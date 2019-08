El mercado se agita a la espera del Tenerife

Los extremos, posición que debe reforzar el equipo insular, empiezan a elegir sus destinos.Lazo se decantó por el Almería El Cádiz, enfadado con Levan Shengelia

Quedan 14 días para el cierre del mercado estival y los equipos de Segunda División ajustan el gasto para cerrar los últimos refuerzos y dar un empujón definitivo a sus aspiraciones. La jornada de ayer fue especialmente activa en este sentido, pero se espera mucho movimiento antes del final de esta semana. Traspasos, cesiones, rescisiones y hasta algún intercambio de jugadores están sobre la mesa de los directores deportivos.

El puesto de extremo, en el que debe incorporar a dos efectivos el Tenerife, es uno de los más solicitados. Ayer mismo se confirmó el destino del futbolista con más pretendientes en esta demarcación: José Carlos Lazo. Será la UD Almería el equipo al que se marche cedido con opción de compra hasta el 30 de junio. El proyecto del jeque saudí Turki Al-Sheikh ha convencido, por sus aspiraciones deportivas y su poderío económico, al banda gaditano. Atrás deja otras cinco opciones, una de ellas el equipo de su tierra.

Iván Alejo, otro de los jugadores con más cartel que ha sido declarado prescindible por su club (Getafe), insiste en quedarse y luchar por el puesto. Málaga, donde ya estuvo seis meses el curso pasado, y Alcorcón serían los mejor colocados si cambia de idea. El Tenerife preguntó por su situación, algo que ha repetido en muchos otros casos. También en el de Leo Suárez, del Villarreal.

No obstante, ha avanzado más en otros nombres. El de Levan Shengelia ilusionó especialmente porque la oferta trasladada a los agentes del jugador superaba la del Cádiz CF. "La falta de seriedad nos aleja de él. El Cádiz CF es muy grande para que lo utilicen", decía ayer Óscar Arias. Entiende el director deportivo amarillo que el extremo georgiano ha jugado con la propuesta andaluza para mejorar la tinerfeña... y la del Konyaspor turco, por la que parece haberse decantado. No obstante, sigue en Tbilisi y no se ha hecho oficial la transacción.

Deshojando la margarita anda Nahuel Leiva, que ha sonado para equipos como Cádiz, Almería, Málaga y Tenerife. Mientras se consuma su salida del Olympiacos, empuja Moreno para salir ganador de esta subasta. Sus características convencen plenamente a Aritz López Garai.

Otros nombres que han sonado para la órbita blanquiazul empiezan a encontrar acomodo. El extremo chileno-argentino Thomas Rodríguez seguirá jugando en el Unión La Calera después de que fracasaran los intentos de sus agentes por conseguirle un equipo en el Viejo Continente. Tampoco se ha vuelto a saber nada de Claude Beauvue. El atacante caribeño del Celta de Vigo no entró en la convocatoria contra el Real Madrid pese a las bajas celestes y sabe que una cesión sería su mejor opción en estos momentos.

Cuando Moreno anunció que tenía entre 10 y 15 opciones para reforzar las bandas, en una lista a la que se sumó Merveil Ndockyt como última alternativa, no mentía. Ahora solo falta que las gestiones emprendidas prosperen. Los rivales, como se pudo comprobar ayer, no esperan.

El Almería 'revienta' el mercado

Además de hacerse con Lazo, el Almería anunció ayer la contratación del lateral brasileño Jonathan Silva (21 años), que llega procedente del Botafogo de su país, y por el que habría abonado un millón de euros. En días anteriores ya sumó al mediocentro balcánico Radosan Petrovic y al lateral Iván Balliu.

Choco Lozano, factible para el Cádiz

El delantero hondureño Antony Lozano sigue siendo la prioridad del Cádiz. "Estamos negociando con él, pero está complicado ya que tiene la ficha muy alta. Aún así, lo seguimos intentando", comentó ayer Óscar Arias, que no descartó incluir a Salvi en la operación con el Girona FC.

Jordi Calavera elige el Girona

El lateral de la SD Eibar Jordi Calavera ha elegido el Girona para continuar su carrera. Llega en calidad de cedido. Además, vuelve Jonas Ramalho al equipo catalán.

Un goleador para el Racing de Santander

David Rodríguez, delantero que ha militado en el Alcorcón, el Osasuna y el Numancia en las últimas temporadas, ha firmado por el conjunto cántabro

El Málaga tienta a Rodri

Rodri podría salir del Granada y el Málaga ha pedido su cesión. Además, el Zaragoza se ha interesado en el medio Tissone y el delantero Sergio García.