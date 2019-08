El fútbol femenino, en manos de Clavijo

Un conjunto infantil y otro regional, los primeros pasos La primera jornada de captación, el día 28 de este mes

El Tenerife presentó ayer el proyecto de su Fundación para adentrarse en el fútbol femenino esta misma temporada. Contará con dos equipos, uno en la categoría infantil y otro regional que competirá en la Primera Territorial. Y en ellos no habrá jugadoras que tengan licencia en vigor con otros conjuntos de la Isla, una demostración de la buena fe de la entidad blanquiazul en estos primeros pasos.

Pedro Rodríguez Zaragoza, director general del club, explicó además que será Andrés Clavijo el encargado de poner en marcha esta iniciativa. "Ejercerá como asesor provisional. Todavía carecemos de este tipo de actividades en el club. Nos falta, por tanto, experiencia en ellas. Por eso, Andrés colaborará un tiempo con nosotros. Luego, será cuestión de la Fundación Canaria CD Tenerife", detalló.

El papel de la Federación Tinerfeña será clave en este proceso de introducción, de ahí que su director deportivo sea el elegido para dar los primeros pasos. Se trata de un profesional contrastado, con mucha experiencia en el fútbol femenino y que en la actualidad forma parte de los técnicos que se desplazan con la selección española en categorías inferiores para las grandes competiciones. Sin ir más lejos fue ayudante técnico en el Mundial sub-17 que conquistó el combinado rojigualda.

En esos primeros pasos que dirigirá Clavijo se desarrollará una primera jornada de captación, que tendrá lugar el próximo miércoles, 28 de agosto, en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Allí podrán acudir todas las niñas, sin ficha en curso con otro equipo, que quieran participar en el Infantil CD Tenerife (17:30 horas) y las jugadoras en edad regional que quieran formar parte de la escuadra sénior (19:30). Si el objetivo de las más pequeñas será el de aprender a competir, el de las sénior pasará por el ascenso de categoría en su primera campaña.

Será un proceso contra el reloj, puesto que las competiciones arrancan a mitad de septiembre y no hay casi margen. Los técnicos que se encargarán de realizar esta selección se confirmarán en los próximos días y serán también los encargados de dirigir a los dos equipos del CD Tenerife, que abre así su segunda experiencia en el fútbol femenino. Ambos contarán con experiencia en este campo y trabajarán codo a codo para alcanzar el éxito.

"En la temporada 2004/2005, el club ya intentó el club hacer un proyecto femenino. De 2005 a 2006 se llamó CD Tenerife Villa Mariana. Pero el proyecto no se consolidó, debido a que solo se hizo un solo equipo para competir", recordaba ayer Rodríguez Zaragoza agregando que para esta ocasión han "aprendido la lección". Por eso, han presentado "un proyecto de mayor calado social que facilite las rupturas de las barreras en nuestro entorno en cuanto a la irrupción de la mujer en el mundo del fútbol".

El objetivo del Tenerife no será únicamente ganar partidos, sino que pretende "crear cantera" e incluso "prestar apoyo a otros clubes". Cuestionado por los contactos con la UD Granadilla Egatesa, el director general de la entidad blanquiazul explicó que "no se habló con ellos porque son un club de élite y lo que buscábamos era que tuvieran equipos de base, al ser esa nuestra prioridad". No quiso detallar cuáles fueron los clubes contactados, ya que esos contactos no llegaron a buen puerto. Sin embargo, las relaciones son "excelentes".

El acto de ayer se desarrolló en la sede de la FTF. Asistió al mismo su vicepresidente Ramón Hernández, que llegó a situar en "seis años" el tiempo estimado para que el Tenerife pudiera alcanzar la Primera Iberdrola. "Está muy lejos", apostilló Rodríguez Zaragoza. Y es que la entidad insular no quiere que, desde los clubes que están compitiendo en categoría nacional (Granadilla y Tacuense) se perciba al representativo como una amenaza. "No ponemos en marcha este proyecto para perjudicar, sino para ayudar", insistió Rodríguez Zaragoza.

El encaje en la Fundación resulta "apropiado" para los valores que, desde su nacimiento, se han marcado como prioritarios. "En los fines de la Fundación, existen tanto metas de carácter deportivo como social, formativo, cultural y divulgativo. Obviamente, todos ellos son transversales para nosotros. Pero hay dos importantes: el deportivo y el social. Son aquellos que metemos en la coctelera para organizar nuestra área social y para llevar a cabo proyectos como este que estamos presentando", indicó el director general.

Puertas abiertas

Rodríguez Zaragoza dejó claro que el Tenerife está dispuesto a "colaborar con las entidades interesadas, promoviendo la participación de la mujer en el fútbol, tanto en los centros escolares como en otros ámbitos, desarrollando programas para su práctica dentro de distintas edades". La colaboración será "estrecha" en este sentido, tanto con la FTF como con el Cabildo, ayuntamientos y el Gobierno de Canarias. En este sentido, uno de los objetivos de la Federación es ayudar al Tenerife porque puede servir como vehículo para impulsar "la creación de categorías femeninas de fútbol", que en la actualidad no cuentan con cadetes y juveniles. La intención es ir "poco a poco" para que el acierto vaya "fortaleciendo este proyecto".