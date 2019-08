Jonay Jordán Sacháfer: "El verano ha sido un poco decepcionante para mí"

Por lo general, cuando los deportistas se acercan a su máximo rendimiento aparece el infortunio en forma de lesiones. Jonay Jordán Schäfer (San Cristóbal de La Laguna, 12/5/1991) ha repetido el ciclo como si de un eterno retorno se tratase. El decatleta del Tenerife Cajacanarias, cuando competía el pasado mes de julio en el salto de altura de la Copa de Europa, sufrió una rotura del sóleo que se interpondría entre él y el cierre de temporada. Jordán se despidió del curso que vivirá el próximo fin de semana el Meeting de Madrid y, como cita importante, el Mundial de Atletismo de Doha (Catar). El próximo mes será el del retorno, el de la recomposición de un atleta que ya sabe lo que es superar este tipo de barreras como si de una valla se tratase.

No es plato de buen gusto para nadie terminar la temporada de manera prematura. ¿Cuáles son sus sensaciones?

La verdad es que la temporada no ha terminado de la mejor manera para mí. Tras varios problemas musculares en la temporada de aire libre, cuando estaba ya cogiendo la forma de nuevo, mientras competía en la Copa de Europa, me hice una rotura en el sóleo, lo que me hizo dejar la temporada. Las sensaciones fueron muy buenas en la pista cubierta, pero el verano ha sido un poco decepcionante para mí.

Aun siendo conocedor de la rotura fibrilar que sufrió a principios de julio, ¿confiaba en llegar al Mundial de Doha?

Estaba muy complicado, ya que la mínima era durísima, más incluso que para los Juegos Olímpicos. No era un objetivo principal de la temporada.

¿De qué manera trastoca esta lesión su preparación para futuros retos?

Una lesión siempre para la progresión que llevas. No es sólo lesionarte, sino recuperar dicha lesión de la mejor manera posible para no recaer y luego coger de nuevo la forma. Ahora empezaré a entrenar con la vista puesta ya en la temporada 2020, para la que hay bastante tiempo de coger un buen estado de forma.

¿Esta lesión cree que lo hará más fuerte en lo anímico?

Por desgracia he sufrido muchas lesiones musculares y, a veces, es complicado tomarlo con una actitud positiva, al fin y al cabo estamos muchas horas de nuestra vida entrenando para conseguir nuestros objetivos y las lesiones siempre te alejan de ellos. En esta ocasión creo que no me ha afectado tanto y ya tengo los objetivos de la próxima temporada en la cabeza.

¿Sigue manteniendo el sueño de estar en Tokyo 2020?

Ese sueño lo he tenido desde que empecé en esto, siendo un niño, y lo sigo manteniendo. Es un objetivo muy ambicioso y complicado, pero creo que es mi última oportunidad de participar en unos Juegos, por lo que me voy a preparar tanto física como psicológicamente a tope para lograr llegar.

Como aspecto positivo, tendrá una pretemporada 2020 bastante larga.

Exactamente, tengo mucho tiempo para preparar una buena base de entrenamientos. Estaré desde septiembre hasta diciembre nada más que entrenando y recuperando lesiones, para llegar a las competiciones en mi mejor estado de forma. Es quizás la parte más dura de la temporada, pero es la que hará que consiga aguantar todas las competiciones venideras con garantías.

¿Cuáles son los próximos retos para Jonay Jordán?

Mis retos para la próxima temporada son: intentar revalidar el título de campeón de España de pista cubierta, estar en los juegos iberoamericanos que se celebran en Tenerife, luchar por una medalla en los campeonatos de España de aire libre y tratar de participar tanto en el campeonato de Europa como en los Juegos Olímpicos.

La isla espera por los Juegos Iberoamericanos

Después de que en 2016 saltara la noticia de que los Juegos Iberoamericanos 2020 tendrían lugar en Tenerife, sigue sin haber confirmación al respecto. La última información a la que pudo acceder este diario es que la última palabra la tenía la Federación Española.