para corregir esas situaciones. No ganamos la primera acción y no hicimos bien luego las coberturas; eso nos penalizó. Defendimos muy mal esa acción", admitió.

No obstante, esa acción no propiciará cambios. López Garai cree que "hay cosas por mejorar", pero deja claro que no es "un entrenador de hacer grandes cambios de una semana a otra". Sin embargo, reconoce que cerrará el once en el último entrenamiento. "Alguna duda tengo", confirmó al respecto. Será en posiciones auxiliares, eso sí. Salvo que Sipcic no llegue a tiempo. A este respecto, López Garai cree que "puede llegar". Además, desveló que "él quiere estar pero le molesta un poco. Seguro que irá convocado, pero que parta de inicio o no, ya veremos".

También estará entre los citados Luis Pérez porque lo suyo son "unos puntos bien cerrados ya y podrá jugar". En cambio, prefiere esperar para contar con Ramón Miérez por precaución. "Le queda una semana más, aunque tiene muchas ganas de jugar", afirmó el preparador vasco sobre el delantero argentino, que ya ha completado varias sesiones de entrenamiento junto a sus compañeros.

Tampoco cambiará la idea. Pero durante la semana ha seguido apuntalándola en los entrenamientos: "El fútbol es un conjunto en el que todos tienen que correr y defender, ha evolucionado y necesita de todos. Los delanteros tienen que ser un defensa más cuando no tengamos el balón; pero yo estoy encantado con los nuestros".

López Garai tiene claro que el Tenerife se enfrentará a un rival complicado. Del Numancia espera "un equipo bien armado y que nos presionará". Además, agregó que cuenta con "recursos para hacer daño" y que a su entrenador "le gusta ser protagonista", por lo que no descarta que el partido sea "de alternativas".

Partido especial

El azar ha querido que López Garai se estrene ante su público contra su anterior equipo. "Jugar contra el CD Numancia será especial para mí. Conozco a todo el mundo y estaré encantado de verles y saludarles", aseguraba ayer el entrenador del Tenerife que vivió en tierras sorianas "una bonita experiencia" que acabó de forma abrupta. Aunque había renovado por una temporada más, ambas partes decidieron romper el vínculo por el desencuentro con la grada y los resultados. El vasco no tuvo una sola palabra de queja hacia el club numantino. "Estoy muy agradecido", reiteró al ser cuestionado por su salida.

Los refuerzos que faltan

Mientras Samuel Shashoua aterrizaba en Tenerife, López Garai afirmaba con contundencia que no había nada próximo a cerrarse. "Se escuchan nombres porque estamos en el mercado. Está claro que tenemos que incorporar gente y hay opciones donde elegir", comenzaba diciendo antes de descartar que estuviera preocupado. "El club está trabajando muy bien en ello, de la mañana a la noche. Son los primeros que llegan y los últimos que se van. Si viera que Víctor (Moreno) está de vacaciones, me preocuparía. Pero no es así y sé que acabarán llegando los refuerzos", dijo. El primero ya lo tiene.

No cuenta con Dos Santos

El caso Mauro dos Santos volvió a ser noticia en la rueda de prensa. López Garai no ocultó su situación. "Sabe desde hace tiempo que no cuento con él", manifestó dejando claro que se le respeta como profesional. "Participa en todo menos en la táctica, que son unos 15 o 20 minutos de entrenamiento, pero escucha las charlas, asiste a los vídeos... todo", expuso dejando claro que no tiene quejar del argentino y que "está en su derecho de no salir, pero el trato está siendo más que correcto". Además, descartó que pudiera entrar en la convocatoria porque "con tres centrales es suficiente".