El 'dúo canario' vuelve 29 años después

En la 1990/91 se dio la última coincidencia de un base tinerfeño y un pívot grancanario en una plantilla canarista de ACB

No hay mal que por bien no venga. La sentencia del refranero español podría aplicarse al plan renove al que se ha enfrentado el Iberostar Tenerife 2019/20. Si bien es cierto que se perdieron referentes como Nicolás Richotti, Javier Beirán, Rodrigo San Miguel e incluso Tim Abromaitis, la cúpula aurinegra, con Aniano Cabrera a la cabeza, parece que los ha ganado incorporando ADN canario. Álex López y Fran Guerra llevarán la bandera del Archipiélago en el dorsal de sus camisetas y en el representativo tinerfeño. La dupla recuerda a la que formaron en la 1990/91 el base tinerfeño José Carlos Cabrera y el pívot grancanario Matías Marrero.

Sin complejos, tal y como ha hecho durante su historia en la pista, la entidad lagunera ha afrontado la remodelación total de la plantilla. En medio de la vorágine que llegó a causar temor en La Fiebre, se repatrió al lagunero Álex López. Tras un esfuerzo de la entidad -y del jugador- se desencriptó la situación del combo que tenía contrato con el San Pablo Burgos. Más tarde, y a sabiendas de la decisión de Mamadou Petit Niang de abandonar el Iberostar Tenerife, el cuadro aurinegro anunció la apuesta por que Fran Guerra -jugador cuya titularidad ya era del CB 1939 Canarias- se integrara en el roster de Txus Vidorreta y completara una pintura que contará con Giorgi Shermadini y Darion Atkins.

Tras la marcha de referentes locales de la talla del santacrucero Jaime Heras y, en menor medida, el realejero Sergio Rodríguez, la afición echaba de menos a figuras como Diego Fajardo, Ricardo Guillén, etcétera. Algunos nostálgicos recordaban aquella plantilla de la 1990/91, donde, en ACB, el Canarias -Cajacanarias, en aquel entonces- contaba con un buen elenco de jugadores del Archipiélago: Pedro Miguel Ramos, Juan Francisco Cabrera, Antonio Rodríguez, Wenceslao Perdomo, José Carlos Cabrera y Matías Marrero. Precisamente, los dos últimos guardan una relación con los jugadores presentados ayer en la sala de prensa del Santiago Martín. El tinerfeño Cabrera y el grancanario Marrero compusieron el último tándem aurinegro con demarcación y procedencia idéntica.

El desempeño del interior oriundo de Las Palmas en sus cinco campañas como canarista fue notable: 126 partidos jugados, 1.924 minutos y 318 puntos. Por su parte, el director de juego chicharrero aportó 977 puntos en 120 partidos disputados (2.937 minutos). El sumatorio de créditos entre ambos: 1.295. Álex López y Fran Guerra ya tienen un tope a derribar.

"Soy un jugador versátil que puede dar muchas cosas"

Después de foguearse en el Melilla y, en la temporada pasada, en el Iberojet Palma -cedido por el Iberostar Tenerife-, Fran Guerra formó de aurinegro ante los micrófonos de la sala de prensa del Santiago Martín. El pívot reveló que él y su familia están "muy contentos" de esta nueva oportunidad que le brinda el Canarias.

"He de darle las gracias al club por apostar por mí este año. Lo voy a dar todo para poder entrar en todos los partidos posibles y estar aquí lo máximo que pueda. Vengo a aprender de Shermadini y Atkins, son jugadores con mucha calidad", empezó diciendo Fran.

En el mercado estival 2018, el Iberostar Tenerife se hizo con sus derechos y lo cedió al Iberojet Palma, cosa que llegó a "desesperar un poco" al pívot grancanario. No obstante, recalcó que la carrera de un jugador se trata de "tener paciencia para cumplir los objetivos. A día de hoy, mira dónde estoy. Me siento orgulloso de estar aquí. La cesión fue un punto a mi favor", indicó.

Después de una semana de entrenamientos y haber coincidido en el Estudiantes, Guerra conoce "la filosofía de juego y entreno" desplegada por el técnico Txus Vidorreta, al que le está "muy agradecido" por que le haya dado la "oportunidad" de vestirse de aurinegro, afirmó el canterano del Ciudad de Telde.

"Estamos construyendo el equipo y conociéndonos los unos a los otros para seguir mejorando y dar lo mejor de cada uno", reconoció Fran acerca del proceso de cohesión que está viviendo el Iberostar.

A la hora de definirse como jugador, se califica como "polivalente. Soy capaz de correr la pista, tengo una buena calidad de pase y estoy mejorando mi tiro de tres y media distancia. En definitiva, un jugador versátil que puede dar muchas cosas", concluyó.

"Es el equipo de Tenerife por el que he tenido más cariño"

La evolución del jugador y su polivalencia para jugar de uno y dos han hecho que se gane la oportunidad de vestir la elástica que seguía desde su infancia. Álex López siempre ha sido un aficionado de la Fiebre, ahora lo vivirá desde dentro.

"Los he visto en LEB Plata, LEB Oro, ACB..., siempre los he visto, pero ha sido por la tele. El Canarias es el equipo de Tenerife por el que he tenido más cariño. Jugar aquí siempre ha sido un sueño, una espinita que siempre estaba. Al final se ha materializado y estoy encantado. Esta es una oportunidad que no podía dejar pasar", reveló el lagunero.

El exjugador del San Pablo Burgos cree que "llegó el momento" después de considerar que, mirando la plantilla del Canarias en años pasados, "no tenía hueco".

López refrendó lo expuesto por Txus Vidorreta el pasado lunes: "El tener jugadores que pueden salir en más de una posición es muy interesante. Nos da diferentes variables". Uno de ellos, el propio tinerfeño, que poco a poco ha ido desempeñándose como base. "Puedo actuar tanto de uno como de dos. Con los jugadores que faltan, estoy haciendo completamente el uno. Me encuentro cómodo y me pongo a disposición del míster para ayudar en la posición que el equipo necesite. Quiero que el equipo vaya bien", adelantó.

Álex López espera que como equipo las cosas "salgan bien y siga creciendo", tanto el conjunto como él. "A partir de ahí, espero quedarme aquí muchos años", refrendó el combo.

El tinerfeño, después de la pérdida de referentes, asume el rol de ser el vaso comunicante entre afición y equipo. "No me lo tomo como una responsabilidad, pero si puedo ayudar en ese sentido, la predisposición existe y así se la he demostrado al club", terminó diciendo.

Félix: "No los hemos fichado por ser canarios"

El presidente del CB 1939 Canarias, Félix Hernández, fue el anfitrión de la presentación oficial de Fran Guerra y Álex López, los dos canarios de la plantilla 2019/20. Como máximo responsable de la entidad lagunera, y después de agradecer el patrocinio ofrecido por el Ayuntamiento de Adeje, aseguró que para él es un "orgullo y satisfacción" presentar a dos jugadores "producto y ADN" de las Islas Canarias. En su corta pero concisa intervención expuso que la entidad que él preside se congratula de manera muy especial de que los técnicos y director deportivo "no los hayan fichado porque sean canarios y sí por tener calidad suficiente para estar en la competición. No están aquí porque hayamos considerado que necesitábamos jugadores canarios, ni mucho menos. Eso es importante decirlo públicamente", quiso reiterar Hernández. Mientras, en lo que respecta a los entresijos de sus fichajes, comentó que "desde hace tiempo se les seguía" y, finalmente, se concretó una operación en la que las partes se mostraron plenas.