Jonay González: "Es un privilegio poder representar a Santa Cruz"

Los Campeonatos del Mundo de policías y bomberos celebrados en días pasados en la localidad china de Chengdu, trajeron consigo un aluvión de medallas para los agentes tinerfeños. Dentro del destacado elenco, el atleta y componente del Cuerpo de Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, Jonay González, logró cinco oros, uno por prueba disputada. Su ritmo y manera de sobreponerse a la altas temperaturas en Asia -el termómetro alcanzó los 42º durante la competición-, lo llevaron a vencer en cross, 800, 1.500, 5.000 y 10.000 metros. Nada mal para un debut en una concentración de esta índole. El referente del Bikila vuelve a demostrar que correr no es de cobardes, y que el que huya de él es un insensato.

Pleno de oros en su primera vez en un Mundial de agentes. Poco más se puede pedir.

Ha sido una experiencia gratificante en todos los aspectos. Además, se ha dado la circunstancia de que mi hermano trabaja allí (China) y estuvo conmigo. Ya había estado en unos Europeos antes y nada que ver con un Mundial; la organización, instalaciones...todo. Como aspecto negativo, las altas temperaturas y humedad.

¿Cómo se sobrepuso Jonay González a la meteorología adversa?

En la competición intenté cuidar mucho el tema de la hidratación. Muchos atletas sufrieron desvanecimientos en la pista. La organización llegó a tomar una medida como la de colocar una especie de cañón con agua en ambos lados de la pista.

Imagino que estará satisfecho de que se vuelva a hablar de usted como un campeón mundial.

Sin duda. Este campeonato ha sido muy especial para mí porque la gente se ha volcado. Compañeros del cuerpo, familiares, amigos y gente del mundillo del atletismo me han seguido y apoyado. Quizá esta haya sido una de las veces en las que he recibido más apoyo. Es un privilegio poder representar a Santa Cruz y a este Cuerpo (por la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife); los he sentido muy cerca.

Empieza con el oro y primera posición absoluta en la modalidad de cross, ¿influyó eso positivamente en las siguientes pruebas?

Creo que sí. Mi objetivo era el de ir sumando prueba tras prueba. El cross fue bastante duro, sobre todo por el calor que te comentaba antes; no había sombra y no habían instalado los cañones de agua. No obstante, pude hacerme con el oro y la primera posición general; fui el primero en mi categoría y en el resto. Fue bastante gratificante y disfruté mucho. A partir de ahí, fui a por la siguiente y así hasta la última. No sabía si podría completar las cinco modalidades, de hecho, el mismo sábado después acabar el 5.000, no sabía si podría disputar el 10.000 metros. Tenía ampollas y dudé si tomar la salida, no obstante, opté por una zapatilla diferente a la específica para el tartán y participé. También he de decir que en los últimos años estoy más inmerso en las distancias largas en detrimento de las de 800 y 1.500 que frecuentaba antes.

El partir con un calzado con menos adherencia, le otorga más mérito al quinto y último oro.

Bueno, es cierto que correr en el sintético de las pistas de atletismo sin las zapatillas específicas, es correr en desventaja. Los otros corredores intentaron jugar sus bazas en los últimos dos kilómetros y me atacaron varias veces para evitar que llegara al final con ellos. Al fin y al cabo, una prueba de 10.000 se acaba convirtiendo en una prueba de carácter táctico. Ellos sabían que no tenía zapatillas de clavos e intentaron aprovecharlo, pero pude aguantar los ataques. A mi favor tengo que decir que soy un atleta capaz de esprintar cuando llego al final; siempre me he caracterizado por dejar abiertas las carreras hasta el final. A pesar de los problemas que tuve, pude cerrar bien el campeonato.

Tras una participación tan satisfactoria, imagino que el reto lo pone en revalidar en el próximo Mundial.

Ahora los mundiales son cada dos años; vamos a ver cómo me encuentro entonces. Los deportistas no estamos exentos de caer en una lesión que nos perjudique y trunque nuestras aspiraciones. Lo que necesito ahora es descansar y desconectar después de una temporada larga; desde julio de 2018 hasta ahora, no he parado. Dentro de dos años nunca se sabe. Es cierto que me gustaría repetir participando en el próximo -Rotterdam 2021-.

Entonces, ¿concluye la temporada para usted?

Me tomaré un pequeño descanso de dos semanas, después empezaré a planificar las pruebas de carácter regional tales como la Maratón de Santa Cruz -en noviembre-.

Más allá de refrendar su solvencia como atleta, demuestra la buena preparación de los agentes, en concreto de los de la Policía Local de Santa Cruz.

La buena forma física tiene que ir ligada con nuestra profesión. La exigencia de las pruebas físicas ha aumentado; era algo necesario para esta profesión en la que se dan momentos que te ponen a prueba.

¿Se le han dado situaciones en las que haya puesto a prueba su capacidad física?

Sí. Ya me ha pasado de que se me han dado a la fuga y he tenido que correr detrás . Y no es fácil, sobre todo por el calzado, los medios, el arma; es complicado pero bueno, es seguirlos y tarde o temprano los terminas cogiendo.

Antes comentaba que, paulatinamente, ha subido de distancia. ¿Se plantea el atreverse con una prueba de montaña?

No lo descarto. Mucha gente me ha dicho que se me puede dar bien. En los últimos años las pruebas de trail han cogido bastante auge como eventos en sí. Creo que me podría adaptar bien, de hecho, vengo del cross country, una disciplina muy similar que me gusta mucho.

Por último, después de ganarlo todo, ¿le queda algo por conseguir?

Mi intención es seguir disfrutando mientras las lesiones me lo permitan. La época de ponerme retos a nivel Península, ya pasó. Ahora me apetece disfrutar de las pruebas de aquí (por las regionales) y seguir compitiendo, no sirvo solo para participar. No obstante, no descarto participar en el próximo Campeonato del Mundo de policías y bomberos.

'Chicho' se adjudicó diez medallas en natación

El medallero de Tenerife se vio engrosado por otros agentes que también hicieron una competición más que meritoria. Uno de los casos más destacados, el del Policía Local de La Orotava, José Carlos Chicho Báez. El veterano agente participó en las pruebas acuáticas y se hizo con diez medallas: cinco de oro, tres de plata y dos de bronce. El villero ha competido en siete ocasiones en estos juegos mundiales que se celebran cada dos años, contando ya con 56 medallas: 42 medallas de oro, 10 de plata y cuatro de bronce.

El púgil lagunero José León, plata en -67 kilos

El agente y púgil de la Policía Local de La Laguna, José León, logró una meritoria medalla de plata en un combate en el que cayó derrotado con un fajador local en la categoría de menos de 67 kilos.

El bronce fue para el equipo de baloncesto

Los Pioneros de Tenerife, con miembros de la Policía de La Laguna, que acudieron representando a España en el mentado Mundial, se adjudicaron el bronce en un reñido encuentro ante el anfitrión.